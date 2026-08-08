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राजा नल और पांडवों से जुड़ा है शिवपुरी का सिद्धेश्वर मंदिर, जानिए इसका 1000 साल पुराना इतिहास

शिवपुरी के जाधव सागर झील के पास स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास 1000 साल पुराना है, जहां स्थापित मुख्य शिवलिंग ओंकारेश्वर से लाया गया था.

Written Byharsh singh
Published: Aug 08, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:49 PM IST
राजा नल और पांडवों से जुड़ा है शिवपुरी का सिद्धेश्वर मंदिर, जानिए इसका 1000 साल पुराना इतिहास

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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