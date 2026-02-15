Mahashivratri 2026: वह देवी जिसे स्वयं महादेव ने अपनी जटाओं से प्रकट किया, जानें असावरी देवी कैसे बनी शिवजी की बहन

Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि का महापर्व आज यानी 15 फरवरी को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. भगवान शिव के भक्त इस दिन उनकी विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. हिंदू पुराणों में भगवान शिव और माता पार्वती के गृहस्थ जीवन से जुड़ी कई मनमोहक कथाएं प्रचलित हैं. महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्त भगवान शिव की उपासना के अलावा व्रत कथा का पाठ भी करते हैं. वैसे तो शास्त्रों में भगवान शिव से जुड़ी अनेक कथाओं का जिक्र है, लेकिन उनकी बहन से जुड़ी कथाओं का जिक्र बहुत कम ही सुनने को मिलते हैं. कहते हैं कि एक बार भगवान शिव ने एक देवी को अपनी जटाओं से प्रकट किया. भगवन शिव की बहन से जुड़ी एक ऐसी ही दिलचस्प कथा का जिक्र शिव पुराण में मिलता है. ऐसे में आइए जानते हैं भगवान शिव की बहन से जुड़ी पौराणिक कथा.

माता पार्वती को आया ननद का विचार

पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार, विवाह के बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने आईं, तो उन्हें अक्सर अकेलेपन का अनुभव होता था. महादेव तो अक्सर ध्यान मग्न रहते थे या अपनी टोलियों के साथ व्यस्त. पार्वती जी के मन में विचार आया कि अगर उनकी भी कोई ननद होती, तो उनके साथ वे अपना मन बहला सकती थीं, हंसी-मजाक और घरेलू बातें साझा कर सकती थीं. चूंकि भगवान शिव अजन्मे हैं और उनका कोई परिवार नहीं था, पार्वती जी अपनी यह इच्छा मन में ही दबाए रखती थीं. परंतु अंतर्यामी शिवजी ने उनके मन की बात जान ली.

शिवजी की जटाओं से प्रकट हुईं देवी असावरी

महादेव ने मुस्कुराते हुए पार्वती जी से पूछा, "देवी, क्या आपको किसी साथी की कमी खल रही है?" तब पार्वती जी ने संकोचवश अपनी ननद पाने की इच्छा प्रकट की. शिवजी ने उन्हें चेतावनी दी, "मैं ननद तो ले आऊंगा, पर क्या आप उनके साथ सामंजस्य बैठा पाएंगी?" पार्वती जी के आत्मविश्वास को देखते हुए शिवजी ने अपनी माया शक्ति से एक देवी को उत्पन्न किया. उनका स्वरूप अत्यंत विचित्र था- वे काफी स्थूल (मोटी) थीं और उनके पैरों की एड़ियां फटी हुई थीं. महादेव ने उनका परिचय कराते हुए कहा, "देवी, ये आपकी ननद असावरी देवी हैं."

कैलाश पर असावरी देवी की लीलाएं

अपनी ननद को पाकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुईं और उनके स्वागत-सत्कार में जुट गईं. लेकिन जल्द ही उनकी खुशी हैरानी में बदल गई. असावरी देवी जब स्नान कर भोजन के लिए बैठीं, तो उन्होंने देखते ही देखते कैलाश का पूरा अन्न भंडार समाप्त कर दिया. महादेव के लिए भी कुछ शेष नहीं बचा, जिससे पार्वती जी चिंतित हो गईं. माता पार्वती ने जब अपनी ननद को नए वस्त्र भेंट किए, तो असावरी देवी के विशाल शरीर के कारण वे सभी छोटे पड़ गए. एक बार असावरी देवी को शरारत सूझी और उन्होंने खेल-खेल में माता पार्वती को अपने पैरों की फटी हुई दरारों में छिपा लिया. दरारों में दबने के कारण पार्वती जी का दम घुटने लगा.

जब माता पार्वती ने जोड़े हाथ

जब महादेव वहां पहुंचे और पार्वती जी के बारे में पूछा, तो असावरी देवी पहले तो झूठ बोलने लगीं. लेकिन, शिवजी के सख्त होने पर वे जोर-जोर से हंसने लगीं और जमीन पर जोर से पैर पटका. पैर के झटके से माता पार्वती दरारों से बाहर आ गिरीं. ननद के इस व्यवहार और अपनी दुर्दशा देख माता पार्वती का धैर्य जवाब दे गया. उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव से विनती की, "हे प्रभु! मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने ननद की कामना की. कृपया इन्हें शीघ्र इनके ससुराल विदा करें, मैं अकेले ही सुखी हूं." माता पार्वती के अनुरोध पर शिवजी ने अपनी माया समेटी और असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया.

