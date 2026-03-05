Sheetala Ashtami 2026: इस साल कब है शीतला अष्टमी? नोट कर लें सही तिथि, पूजा विधि और मुहूर्त

Sheetala Ashtami 2026 Date: सनातन धर्म में मां शीतला माता को समर्पित शीतला अष्टमी के पर्व का बहुत महत्व है. मां शीतला की पूजा करने व माता के निमित्त व्रत रखने के लिए शीतला अष्टमी सबसे उचित पर्व है. शीतला अष्टमी का व्रत हर वर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि पर रखा जाता है जिसे बसौड़ा भी कहते हैं. इस व्रत में शीतला माता को बासी भोजन अर्पित किया जाता है. माता शीतला की पूजा करने व व्रत रखने की परंपरा पुराने समय से ही चली आ रही है. आइए शीतला अष्टमी व्रत की तिथि शुभ मुहूर्त और पूजा विधि आइए जानें.

शीतला अष्टमी का महत्व

मान्यता है कि शीतला माता को बासी भोग लगाया जाता है और इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख और अच्छी सेहत का वरदान देती हैं. माता शीतला के निमित्त व्रत रखने और पूजा करने से घर में शांति बनी रहती है.

शीतला अष्टमी कब है? (Sheetala Ashtami 2026 Kab Hai)

पंचांग के अनुसार, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 11 मार्च को रात 01:54 बजे से शुरू होकर 12 मार्च को सुबह 04:19 बजे समाप्त होगी. इस तरह उदया तिथि में 11 मार्च 2026 को शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाएगा.

शीतला अष्टमी पूजा शुभ मुहूर्त (Sheetala Ashtami 2026 Puja Subh Muhurat)

शीतला अष्टमी पर शुभ मुहूर्त में माता शीतला की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है. ऐसे में इस साल शीतला अष्टमी व्रत पर माता शीतला की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 06:36 बजे से शुरू होगा और शाम को 06:27 बजे तक रहेगा.

शीतला अष्टमी पूजा विधि (Sheetala Ashtami Puja Vidhi)

शीतला अष्टमी पर सुबह उठें और स्नान आदि करें.

साफ वस्त्र धारण कर मां शीतला का ध्यान करें.

अब भगवान सूर्य को अर्घ्य दें.

इसके बाद घर के पूजा स्थल पर चौकी सजाएं.

मां शीतला की प्रतिमा चौकी पर सजाएं और विधि-विधान से पूजा शुरू करें.

माता को बासी भोग चढ़ाएं और दीपक व धूप जलाएं.

माता को रोली, अक्षत और फूल अर्पित करें.

शीतला माता की व्रत कथा सुने सुनाएं.

अब आरती कर माता की पूजा को संपन्न करें.

