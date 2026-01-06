Advertisement
trendingNow13065459
Hindi Newsधर्मषटतिला एकादशी कब है? जानें सही तारीख, बन रहा दुर्लभतम संयोग

षटतिला एकादशी कब है? जानें सही तारीख, बन रहा दुर्लभतम संयोग

Shattila Ekadashi 2026 Date: माघ महीने के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं. यह दिन विष्‍णु जी को प्रसन्‍न करके उनकी कृपा पाने का है. इस साल षटतिला एकादशी कब है और इस दिन कौनसा दुर्लभ योग बन रहा है, जानिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 06, 2026, 03:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

षटतिला एकादशी कब है? जानें सही तारीख, बन रहा दुर्लभतम संयोग

Shattila Ekadashi 2026 Date: साल 2026 शुरू हो चुका है और इसके साथ ही नए साल के व्रत-त्‍योहार भी शुरू हो चुके हैं. इसमें सकट चौथ बीत गई है और अब बारी है षटतिला एकादशी की. माघ महीने के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं. इस दिन 6 तरीकों से तिल का उपयोग करने का विधान है, इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहते हैं. षटतिला एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है. भगवान विष्‍णु की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

साल 2026 में षटतिला एकादशी कब है? 

वैदिक पंचांग के अनुसार, माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी को दोपहर 03 बजकर 17 मिनट से शुरू होगी और समापन 14 जनवरी को शाम 05 बजकर 52 मिनट पर होगा. ऐसे में 14 जनवरी को षटतिला एकादशी व्रत किया जाएगा. वहीं षटतिला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मेहनत कर-करके दम निकल जाता है, तब इन बर्थडेट वालों को मिलती है सक्‍सेस, केतु करते हैं कबाड़ा!

मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी 

इस साल षटतिला एकादशी पर दुर्लभ योग बना है. यह एकादशी मकर संक्रांति के दिन पड़ रही है. 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी, साथ ही षटतिला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा. ऐसे में इस दिन पवित्र नदी में स्‍नान करें, सूर्य देव को अर्घ्‍य दें, भगवान विष्‍णु की पूजा करें और तिल का भोग लगाएं, तिल का दान करें. साथ ही इस दिन तिल का सेवन करना अति उत्‍तम माना गया है. 

सूर्य जब मकर राशि में गोचर करते हैं, तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है. इस बार मकर संक्रांति के दिन तिथि भी बेहद खास है. मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी पड़ने से इसका महत्‍व दोगुना हो गया है. इस दिन व्रत-पूजा के साथ दान-पुण्‍य जरूर करें. पंडितों को भोजन कराएं. 

यह भी पढ़ें: कलियुग के राजा राहु की बढ़ी ताकत, युवावस्‍था में रहकर लुटाएंगे पैसा, अप्रैल 2026 तक 3 राशि वाले बनेंगे करोड़पति

षटतिला एकादशी महत्व

धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत रखने और पूजा करने से पापों का नाश होता है. मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस दिन तिल से बनी चीजों का दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है. धन-समृद्धि बढ़ती है. ध्‍यान रखें कि एकादशी व्रत पारण के दिन भी गरीबों को अनाज का दान करें. 

यह भी पढ़ें : 2026 के सूर्य ग्रहण-चंद्र ग्रहण 4 राशि वालों पर लाएंगे संकट, इन तारीखों पर रहें अलर्ट, हर कदम पर लगेगा झटका

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

shattila ekadashi 2026

Trending news

डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
CM Siddaramaiah
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
Maharastra News
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
Prithviraj Chavan
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
bengal elections
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
JNU News
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
Suresh Kalmadi
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
deepam
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
india
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
Asaduddin Owaisi
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना
India America news
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना