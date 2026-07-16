'जय जगन्नाथ'....के जयकारों से ओडिशा के पुरी का आसमान गूंजने लगा है. साथ ही बादल भी बरस रहे हैं लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है. लाखों-करोड़ों लोगों की अटूट आस्था के केंद्र भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने को है. इसके लिए श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने तीनों रथ तैयार खड़े हैं.
आज 16 जुलाई 2026, गुरुवार आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ अपने भाई-बहन के साथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे. जहां वह एक हफ्ते ठहरेंगे और फिर वापस जगन्नाथ मंदिर लौटेंगे.
#WATCH | Puri, Odisha | Three chariots have been placed at Singhadwara of Puri Jagannath temple ahead of the annual Rath Yatra, which will begin today. Nandighosha, Darpadalana, and Taladhwaja - the three chariots of Lord Jagannath, Balabhadra and Subhadra, brought here. pic.twitter.com/dgI0NrvMgb
— ANI (@ANI) July 16, 2026
हर साल बनते हैं 3 नए रथ
सदियों से निकल रही सालाना भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए हर साल लकड़ी के 3 भव्य रथ तैयार किए जाते हैं. इसके पीछे यह मान्यता है कि सृष्टि में सब कुछ नश्वर है, केवल भगवान और उनकी लीलाएं ही हमेशा नई होती हैं. धरती पर जो आया है वह कभी न कभी नष्ट जरूर होगा.
रथ यात्रा के लिए 3 रथ बनाए जाते हैं. जिसमें 16 पहिए के नंदीघोष रथ पर भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, 14 पहिए के तालध्वज पर उनके भाई भगवान बलभद्र और 12 पहिए के रथ दर्पदलन पर उनकी बहन देवी सुभद्रा विराजती हैं.
बारिश न तो श्रद्धालुओं का उत्साह कम कर पाई है और न कलाकारों का. आज की रथ यात्रा में परफॉर्म करने के लिए ओडिशी कलाकार अपनी तैयारियों को आखिरी रंग देते नजर आ रहे हैं और बारिश के बीच भी रिहर्सल कर रहे हैं.
#WATCH | Odisha | Odissi dancers will perform before the Lord Jagannath await the start of the annual Rath Yatra at Puri pic.twitter.com/YrQc9YcLCB
— ANI (@ANI) July 16, 2026
विश्वप्रसिद्ध रथ यात्रा के मौके पर मशहूर सेंड आर्टिस्ट और पद्मश्री से सम्मानित कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी बीच पर भगवान जगन्नाथ की विशेष मनमोहक कलाकृति बनाई है.
#WATCH | Puri | On the auspicious occasion of Rath Yatra, sand artist and Padma Shri awardee Sudarsan Pattnaik created a special sand sculpture at Puri Beach, Odisha featuring Mahaprabhu Jagannath and 100 miniature sand chariots.
(15.07) pic.twitter.com/jcYbMGRgXr
— ANI (@ANI) July 16, 2026
जगन्नाथ रथ यात्रा अब केवल ओडिशा के पुरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई शहरों, कस्बों में रथ यात्रा निकलती है. इसमें अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा बेहद मशहूर और काफी पुरानी है. इस साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रथ यात्रा के मौके पर 'मंगला आरती' करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में जगन्नाथजी मंदिर पहुंचे हैं.
तारीख कार्यक्रम
16 जुलाई 2026 - रथ यात्रा
20 जुलाई 2026 - हेरा पंचमी (इस दिन माता लक्ष्मी गुंडिचा मंदिर पहुंचती हैं और नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं.)
24 जुलाई 2026 - बहुदा यात्रा - वापसी
25 जुलाई 2026 - सुना बेशा (भगवान जगन्नाथ सोने के वस्त्र धारण करके अत्यंत मनमोहक रूप में दर्शन देते हैं.)
26 जुलाई 2026 - अधर पाना (भगवान को विशेष पेय अर्पित किया जाता है)
27 जुलाई 2026 - नीलाद्रि बिजे (भगवान जगन्नाथ पुन: अपने मूलधाम में विराजमान होते हैं)