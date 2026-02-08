Shiv Purana: भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जा रहा था रावण, फिर कैसे स्थापित हो गए बाबा बैद्यनाथ; पढ़ें पौराणिक कथा

Pauranik Katha: भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में नौवां ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ अपनी अलौकिक शक्ति और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध है. झारखंड के देवघर में स्थित इस पावन तीर्थ को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है. मान्यता है कि यहां जो भी भक्त सच्चे मन से अर्जी लगाता है, महादेव उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं. सावन के महीने में यहां का दृश्य अद्भुत होता है, जब लाखों की संख्या में कांवड़िए मीलों की पैदल यात्रा कर महादेव का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं. बैद्यनाथ महादेव से जुड़ी कई पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार रावण उन्हें प्रसन्न करके अपने साथ लंका ले जाना चाह रहा था. मगर रास्ते में ही कुछ ऐसी घटना घटी कि बाबा बैद्यनाथ वहीं स्थापित हो गए. लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछ की मुख्य वजह क्या थी. आइए जानते हैं पौराणिक कथा.

तपस्या और शिव का वरदान

पौराणिक कथा के अनुसार, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का संबंध लंकापति रावण से है. रावण महादेव का अनन्य भक्त था और उसकी इच्छा थी कि भगवान शिव सदैव के लिए लंका में निवास करें. महादेव को लंका ले जाने के लिए रावण ने अत्यंत कठिन तपस्या की. उसने भक्ति की पराकाष्ठा दिखाते हुए अपने नौ सिर काटकर अग्नि में अर्पित कर दिए.

जब वह अपना दसवां सिर काटने ही वाला था, तब महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए. वरदान स्वरूप रावण ने महादेव से अपने साथ लंका चलने का आग्रह किया. शिवजी ने उसे अपना आत्मलिंग प्रदान किया, लेकिन साथ ही एक अनिवार्य शर्त भी रखी. उन्होंने कहा, "हे रावण! अगर यात्रा के दौरान तुमने इस लिंग को कहीं भी भूमि पर रख दिया, तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा और इसे फिर से उठाना असंभव होगा."

श्री हरि की चतुराई

रावण आत्मलिंग लेकर लंका की ओर चला, लेकिन देवताओं में इस बात को लेकर भय व्याप्त हो गया. अगर महादेव लंका में स्थापित हो जाते, तो रावण की शक्तियां अजेय हो जातीं और वह सृष्टि के लिए संकट बन सकता था. देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची.

जब रावण देवघर की भूमि के करीब पहुंचा, तब वरुण देव की सहायता से उसे तीव्र लघुशंका की अनुभूति हुई. रावण दुविधा में पड़ गया कि वह आत्मलिंग किसे सौंपे. तभी उसे पास में एक ग्वाला (जो वास्तव में भगवान विष्णु थे) दिखाई दिया. रावण ने ग्वाले से शिवलिंग पकड़ने का अनुरोध किया और खुद निवृत्त होने चला गया. रावण के जाते ही ग्वाले ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया. शर्त के अनुसार, वह दिव्य लिंग तत्काल वहीं भूमि में स्थापित हो गया.

बैद्यनाथ नाम का रहस्य

जब रावण वापस लौटा और शिवलिंग को भूमि पर पाया, तो उसने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस न हुआ. क्रोध और हताशा में उसने लिंग को अपने हाथों से दबा दिया, जिससे वह कुछ नीचे धंस गया. बैद्यनाथ नाम के पीछे भी एक सुंदर कारण है. कहा जाता है कि जब रावण ने तपस्या के दौरान अपने मस्तक काटे थे, तब महादेव ने एक 'वैद्य' (चिकित्सक) के रूप में प्रकट होकर उसके सिरों को फिर से जोड़ दिया और उसे स्वास्थ्य प्रदान किया. 'वैद्य' रूप में महादेव की इसी कृपा के कारण यह स्थान बैद्यनाथ धाम कहलाया.

बैद्यनाथ धाम क्यों कहलाता है चिताभूमि

बैद्यनाथ धाम को चिताभूमि भी कहा जाता है. कहते हैं कि यहां दर्शन मात्र से मानसिक और शारीरिक रोगों का नाश होता है. यहां की मिट्टी और जल में औषधीय गुण माने जाते हैं, जिससे यह स्थान रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण बना रहता है.

