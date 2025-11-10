Shravanabelagola Temple History in Hindi: चंद्र गुप्‍त मौर्य के शासनकाल और उनके गुरु चाणक्‍य के बारे में तो अधिकांश लोग जानते हैं. लेकिन ये बात कम ही लोगों को पता है कि आखिरी समय में चंद्रगुप्‍त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ यहां कठोर तपस्या की थी. जिसके बाद उनके नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम चंद्रगिरि पहाड़ी रखा गया है, जहां चंद्रगुप्त बसदी भी स्थित है. बीते रविवार को उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने कर्नाटक दौरे के दौरान मेलुकोटे चेलुवनारायण मंदिर में पूजा की. साथ ही वे श्रवणबेलगोला के जैन मंदिर में शांतिसागर स्मरणोत्सव में शामिल हुए.

आचार्य शांतिसागर की प्रतिमा का अनावरण

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने 108 श्री शांतिसागर महाराज के स्मरणोत्सव समारोह में भाग लिया. यह समारोह आचार्य जी शांतिसागर के 1925 में महामस्तकाभिषेक समारोह हेतु इस पवित्र स्थल पर आगमन की शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने आचार्य शांतिसागर महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया और दिगंबर परंपरा के पुनरुद्धार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की. उन्‍होंने कहा कि उनका जीवन अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद के शाश्वत जैन आदर्शों का प्रतीक है.

57 फीट ऊंची अखंड मूर्ति

श्रवणबेलगोला का इतिहास बेहद रोचक है और कर्नाटक के गंग वंश से जुड़ा है. 981 ईस्वी में गंग वंश के मंत्री चामुंडराय ने यहां 57 फुट ऊंची भगवान बाहुबली की अखंड प्रतिमा बनवाई थी. यह प्रतिमा दुनिया की सबसे बड़ी अखंड मूर्तियों में से एक है. यह प्रतिमा ग्रेनाइट के एक ही खंड से उकेरी गई है. श्रवणबेलगोला में हर 12 साल में यहां भव्य महामस्तकाभिषेक उत्सव मनाया जाता है. वहीं हर 6 साल में ही बड़ा आयोजन होता है. जिसमें कई क्विंटल दूध, केसर और अन्य पवित्र सामग्रियों से भगवान बाहुबली का अभिषेक किया जाता है.

चंद्रगुप्‍त मौर्य ने की थी तपस्‍या, फिर ली समाधि

जैन धर्मावलंबियों के इस प्रमुख तीर्थ स्‍थल पर मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी समय बिताया था. चंद्रगुप्‍त मौर्य ने यहां जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ तपस्‍या की थी. उनके नाम पर ही चंद्रगिरि पहाड़ी का नाम रखा गया है, जहां चंद्रगुप्त बसदी भी स्थित है. यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्‍त मौर्य का जब अंतिम समय आया तो उन्‍होंने यहीं सल्‍लेखना (समाधि) ली थी. बता दें कि श्रवणबेलगोला को गंग वंश, होयसल और वाडियार राजवंश जैसे कई राजवंशों का संरक्षण प्राप्त रहा है.