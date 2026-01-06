षटतिला एकादशी कब है? जानें सही तारीख, बन रहा दुर्लभतम संयोग

Shattila Ekadashi 2026 Date: साल 2026 शुरू हो चुका है और इसके साथ ही नए साल के व्रत-त्‍योहार भी शुरू हो चुके हैं. इसमें सकट चौथ बीत गई है और अब बारी है षटतिला एकादशी की. माघ महीने के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं. इस दिन 6 तरीकों से तिल का उपयोग करने का विधान है, इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहते हैं. षटतिला एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है. भगवान विष्‍णु की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

साल 2026 में षटतिला एकादशी कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार, माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी को दोपहर 03 बजकर 17 मिनट से शुरू होगी और समापन 14 जनवरी को शाम 05 बजकर 52 मिनट पर होगा. ऐसे में 14 जनवरी को षटतिला एकादशी व्रत किया जाएगा. वहीं षटतिला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा.

मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी

इस साल षटतिला एकादशी पर दुर्लभ योग बना है. यह एकादशी मकर संक्रांति के दिन पड़ रही है. 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी, साथ ही षटतिला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा. ऐसे में इस दिन पवित्र नदी में स्‍नान करें, सूर्य देव को अर्घ्‍य दें, भगवान विष्‍णु की पूजा करें और तिल का भोग लगाएं, तिल का दान करें. साथ ही इस दिन तिल का सेवन करना अति उत्‍तम माना गया है.

सूर्य जब मकर राशि में गोचर करते हैं, तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है. इस बार मकर संक्रांति के दिन तिथि भी बेहद खास है. मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी पड़ने से इसका महत्‍व दोगुना हो गया है. इस दिन व्रत-पूजा के साथ दान-पुण्‍य जरूर करें. पंडितों को भोजन कराएं.

षटतिला एकादशी महत्व

धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत रखने और पूजा करने से पापों का नाश होता है. मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस दिन तिल से बनी चीजों का दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है. धन-समृद्धि बढ़ती है. ध्‍यान रखें कि एकादशी व्रत पारण के दिन भी गरीबों को अनाज का दान करें.

