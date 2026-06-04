जब भगवान शिव ने नरसिंह देव को अपने पंजों में उठाकर भर ली आसमान में उड़ान! जानिए फिर क्या हुआ

Lord Narasimha and Shiva Fight: भगवान शिव और भगवान विष्णु को सनातन धर्म में सृष्टि की दो महान शक्तियों के रूप में देखा जाता है. धार्मिक ग्रंथों में दोनों को एक दूसरे का परम भक्त भी बताया गया है. लेकिन एक पौराणिक कथा ऐसी भी है, जब ब्रह्मांड की रक्षा के लिए इन दोनों दिव्य शक्तियों को आमने सामने आना पड़ा. ये प्रसंग भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और भगवान शिव के शरभ अवतार से जुड़ा हुआ है.

शिव पुराण में वर्णित इस कथा के मुताबिक, जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब महादेव को अवतार लेना पड़ा. इस रूप को शरभ अवतार कहा जाता है. इसे भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी अवतारों में गिना जाता है.

क्यों हुआ था नरसिंह अवतार?

कथा के मुताबिक, दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों में भय का माहौल बना दिया था. उसके अंत के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया. ये रूप आधा मनुष्य और आधा सिंह था. भगवान नरसिंह ने संध्या समय हिरण्यकश्यप का वध कर धर्म की रक्षा की थी. लेकिन दैत्य के अंत के बाद भी उनका रौद्र रूप शांत नहीं हुआ.

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उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि देवता और ऋषि मुनि भी भयभीत हो गए. सभी को चिंता होने लगी कि यदि ये क्रोध इसी तरह बढ़ता रहा तो सृष्टि को भारी नुकसान पहुंच सकता है. तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगें.

महादेव ने लिया शरभ अवतार

महादेव ने पहले स्थिति को शांति से संभालने का प्रयास किया. उन्होंने अपने अंशावतार वीरभद्र को भगवान नरसिंह के पास भेजा. वीरभद्र ने उनसे शांत होने का अनुरोध किया और सृष्टि के हित की बात कही. लेकिन उस समय नरसिंह भगवान का क्रोध इतना अधिक था कि उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी.

जब सभी प्रयास असफल हो गए, तब भगवान शिव ने खुद जानें करने का निर्णय लिया. ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उन्होंने एक अद्भुत और शक्तिशाली रूप धारण किया. ये रूप आधा सिंह, आधा पक्षी और आठ पैरों वाला था. इस दिव्य स्वरूप को शरभ अवतार कहा गया.

शरभ अवतार का स्वरूप अत्यंत विशाल और प्रभावशाली बताया गया है. उनके विशाल पंख थे और पंजे बेहद शक्तिशाली थे. जब शरभ अवतार और नरसिंह भगवान आमने सामने आए, तब दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ. शिव पुराण के मुताबिक, शरभ देव ने अपनी शक्ति से नरसिंह भगवान को कंट्रोल कर लिया और उन्हें अपने पंजों में उठाकर आकाश की ओर ले गए. इस दौरान नरसिंह भगवान ने महादेव के इस अद्भुत रूप की असीम शक्ति का अनुभव किया. धीरे धीरे उनका क्रोध कम होने लगा और उनका मन शांत होने लगा.

बैकुंठ धाम लौटें भगवान नरसिंह

जब भगवान नरसिंह का रौद्र भाव समाप्त हुआ, तब उन्हें याद आया. उन्हें समझ आया कि ये पूरी लीला सृष्टि के संतुलन और रक्षा के लिए थी. इसके बाद उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया. महादेव ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया.

कथा के मुताबिक, इसके बाद भगवान नरसिंह अपने बैकुंठ धाम लौट गए. यह प्रसंग इस बात का प्रतीक माना जाता है कि जब भी सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, तब दिव्य शक्तियां मिलकर उसकी रक्षा करती हैं. साथ ही यह कथा भगवान शिव और भगवान विष्णु के आपसी सम्मान और एकता को भी दर्शाती है.

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