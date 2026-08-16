/आज रात 12 बजे खुलेंगे श्री नागचंद्रेश्वर के कपाट, जानें ऑनलाइन बुकिंग से लेकर दर्शन का पूरा प्रोसेस!

भारत के महाकाल नगरी यानी उज्जैन में कई पुराने और रहस्यमयी मंदिर हैं जिनके बारे में अभी शायद आप नहीं जानते हैं. आज हम जिस मंदिरों की बात कर रहे हैं उनकी अपनी अलग ही कहानी है. इन्हीं में से एक मंदिर का नाम श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर है, ये महाकाल मंदिर के परिसर में ही स्थित है.
इस मंदिर की सबसे खास बात तो ये है कि इसके दरवाजे पूरे साल बंद रहेते हैं. अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा की, जब मंदिर हमेशा बंद ही रहता है तो ये खुलता कब है? तो ये साल में सिर्फ एक बार वो 24 घंटे के लिए खोला जाता है, वो भी नाग पंचमी के अवसर पर. इसी वजह से नाग पंचमी के दिन लाखों भक्तों की भीड़ यहां दर्शन करने आती है.
श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट 17 अगस्त की रात ठीक 12 बजे भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे. इस बार खास बात ये है कि नागपंचमी के दिन ही सावन का तीसरा सोमवार भी पड़ रहा है.
सोमवार होने के कारण महाकाल मंदिर से भगवान महाकाल की भव्य सवारी भी निकाली जाएगी. इस बड़े धार्मिक संयोग की वजह से उज्जैन में भक्तों का बहुत बड़ा मेला जुटने की उम्मीद है.
मंदिर समिति का मानना है कि इस बार करीब 8 लाख लोग भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने पहुंच सकते हैं.
भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने दर्शन को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन टिकट की सुविधा शुरू की है. जो लोग लंबी लाइनों से बचकर जल्दी दर्शन करना चाहते हैं, वे मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं.
इसके लिए हर व्यक्ति को 300 रुपये की फीस देनी होगी. बुकिंग के लिए सबसे पहले वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर डालकर एक पासवर्ड बनाना होगा.
इसके बाद 24 घंटे के दौरान दर्शन के लिए 11 अलग-अलग समय के स्लॉट मिलेंगे, जिनमें से आप अपनी पसंद का समय चुन सकते हैं.
जल्दी दर्शन की यह बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ही मिलेगी. जो लोग ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे, उन्हें दर्शन के समय अपने टिकट का प्रिंटआउट साथ रखना जरूरी होगा.
भक्तों के आने-जाने का रास्ता हरसिद्धि पाल से बड़ा गणेश गली होते हुए गेट नंबर-5 से रखा गया है. सुरक्षा के लिहाज से मंदिर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी.
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सिर्फ असली वेबसाइट से ही टिकट खरीदें और किसी बिचौलिए की बातों में न आएं.
पुरानी कहानियों और मान्यताओं के अनुसार, मालवा के राजा भोज ने करीब 1050 ईस्वी के आसपास इस मंदिर को बनवाया था. इसके बाद सिंधिया राजवंश के महाराज राणोजी सिंधिया ने 1732 में मंदिर का नए सिरे से काम कराया था.
मंदिर में स्थापित श्री नागचंद्रेश्वर भगवान की यह दुर्लभ मूर्ति नेपाल से लाकर रखी गई थी. इस सुंदर प्रतिमा में भगवान शिव और माता पार्वती सात फनों वाले नागदेव के आसन पर विराजे हैं. मूर्ति में उनके दोनों बेटे गणेश और कार्तिकेय भी नजर आते हैं और ऊपर सूरज-चांद उकेरे गए हैं.
नागपंचमी पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को संभालने के लिए मंदिर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. आम भक्तों और 300 रुपये का टिकट लेने वालों के लिए अलग-अलग लाइनें बनाई गई हैं.
पूरे मंदिर इलाके में सुरक्षा बल, सीसीटीवी कैमरे और मदद केंद्र तैनात किए गए हैं. इसके अलावा पीने का पानी, धूप से बचने का इंतजाम और मेडिकल टीम की भी पूरी व्यवस्था की गई है. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और आराम से दर्शन करें.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स, आधिकारिक घोषणाओं और मान्यताओं पर आधारित है. हमारा उद्देश्य पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाना है. हालांकि, किसी भी जानकारी या नियम में समय के साथ बदलाव हो सकता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे किसी भी सेवा या बुकिंग का लाभ उठाने से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट या प्रशासन से पुष्टि अवश्य कर लें.