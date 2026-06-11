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Shivling Ke Niyam: काला या सफेद... क्या होना चाहिए आकार, घर में शिवलिंग स्थापित करने के क्या हैं सही नियम? जानें

Shivling At Home Niyam: लोग बिना ये जानें घर में शिवलिंग ले आते हैं कि घर में शिवलिंग स्थापित करने से जुड़े नियम क्या है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि आखिर काला शिवलिंग घर में रखें या सफेद, इसका आकार क्या होना चाहिए.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 11, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:22 PM IST
Shivling Ke Niyam: काला या सफेद... क्या होना चाहिए आकार, घर में शिवलिंग स्थापित करने के क्या हैं सही नियम? जानें
Image Credit: freepik (Shivling)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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