Advertisement
trendingNow12995632
Hindi Newsधर्म

Shravanabelagola Temple : चंद्रगुप्‍त ने की थी यहां जैन गुरु के साथ तपस्‍या, हर 12 साल में होता है महामस्‍तकाभिषेक, दुनिया की सबसे बड़ी अखंड...

Shravanabelagola Temple: कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ है, साथ ही इसका इतिहास भी बेहद रोचक है. दुनिया की सबसे बड़ी अखंड मूर्तियों में से एक बाहुबली भगवान की प्रतिमा यहां विराजमान है. उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन यहां एक बड़े समारोह में शामिल हुए हैं.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 10, 2025, 09:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shravanabelagola Temple : चंद्रगुप्‍त ने की थी यहां जैन गुरु के साथ तपस्‍या, हर 12 साल में होता है महामस्‍तकाभिषेक, दुनिया की सबसे बड़ी अखंड...

Shravanabelagola Temple History in Hindi: चंद्र गुप्‍त मौर्य के शासनकाल और उनके गुरु चाणक्‍य के बारे में तो अधिकांश लोग जानते हैं. लेकिन ये बात कम ही लोगों को पता है कि आखिरी समय में चंद्रगुप्‍त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ यहां कठोर तपस्या की थी. जिसके बाद उनके नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम चंद्रगिरि पहाड़ी रखा गया है, जहां चंद्रगुप्त बसदी भी स्थित है. बीते रविवार को उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने कर्नाटक दौरे के दौरान मेलुकोटे चेलुवनारायण मंदिर में पूजा की. साथ ही वे श्रवणबेलगोला के जैन मंदिर में शांतिसागर स्मरणोत्सव में शामिल हुए. 

यह भी पढ़ें : महाविनाश लेकर आ रहा है साल 2026, बाढ़-भूकंप जल प्रलय के साथ युद्ध का होगा शंखनाद, पर सोने के दाम...

आचार्य शांतिसागर की प्रतिमा का अनावरण 

Add Zee News as a Preferred Source

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने 108 श्री शांतिसागर महाराज के स्मरणोत्सव समारोह में भाग लिया. यह समारोह आचार्य जी शांतिसागर के 1925 में महामस्तकाभिषेक समारोह हेतु इस पवित्र स्थल पर आगमन की शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने आचार्य शांतिसागर महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया और दिगंबर परंपरा के पुनरुद्धार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की. उन्‍होंने कहा कि उनका जीवन अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद के शाश्वत जैन आदर्शों का प्रतीक है.

यह भी पढ़ें : महाविनाश लेकर आ रहा है साल 2026, बाढ़-भूकंप जल प्रलय के साथ युद्ध का होगा शंखनाद, पर सोने के दाम...

57 फीट ऊंची अखंड मूर्ति 

श्रवणबेलगोला का इतिहास बेहद रोचक है और कर्नाटक के गंग वंश से जुड़ा है. 981 ईस्वी में गंग वंश के मंत्री चामुंडराय ने यहां 57 फुट ऊंची भगवान बाहुबली की अखंड प्रतिमा बनवाई थी. यह प्रतिमा दुनिया की सबसे बड़ी अखंड मूर्तियों में से एक है. यह प्रतिमा ग्रेनाइट के एक ही खंड से उकेरी गई है. श्रवणबेलगोला में हर 12 साल में यहां भव्य महामस्तकाभिषेक उत्सव मनाया जाता है. वहीं हर 6 साल में ही बड़ा आयोजन होता है. जिसमें कई क्विंटल दूध, केसर और अन्य पवित्र सामग्रियों से भगवान बाहुबली का अभिषेक किया जाता है.

यह भी पढ़ें: करियर में समस्‍याएं आना कमजोर गुरु का हैं लक्षण, अब वक्री चाल लाएगी बड़ा संकट, आज से करने लगें ये काम

चंद्रगुप्‍त मौर्य ने की थी तपस्‍या, फिर ली समाधि 

जैन धर्मावलंबियों के इस प्रमुख तीर्थ स्‍थल पर मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी समय बिताया था. चंद्रगुप्‍त मौर्य ने यहां जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ तपस्‍या की थी. उनके नाम पर ही चंद्रगिरि पहाड़ी का नाम रखा गया है, जहां चंद्रगुप्त बसदी भी स्थित है. यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्‍त मौर्य का जब अंतिम समय आया तो उन्‍होंने यहीं सल्‍लेखना (समाधि) ली थी. बता दें कि श्रवणबेलगोला को गंग वंश, होयसल और वाडियार राजवंश जैसे कई राजवंशों का संरक्षण प्राप्त रहा है. 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

shravanabelagola temple

Trending news

थरूर की डिप्लोमेसी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है? इस बार मुस्कुराहट ने बेचैन किया
shashi tharoor news
थरूर की डिप्लोमेसी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है? इस बार मुस्कुराहट ने बेचैन किया
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
amar chitra katha
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
#Indian Army
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
Weather
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
SpiceJet flight
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
Kerala
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
Omar Abdullah
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
Indian Navy
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
India Pakistan News in Hindi
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
Assam
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?