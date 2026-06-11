/Shivling Ke Niyam: काला या सफेद... क्या होना चाहिए आकार, घर में शिवलिंग स्थापित करने के क्या हैं सही नियम? जानें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी घर में शिवलिंग को स्थापित किया जा रहा है तो उसके आकार का विशेष ध्यान रखना चाहिए. ज्यादा बड़ा शिवलिंग बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरा होगा जो एक घर के लिए ठीक नहीं, ऐसे में इसका घर के हिसाब से सही आकार में होना जरूरी है. घर के लिए शिवलिंग के आकार को लेकर नियम है कि यह हाथ के एक अंगूठे के बराबर हो या उससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है. घर के मंदिर के लिए इस आकार को अति उत्तम माना गया है.