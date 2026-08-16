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आज रात 12 बजे खुलेंगे श्री नागचंद्रेश्वर के कपाट, जानें ऑनलाइन बुकिंग से लेकर दर्शन का पूरा प्रोसेस!

इस स्टोरी में उज्जैन के प्रसिद्ध श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुलने के समय, 300 रुपये वाले ऑनलाइन पास की बुकिंग प्रक्रिया और दर्शन से जुड़े सभी जरूरी नियमों के बारे में डिटेल से बताएंगे.

Written Byharsh singh
Published: Aug 16, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:52 AM IST
आज रात 12 बजे खुलेंगे श्री नागचंद्रेश्वर के कपाट, जानें ऑनलाइन बुकिंग से लेकर दर्शन का पूरा प्रोसेस!

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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