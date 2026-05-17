आखिर क्यों भगवान शिव ने काट दिया था अपने पुत्र का सिर? इस भयंकर विवाद के पीछे थे ये कारण

Why Ganesha has Elephant Head: भगवान गणेश के जन्म की कथा हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी कहानियों में गिनी जाती है. मान्यता है कि माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से एक बालक को बनाया था. फिर उसमें प्राण डाल दिए. यही बालक आगे चलकर गणेश कहलाए. कहा जाता है कि माता पार्वती ने गणेश जी को अपने द्वार की रक्षा करने का काम दिया था. उस समय भगवान शिव वहां मौजूद नहीं थे. गणेश जी अपनी माता की आज्ञा का पूरी तरह पालन कर रहे थे.

भगवान शिव और गणेश जी का युद्ध

कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाने लगे. लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया था. गणेश जी भगवान शिव को पहचानते नहीं थे. उन्होंने साफ कह दिया कि माता की अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता. ये बात भगवान शिव को पसंद नहीं आई. धीरे-धीरे विवाद बढ़ गया. भगवान शिव के गण और देवता भी गणेश जी को समझाने लगे. लेकिन गणेश जी अपनी बात पर डटे रहे. इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा.

माता पार्वती का क्रोध

कथा के मुताबिक क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया. जब माता पार्वती ने यह दृश्य देखा तो वह बेहद दुखी और क्रोधित हो गईं. कहा जाता है कि उनके क्रोध से पूरी सृष्टि संकट में आ गई थी. देवताओं ने भगवान शिव से स्थिति को शांत करने की प्रार्थना की. तब भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ. उन्होंने गणेश जी को फिर से जीवित करने का फैसला लिया.

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हाथी का सिर...

भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि जो पहला जीव उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोया मिले उसका सिर ले आओ. सबसे पहले उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला. उसका सिर लाकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया गया. इसके बाद भगवान शिव ने गणेश जी को नया जीवन दिया. साथ ही उन्हें सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होने का वरदान भी दिया. तभी से किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणेश पूजा से की जाती है.

ये कथा सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं मानी जाती. बल्कि इसके पीछे गहरा संदेश भी बताया जाता है. गणेश जी आज्ञा पालन, बुद्धि और समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं. वहीं हाथी का सिर ज्ञान और धैर्य का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता कहा जाता है. आज भी यह कथा बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को आकर्षित करती है और हिंदू धर्म की सबसे लोकप्रिय कहानियों में शामिल है.

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