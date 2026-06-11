/Shivling Ke Niyam: काला या सफेद... क्या होना चाहिए आकार, घर में शिवलिंग स्थापित करने के क्या हैं सही नियम? जानें

Shivling Rakhne ke Niyam: सभी देवी-देवताओं में अगर किसी की उपासना करना और प्रसन्न करना सबसे सरल है तो वो हैं भगवान शिव जो जल्द से जल्द अपने भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं. हालांकि, महादेव की पूजा को लेकर भी कई नियम बताए गए हैं. विशेष कर महादेव के प्रतीक चिह्न शिवलिंग को घर में स्थापित करने को लेकर कई नियम बताए गए हैं. जैसे, घर में काला या सफेद शिवलिंग स्थापित करें या घर में स्थापित शिवलिंग का आकार क्या होना चाहिए.
शिवलिंग को महादेव का प्रतीक माना गया है जिसमें असीम ऊर्जा होती है. शिवलिंग को लेकर ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इसकी पूजा से मन शांति होता है और सोच सकारात्मक होती है. जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है और बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत होता है. आइए इस लेख में जानें कि घर में शिवलिंग रखने को लेकर क्या नियम हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, काला शिवलिंग शक्ति, गंभीरता और तपस्या का प्रतीक है जो नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है और मन को स्थिर करता है. काला शिवलिंग जिस घर में स्थापित किया जाता है, उस घर का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहता है. उस घर में प्रवेश करते ही मानसिक शांति महसूस की जा सकती है. हालांकि, काले शिवलिंग को मंदिर में ही स्थापित किया जाना चाहिए न की घर में, ऐसा ज्यादातर लोग मानते हैं.
मान्यताओं के अनुसार सौम्यता, शांति और पवित्रता का प्रतीक सफेद शिवलिंग जिस घर में रखा जाता है उस घर का वातावरण सकारात्मक और शांत रहता है. घर सभी लोगों एक दूसरे के साथ लगाव महसूस करते हैं और कलह-क्लेश घर से दूर रहता है. ऐसे घर में कोई भी व्यक्ति मानसिक तनाव का शिकार नहीं हो सकता है. इस तरह घर के लिए संगमरमर या सफेद पत्थर से बने सफेद शिवलिंग को शुभ माना गया है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी घर में शिवलिंग को स्थापित किया जा रहा है तो उसके आकार का विशेष ध्यान रखना चाहिए. ज्यादा बड़ा शिवलिंग बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरा होगा जो एक घर के लिए ठीक नहीं, ऐसे में इसका घर के हिसाब से सही आकार में होना जरूरी है. घर के लिए शिवलिंग के आकार को लेकर नियम है कि यह हाथ के एक अंगूठे के बराबर हो या उससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है. घर के मंदिर के लिए इस आकार को अति उत्तम माना गया है.
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