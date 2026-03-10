Advertisement
trendingNow13135433
Hindi Newsधर्मशीतला अष्‍टमी कब? कौन हैं शीतला माता जिनकी पूजा करने से दूर रहती हैं बीमारियां, खाया जाता है बासी खाना

शीतला अष्‍टमी कब? कौन हैं शीतला माता जिनकी पूजा करने से दूर रहती हैं बीमारियां, खाया जाता है बासी खाना

Basoda kab ka hai : 10 मार्च 2026, मंगलवार को शीतला सप्‍तमी है और 11 मार्च को शीतला अष्‍टमी यानी कि बासौड़ा पर्व मनाया जाएगा. शीतला सप्‍तमी के दिन बासौड़ा के लिए खाना बनाया जाता है ताकि अगले दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जा सके. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 10, 2026, 07:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बासौड़ा पर्व पर होती है शीतला माता की पूजा (AI Generated Photo)
बासौड़ा पर्व पर होती है शीतला माता की पूजा (AI Generated Photo)

Sheetla Ashtami 2026: हिंदू धर्म में शीतला माता को आरोग्‍य की देवी माना जाता है. मान्‍यता है कि शीतला माता की पूजा करने से चेचक, स्किन संबंधी बीमारियां, बुखार और अन्‍य संक्रामक बीमारियां नहीं होती हैं. शीतला माता की पूजा का पर्व शीतला अष्‍टमी या बासौड़ा पर्व के रूप में मनाते हैं. हर साल चैत्र कृष्‍ण अष्‍टमी के दिन शीतला अष्‍टमी मनाई जाती है. साल 2026 में शीतला अष्‍टमी या बासौड़ा 11 मार्च 2026, बुधवार को है. उससे पहले 10 मार्च को शीतला सप्‍तमी मनाई जाती है. 

उत्तर भारत, राजस्थान, गुजरात, बंगाल और मध्य भारत में शीतला माता की पूजा का यह पर्व बासौड़ा प्रमुख तौर पर मनाते हैं. चूंकि बासौड़ा या शीतला अष्‍टमी के दिन बासी खाना खाया जाता है इसलिए एक दिन पहले शीतला सप्‍तमी को कई पकवान बनाकर तैयार किए जाते हैं, जिनका भोग शीतला माता को लगाया जाता है. 

गधे पर क्‍यों सवार हैं शीतला माता? 

शीतला माता को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है. वे शीतलता देने वाली देवी हैं. धर्म-शास्‍त्रों में शीतला माता के रूप का जो वर्णन किया है उसके अनुसार शीतला माता गधे पर सवार रहती हैं. वहीं उनके हाथ में झाड़ू, जल से भरा कलश, सूप और नीम की पत्तियां होती हैं. ये सभी चीजें रोग निवारण के प्रतीक हैं. झाड़ू और सूप का संबंधी साफ-सफाई से है. यानी कि अच्‍छी सेहत के लिए साफ-सफाई जरूरी है. वहीं जल शीतलता का प्रतीक है. नीम की पत्तियां कई बीमारियों से निजात दिलाती हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अगले 39 दिन भारी! शनि होने जा रहे हैं 'अस्त', इन राशियों पर टूटेगा दुखों का पहाड़

होली के बाद की सप्तमी या अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी कहा जाता है. इस दिन माता को ठंडा भोजन (बासी खाना) अर्पित किया जाता है. इसलिए इसे बसौड़ा भी कहते हैं. मान्यता है कि इस दिन पकाया गया खाना खाने से बीमारियाँ नहीं होतीं. शीतला माता की पूजा बच्चों को चेचक, खसरा और त्वचा रोगों से बचाने के लिए एवं परिवार में स्वास्थ्य, शांति और रोगमुक्ति के लिए की जाती है. मान्यता है कि माता रूठ जाएं तो घर में बीमारी फैल सकती है.

वहीं शीतला अष्टमी पर माता शीतला का गधे (गर्दभ) की सवारी करना स्वच्छता, धैर्य और अथक परिश्रम का प्रतीक है. यानी कि अच्‍छी सेहत के लिए साफ-सफाई, शारीरिक श्रम, सही भोजन जरूरी है. 

यह भी पढ़ें: ठीक 20 दिन बाद केतु का बड़ा उलटफेर, 8 महीने तक 5 राशि वालों को हर काम में मिलेगी बड़ी सफलता

बासी खाने का भोग क्‍यों? 

धार्मिक मान्यता के अनुसार शीतला माता को ठंडी चीजें प्रिय हैं, इसलिए उन्‍हें 1 दिन पहले बने भोजन का भोग लगाया जाता है. साथ ही इस दिन बासी भोजन खाना इस बात का भी प्रतीक है कि अब ये इस सीजन का आखिरी बासी भोजन है. चूंकि इसके बाद गर्मी बढ़ जाती है इसलिए इसके बाद से रोज ताजा और हल्‍का भोजन ही खाएं. शीतला माता को मीठे चावल, पूरी, हल्‍वा, दही बड़े आदि का भोग लगाया जाता है. 

यह भी पढ़ें: खाली पर्स भी भर जाएगा नोटों से, बस अपनी बर्थडेट के हिसाब से आज ही रख लें ये खास चीज

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Sheetala Ashtami 2026

Trending news

ईरान में कहर बरपाने सारे अमेरिकी फाइटर हमें ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदा क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने सारे अमेरिकी फाइटर हमें ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदा क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला