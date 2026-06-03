Shiv Purana: बेहद खास हैं शिव मंदिर के 3 स्थान, जहां सिर्फ बैठने से पूरी होती है हर मुराद

How to get Blessings of Shiv: भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए अधिकांश लोग शिव मंदिर जाते हैं. कुछ श्रद्धालु शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मनोकामना पूर्ति के लिए कामना करते हैं, जबकि कुछ भक्त रुद्राभिषेक या विशेष अनुष्ठान के जरिए शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं. शास्त्रों के मुताबिक, देवों के देव महादेव की कृपा पाने के लिए अनेक विधियां हैं. शास्त्रों में बताई गई विधि के मुताबिक पूजन करने से मनोकामना शीघ्र पूरी हैती है, ऐसी मान्यता है. पूजा-पाठ के अलावा भी कुछ विधियां हैं, जिन्हें अपनाने से भक्तों को मुराद पूरी होती है. कहा जाता है कि शिव मंदिर के तीन स्थान ऐसे हैं, जहां सिर्फ बैठने से कामना पूरी होती है.

पहला स्थान (मुख्य द्वार पर)

शिव पुराण के अनुसार, शिव मंदिर का मुख्य द्वार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अत्यंत खास है. मुख्य द्वार के ठीक सामने बैठने पर बिना प्रार्थना या पूजा-पाठ के मनोकामना पूर्ण हो जाती है. ऐसे में अगर आप कभी भी शिव मंदिर में जाएं, तो कुछ देर मुख्य प्रवेश द्वार पर जरूर बैठें.

दूसरा स्थान (जलाधारी के ठीक पीछे)

शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ जल जहां से निकलता है उसे जलाधारी कहा जाता है. जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा वाले स्थान पर देवी लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा और धन के देवता कुबेर का वास माना गया है. मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद कुछ समय के लिए इस स्थान पर बैठना चाहिए. यहां एक बात ध्यान रखें कि आपका मुंह जलाधारी की तरफ होना चाहिए. इस जगह पर बैठने से कुबेर, माता लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसके परिणामस्वरूप घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं होती.

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तीसरा स्थान (नंदी महाराज के पास)

दर्शन के लिए शिव मंदिर में जाने के बाद कुछ समय नंदी महाराज के पास भी बैठना चाहिए. नंदी महाराज के पास वहां पर बैठना चाहिए जहां से नंदी महाराज के घुटने मुड़े हुए होते हैं. इस स्थिति में आपका मुंह उसी दिशा में होना चाहिए जिस ओर नंदी का मुंह है. मान्यता है कि नंदी महाराज के पास कुछ समय बिताने से रोग, चिंता, धन के जुड़ी समस्या दूर होती है.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)