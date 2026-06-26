Shree kukke subramanya temple: कर्नाटक के मैंगलोर जिले के सुल्लिया तालुका में बसा सुब्रमण्यम गांव देश भर में अपनी एक खास पहचान रखता है. इस गांव की प्रसिद्धि के पीछे यहां स्थित श्री कुक्के सुब्रमण्य का बेहद ही दर्शनीय और चमत्कारी मंदिर है. हिंदू धर्म में नागों की पूजा का एक बहुत बड़ा स्थान है.
यही वजह है कि पूरे कर्नाटक और दक्षिण भारत में इस पवित्र स्थान को सर्प दोषों से मुक्ति पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. यह मंदिर बेहद समृद्ध है, जहां पिछले साल ही भक्तों ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाया था.
दक्षिण भारतीय वास्तुकला के इस बेजोड़ और बेहद प्राचीन मंदिर का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है. इस स्थान की महिमा इतनी महान है कि जब आदि शंकराचार्य जी देशाटन पर निकले थे, तो उन्होंने भी यहां रुक कर कुक्के स्वामी की विशेष आराधना की थी.
इस मंदिर में आज भी पूजा पाठ के कड़े नियमों का पालन किया जाता है. यहां महिलाओं को माहवारी के समय और गर्भवती महिलाओं को मंदिर के भीतर जाकर दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती है.
यह एक पूर्वमुखी मंदिर है, जिसके चलते सुबह के समय सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह तक पहुंचती हैं. गर्भगृह के मुख्य द्वार पर चांदी से मढ़ा हुआ एक विशाल गरुड़ स्तंभ दिखाई देता है. मान्यता है कि नागराज वासुकि के सांसों की अग्नि और विष से रक्षा करने के लिए इस स्तंभ को चारों तरफ से सजाया गया है.
भक्त इसी स्तंभ के चक्कर काटकर गर्भगृह में जाते हैं, जहां आभूषणों से सजे कुक्के सुब्रमण्य स्वामी के दर्शन होते हैं. उनके ठीक नीचे नागराज वासुकि और सबसे नीचे शेषनाग की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं.
इस दिव्य मंदिर की पूरी पौराणिक कथा का प्रामाणिक वर्णन स्कंदपुराण में डिटेल से मिलता है. स्कंदपुराण के अनुसार तारकासुर का वध करने के बाद भगवान कार्तिकेय अपने भाई गणेश के साथ थकान मिटाने कुमार पर्वत पहुंचे थे. वहीं पर देवराज इंद्र ने अपनी पुत्री देवसेना का विवाह कार्तिकेय से कराया था.
उस विवाह के समय सभी देवताओं ने पवित्र नदियों के जल से कार्तिकेय का अभिषेक किया था, जिससे वहां 'कुमार धारा' नदी का निर्माण हुआ. आज भी भक्त इस नदी में स्नान करने के बाद ही मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं.
स्कंदपुराण की एक अन्य कथा के अनुसार गरुड़ के डर से नागराज वासुकि ने बिलाड़वड़ा की गुफाओं में छिपकर भगवान कार्तिकेय की घोर तपस्या की थी. तब कार्तिकेय ने उन्हें सुरक्षा का वरदान देकर हमेशा के लिए इसी स्थान पर निवास करने का आशीर्वाद दिया था.
यहां कालसर्प दोष से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से अश्लेषा बलि की पूजा कराई जाती है, जिसमें दो दिन का समय लगता है. मंदिर के पास ही आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ, पुष्पगिरी या कुमार पर्वत, मुलायनगिरी चोटी और बिलाड़वड़ा गुफा जैसे कई अन्य बेहद खूबसूरत और दर्शनीय स्थल मौजूद हैं.
ये भी पढ़ें:
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)