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Hindi Newsधर्मShivling Puja Niyam: शिवलिंग पर चंदन लगाने से पहले जरूर जान लें ये 7 बातें, मिलेगा पूजन का संपूर्ण फल

Shivling Puja Niyam: शिवलिंग पर चंदन लगाने से पहले जरूर जान लें ये 7 बातें, मिलेगा पूजन का संपूर्ण फल

Chandan Offering Niyam: कहते हैं कि भगवान शिव को चंदन बेहद प्रिय है इसलिए इसे उनकी पूजा में शामिल किया जाता है. शास्त्रों में चंदन अर्पित करने के भी खास नियम बताए गए हैं. आइए, जानते हैं कि किन शिव मंदिर में किन-किन जगहों पर चंदन अर्पित करने से महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jun 02, 2026, 01:34 PM IST
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Shivling Puja Niyam: शिवलिंग पर चंदन लगाने से पहले जरूर जान लें ये 7 बातें, मिलेगा पूजन का संपूर्ण फल

Shiv Puja Niyam: देवाधिदेव महादेव की पूजा हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है. मान्यता है कि विधि और नियमपूर्वत प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने से हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं. यही वजह है कि कुछ लोग नियमित तौर पर शिवलिंग को जल अर्पित करते हैं. शिवजी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर जल के अलावा फूल, अक्षत, चंदन बेलपत्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं. शास्त्रों में शिवलिंग पर चंदन लगाने को लेकर भी खास नियम और विधि बताए गए हैं. आमतौर पर लोग शिवलिंग की पूजा करते वक्त उसी पर चंदन लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर चंदन लगाना अनिवार्य माना गया है. कहा जाता है कि सही विधि से शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने से रोग-शोक और शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है. शिवलिंग पर किन 7 जगहों पर चंदन चढ़ाने बोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जानिए.

शिवजी को चंदन लगाने के 7 नियम

पहला- शिवलिंग पर चंदन अर्पित करते वक्त सबसे पहले उसके सबसे ऊपरी भाग पर लगाना चाहिए. यहां पर चंदन लगाने से शिव प्रसन्न होते हैं. इस भाग पर चंदन लगाने से रोग दूर होते हैं.

दूसरा-  शिव पुराण के अनुसार, शिवलिंग पर दूसरा चंदन वहां लगाना चाहिए जो गणेश जी का स्थान माना जाता है. इस स्थान पर चंदन अर्पित करने से जीवन में आने वाली बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं.

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तीसरा- शिवलिंग पर तीसरा चंदन कार्तिकेय जी के स्थान पर लगाना चाहिए. कार्तिकेय जी को चंदन अर्पित करने से मानसिक स्थिति अच्छी रहती है. साथ ही अगर स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य से जुड़ी कोई कामना है, तो वह भी पूरी हो जाती है.

चौथा- चौथा चंदन अशोकसुंदरी के स्थान पर लगाना चाहिए. पुराणों के अनुसार, अशोकसुंदरी को चंदन अर्पित करने से चिंता दूर होती है. अगर संतान से जुड़ी चिंता है तो अशोकसुंदरी को चंदन अर्पित करना चाहिए.

पांचवां- पांचवां चंदन जलाधारी पर लगाना चाहिए. जलाधारी पर चंदन अर्पित करने से मन शांत रहता है. अगर क्रोध अधिक आता है, तो इसे दूर करने के लिए जलाधारी पर चंदन लगाना चाहिए.

छठा- जलाधारी के ठीक पीछे वाले स्थान पर लगाएं. इस स्थान पर चंदन अर्पित करने से मानसिक रोग दूर होता है.  इसके अलावा नौकरी-कारोबार से जुड़ी दिक्कतें दूर होती हैं.

सातवां- नंदी महाराज के माथे पर स्थित सींग पर लगाना चाहिए. चूंकि, भक्तों को मनोकामना नदी के माध्यम से ही पूरी होती है, इसलिए उनके दोनों सींग पर चंदन लगाना शुभ और कल्याणकारी है. 

यह भी पढ़ें: बद्रीनाथ धाम में ध्यान मुद्रा में क्यों हैं श्रीहरि, पढ़ें शंकराचार्य से जुड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा

शिवलिंग पर कौन-सा चंदन अर्पित करना चाहिए

शास्त्रों के अनुसार, शिवलिंग पर वह चंदन चढ़ाना चाहिए जिसे घिसा जाता है. भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए यह चंदन सबसे शुभ माना जाता है. इसके पीछे वजह यह है कि भगवान शिव को शीतलता अति प्रिय है और लकड़ी वाले चंदन में यह गुण मौजूद होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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