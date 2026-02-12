Advertisement
trendingNow13106989
Hindi Newsधर्मPauranik Katha: महादेव ने क्यों किया था भगवान विष्णु के पुत्रों का संहार, पढ़ें शिवजी के वृषभ अवतार की पौराणिक कथा

Pauranik Katha: महादेव ने क्यों किया था भगवान विष्णु के पुत्रों का संहार, पढ़ें शिवजी के वृषभ अवतार की पौराणिक कथा

Shiv Pauranik Katha: महाशिवरात्रि का महापर्व 15 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन भगवान शिव के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजन और रुद्राभिषेक करेंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान बैल का अवतार क्यों लिया था और शिवजी के इस अवतार से जुड़ी कथा क्या है. आइए जानते हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 12, 2026, 02:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pauranik Katha: महादेव ने क्यों किया था भगवान विष्णु के पुत्रों का संहार, पढ़ें शिवजी के वृषभ अवतार की पौराणिक कथा

Pauranik Katha: भगवान शिव के विविध स्वरूपों और अवतारों की कथाएं बेहद रोचक और रहस्यमयी हैं. हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, महादेव के 19 प्रमुख अवतार माने गए हैं. इनमें से अधिकांश अवतारों का उद्देश्य दुष्ट राक्षसों का अंत करना था, लेकिन वृषभ अवतार (बैल का रूप) की कथा बेहद विशेष है. यह अवतार महादेव ने किसी दानव के लिए नहीं, बल्कि खुद भगवान विष्णु के पुत्रों के उद्धार और संसार को उनके आतंक से बचाने के लिए लिया था. सनतान धर्म में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बेहद खास माना गया है. इस दिन लोग विधि-विधान से शिवजी की उपासना करते हैं और उनसे जुड़ी पौराणिक कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर भगवान शिव ने बैल का अवतार क्यों लिया था और उनके इस अवतार से जुड़ी पौराणिक और दिलचस्प कथा क्या है.

समुद्र मंथन और पाताल लोक की घटना

पौराणिक कथा के अनुसार, जब समुद्र मंथन से अमृत निकला, तो भगवान विष्णु ने असुरों को भ्रमित करने के लिए अपनी माया से मोहिनी रूप धरा और साथ ही कई अप्सराओं की रचना की. असुर उन अप्सराओं पर मोहित होकर उन्हें पाताल लोक ले गए. जब देव-असुर संग्राम समाप्त हुआ और अमृत देवताओं को मिल गया, तब भगवान विष्णु शेष बचे राक्षसों का संहार करने के लिए पाताल लोक पहुंचे.

Add Zee News as a Preferred Source

वहां राक्षसों का विनाश करने के बाद जब विष्णु जी ने उन अप्सराओं को मुक्त कराया, तो वे अप्सराएं श्री हरि के मनमोहक रूप पर मुग्ध हो गईं. उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर विष्णु जी को पति रूप में पाने का वरदान मांग लिया. महादेव ने अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए विष्णु जी को कुछ समय पाताल लोक में रहने की अनुमति दे दी.

विष्णु पुत्रों का जन्म और उनका आतंक

पाताल लोक के प्रवास के दौरान भगवान विष्णु और उन अप्सराओं के मेल से कई पुत्रों का जन्म हुआ. चूंकि उनकी माताएं पूर्व में राक्षसों के प्रभाव में रही थीं, इसलिए उनके पुत्रों में राक्षसी प्रवृत्तियां आ गईं. वे अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर थे. जल्द ही, विष्णु पुत्रों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया. उनके अत्याचारों से ऋषि-मुनि और देवता भी त्रस्त हो उठे.

महादेव का वृषभ अवतार

जब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने स्थिति का अवलोकन किया, तो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए वृषभ (बैल) का रूप धारण किया और पाताल लोक पहुंचे. वृषभ रूपी शिव ने अपने तीखे सींगों और असीम शक्ति से भगवान विष्णु के उन उद्दंड पुत्रों का संहार करना शुरू कर दिया. अपने पुत्रों का अंत होते देख भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और उन्होंने वृषभ (शिव) पर आक्रमण कर दिया. शिव और विष्णु के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया. चूंकि दोनों एक ही शक्ति (हरि-हर) के दो रूप थे, इसलिए लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो सका.

यह भी पढ़ें: भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जा रहा था रावण, फिर कैसे स्थापित हो गए बाबा बैद्यनाथ; पढ़ें पौराणिक कथा

मोह का अंत 

कहते हैं कि आखिरकार उन अप्सराओं ने भगवान विष्णु को अपने वरदान के बंधन से मुक्त कर दिया. जैसे ही माया का पर्दा हटा, श्री हरि को अपनी वास्तविक स्थिति और शिव जी के वृषभ अवतार लेने के कारण का ज्ञान हुआ. उन्हें मालूम हुआ कि उनके पुत्र अधर्म के मार्ग पर थे, जिनका अंत लोक कल्याण के लिए जरूरू था. भगवान विष्णु ने महादेव की स्तुति की और अपनी भूल स्वीकार की. शिव जी के परामर्श पर श्री हरि फिर से बैकुंठ लोक लौट गए.

सुदर्शन चक्र का रहस्य

कहा जाता है कि पाताल लोक से प्रस्थान करते समय भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र वहीं छोड़ गए थे. जब वे वापस विष्णु लोक पहुंचे, तो वहां महादेव की कृपा से उन्हें एक और दिव्य सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ, जिसे लेकर वे फिर से ब्रह्मांड के पालनहार के अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने लगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

pauranik katha

Trending news

गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
MHA guidelines national song
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
DK Shivakumar
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
Kiren Rijiju Statement
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Sonam Wangchuk
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
Bharat Bandh
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
bengaluru news
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
Supreme Court
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
India China relations
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
Bangladesh Elections 2026
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
ahmedabad plane crash
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?