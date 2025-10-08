Advertisement
trendingNow12952572
Hindi Newsआरती

शिरडी वाले साईं बाबा की आरती, ऊं जय साईं हरे...

Sai Baba ki Aarti: शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन करने के लिए दूर-दूर से भक्‍त महाराष्‍ट्र स्थित शिरडी कस्‍बे के साईं मंदिर पहुंचते हैं. घर में रोजाना साईं बाबा की पूजा-आरती करके भी उनका भरपूर आशीर्वाद पाया जा सकता है. यहां पढ़ें साईं बाबा की आरती. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शिरडी वाले साईं बाबा की आरती, ऊं जय साईं हरे...

Shirdi Sai Baba ki Aarti: साईं बाबा की पूजा करने के लिए गुरुवार का दिन विशेष माना जाता है. इस दिन साईं मंदिरों में भी भक्‍तों की भारी भीड़ रहती है. जगह-जगह खिचड़ी का प्रसाद बंटता है. वहीं घर में भी साईं बाबा की पूजा करके उनकी कृपा पाई जा सकती है. कहते हैं कि साईं बाबा के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है, वे सभी की मुरादें पूरी करते हैं. इसलिए महाराष्‍ट्र के शिरडी गांव में स्थित साईं बाबा के मंदिर में रोज भक्‍तों की भारी भीड़ पहुंचती है. इसके अलावा देश के अधिकांश शहरों में साईं मंदिर हैं. इसके अलावा बाबा के भक्‍त घर में भी रोजाना उनकी पूजा करते हैं. गुरुवार की सुबह जल्‍दी स्‍नान करके पीले रंग के कपड़े पहनें और फिर साईं बाबा की पूजा करने से विशेष लाभ होता है. साईं बाबा की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं, आरती करें. इसमें साईं बाबा की आरती जरूर गाएं. फिर सभी को खिचड़ी का प्रसाद खिलाएं. 

श्री साईं बाबा की आरती 

ओम जय साईं हरे, बाबा शिरडी साईं हरे। 
भक्तजनों के कारण, उनके कष्ट निवारण॥
शिरडी में अवतरे, ओम जय साईं हरे॥ ओम जय साईं हरे॥

Add Zee News as a Preferred Source

दुखियन के सब कष्टन काजे, शिरडी में प्रभु आप विराजे। 
फूलों की गल माला राजे, कफनी, शैला सुन्दर साजे॥
कारज सब के करें, ओम जय साईं हरे ॥ ओम जय...॥

काकड़ आरत भक्तन गावें, गुरु शयन को चावड़ी जावें। 
सब रोगों को उदी भगावे, गुरु फकीरा हमको भावे॥
भक्तन भक्ति करें, ओम जय साईं हरे ॥ ओम जय...॥

हिन्दु मुस्लिम सिक्ख इसाईं, बौद्ध जैन सब भाई भाई। 
रक्षा करते बाबा साईं, शरण गहे जब द्वारिकामाई॥
अविरल धूनि जरे, ओम जय साईं हरे ॥ ओम जय...॥

भक्तों में प्रिय शामा भावे, हेमडजी से चरित लिखावे। 
गुरुवार की संध्या आवे, शिव, साईं के दोहे गावे॥
अंखियन प्रेम झरे, ओम जय साईं हरे ॥ ओम जय साईं हरे, बाबा शिरडी साईं हरे।।

ओम जय साईं हरे, बाबा शिरडी साईं हरे। 
शिरडी साईं हरे, बाबा ओम जय साईं हरे॥
श्री सद्गुरु साईंनाथ महाराज की जय॥

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

sai baba ki aarti

Trending news

इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
Smuggling
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
Lucknow
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
BJP
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
teacher suspension over spelling mistake
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
Weather
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास