प्रेत योनि से पितर योनि में कैसे जाती है आत्‍मा? मरने के बाद होता है कर्मों का असली हिसाब
Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष शुरू हो चुके हैं लोग अपने मृत परिजनों की आत्‍मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान कर रहे हैं. लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि मृत आत्‍मा का पितर लोक तक पहुंचने का सफर आसान नहीं होता है, इसके पीछे की वजह गरुड़ पुराण में बताई गई है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 10, 2025, 10:15 AM IST
Garuda Purana: गरुड़ पुराण में जन्‍म, मृत्‍यु, आत्‍मा की यात्रा से जुड़े कई रोचक पहलू बताए गए हैं. इसमें आत्‍मा की विभिन्‍न योनियों के बारे में भी बताया गया है. इस समय पितृ पक्ष चल रहे हैं और लोग अपने पूर्वजों की आत्‍मा की शांति के लिए, उनके लिए मोक्ष का रास्‍ता खोलने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि पितृ कर्म कर रहे हैं. मान्‍यता है कि पितृ पक्ष के 15 दिनों में पितरों की आत्‍माएं पितृ लोक से मृत्‍यु लोक यानी कि धरती पर आती हैं और परिवार को आशीर्वाद देती हैं. आज हम आत्‍माओं की योनि से जुड़ी एक रोचक बात जानते हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है. 

पितृ ही नहीं प्रेत योनि में भी जाती हैं आत्‍माएं 

व्‍यक्ति की मृत्‍यु के बाद जब आत्‍मा अपने आगे के सफर पर निकलती है तो वह अलग-अलग योनियों में जाती है. आत्‍मा अगला जन्‍म लेने से पहले भी योनियां बदलती है. योनि का निर्धारण उसके कर्मों के आधार पर होता है कि वह प्रेत योनि में जाएगी या पितृ योनि में. 

कर्मों का होता है हिसाब 

मरने के बाद कर्मों का हिसाब होता है और फिर आत्‍मा को संबंधित योनि मिलती है. यदि कोई व्‍यक्ति सामान्‍य मृत्‍यु से नहीं मरता है तो उसकी आत्‍मा मुक्‍त नहीं हो पाती है और प्रेत योनि में चली जाती है. ऐसा आमतौर पर अकाल मृत्‍यु जैसे- दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या, जल समाधि, असमय मृत्यु, या अपूर्ण इच्छाओं के साथ मृत्यु होने पर होता है. इसके अलावा जो लोग जीते जी बहुत बुरे कर्म करते हैं. दूसरों का दिल दुखाते हैं उनकी आत्‍माएं भी बहुत कष्‍ट पाती हैं. ऐसी आत्‍माएं खुद भी कष्‍ट पाती हैं और उनके परिजनों को भी प्रेत दोष लगता है. प्रेत दोष निवारण के लिए पिंडदान, नारायण बलि, तर्पण, मंत्र जाप (महामृत्युंजय मंत्र) और विशेष पूजा की जाती है. इससे आत्‍मा को अगला जन्‍म लेने या पितर योनि में जाने में मदद मिलती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

