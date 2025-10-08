शिरडी वाले साईं बाबा की आरती, ऊं जय साईं हरे...

Sai Baba ki Aarti: शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन करने के लिए दूर-दूर से भक्त महाराष्ट्र स्थित शिरडी कस्बे के साईं मंदिर पहुंचते हैं. घर में रोजाना साईं बाबा की पूजा-आरती करके भी उनका भरपूर आशीर्वाद पाया जा सकता है. यहां पढ़ें साईं बाबा की आरती.
Trending Photos
Shirdi Sai Baba ki Aarti: साईं बाबा की पूजा करने के लिए गुरुवार का दिन विशेष माना जाता है. इस दिन साईं मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ रहती है. जगह-जगह खिचड़ी का प्रसाद बंटता है. वहीं घर में भी साईं बाबा की पूजा करके उनकी कृपा पाई जा सकती है. कहते हैं कि साईं बाबा के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है, वे सभी की मुरादें पूरी करते हैं. इसलिए महाराष्ट्र के शिरडी गांव में स्थित साईं बाबा के मंदिर में रोज भक्तों की भारी भीड़ पहुंचती है. इसके अलावा देश के अधिकांश शहरों में साईं मंदिर हैं. इसके अलावा बाबा के भक्त घर में भी रोजाना उनकी पूजा करते हैं. गुरुवार की सुबह जल्दी स्नान करके पीले रंग के कपड़े पहनें और फिर साईं बाबा की पूजा करने से विशेष लाभ होता है. साईं बाबा की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं, आरती करें. इसमें साईं बाबा की आरती जरूर गाएं. फिर सभी को खिचड़ी का प्रसाद खिलाएं.
श्री साईं बाबा की आरती
ओम जय साईं हरे, बाबा शिरडी साईं हरे।
भक्तजनों के कारण, उनके कष्ट निवारण॥
शिरडी में अवतरे, ओम जय साईं हरे॥ ओम जय साईं हरे॥
दुखियन के सब कष्टन काजे, शिरडी में प्रभु आप विराजे।
फूलों की गल माला राजे, कफनी, शैला सुन्दर साजे॥
कारज सब के करें, ओम जय साईं हरे ॥ ओम जय...॥
काकड़ आरत भक्तन गावें, गुरु शयन को चावड़ी जावें।
सब रोगों को उदी भगावे, गुरु फकीरा हमको भावे॥
भक्तन भक्ति करें, ओम जय साईं हरे ॥ ओम जय...॥
हिन्दु मुस्लिम सिक्ख इसाईं, बौद्ध जैन सब भाई भाई।
रक्षा करते बाबा साईं, शरण गहे जब द्वारिकामाई॥
अविरल धूनि जरे, ओम जय साईं हरे ॥ ओम जय...॥
भक्तों में प्रिय शामा भावे, हेमडजी से चरित लिखावे।
गुरुवार की संध्या आवे, शिव, साईं के दोहे गावे॥
अंखियन प्रेम झरे, ओम जय साईं हरे ॥ ओम जय साईं हरे, बाबा शिरडी साईं हरे।।
ओम जय साईं हरे, बाबा शिरडी साईं हरे।
शिरडी साईं हरे, बाबा ओम जय साईं हरे॥
श्री सद्गुरु साईंनाथ महाराज की जय॥