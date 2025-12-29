वो मंदिर जो सहेजे है तीन पीढ़ियों की मेहनत, मां सरस्वती की है अनोखी प्रतिमा, यहां भगवान के दर्शन से पूरी होती हैं इच्छाएं!

Shri Chennakeshava Swamy Temple Karnataka: देश के कोने कोने में मंदिर हैं जिनका अपना इतिहास है और अपनी विशेषता है. हर मंदिर विशिष्ट और पूजनीय देवी-देवताओं के दर्शन करवाता है. इसी तरह कर्नाटक के बेलूर में चेन्नाकेशव मंदिर स्थित है जो एक अद्भूत मंदिर है. यहां कि दीवारे और स्तंभ पुराने इतिहास और उत्कृष्ट कला के बारे में इस तरह से बताती हैं जैसे अभी बोल पड़ेंगी. आज के समय में चेन्नाकेशव मंदिर कर्नाटक की धरोहर है और यहां पर भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं इस प्राचीन मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां पर भगवान विष्णु के दर्शन मात्र से सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती हैं और भक्त के सभी पापों का नाश हो जाता है. आइए इस मंदिर की उत्कृष्ट वास्तुकला और इतिहास के बारे में विस्तार से जानें.

भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर

कर्नाटक के बेलूर में स्थित चेन्नाकेशव मंदिर की प्रतिमाएं 10 हजार से ज्यादा पत्थरों को इस्तेमाल करके बनाई गई हैं. श्री चेन्नाकेशव स्वामी मंदिर को बनाने में 103 साल का समय लगा, इस तरह इस मंदिर में तीन पीढ़ियों की मेहनत और कला देखी जा सकती है. श्री चेन्नाकेशव स्वामी मंदिर में वैसे कई देवी के दर्शन होते हैं लेकिन यह विष्णुजी को समर्पित मंदिर है जहैं जहां की दीवारों पर विष्णुजी के दशावतार रूपों को सुंदर तरीके से उकेरा गया है. होयसल साम्राज्य का प्रतीक चिह्न बाघ की प्रतिमाएं भी मंदिर में देखने को मिलती हैं.

मुलायम पत्थरों पर नक्कासी

चेन्नाकेशव मंदिर में 48 स्तंभ हैं लेकिन इनमें खास ये हैं एक भी स्तंभ दूसरे स्तंभ की तरह नहीं दिखता है. हर स्तंभ पर अलग शैली व परंपरा दिखती है और नक्काशी भी बिल्कुल भिन्न की गई है. होयसल साम्राज्य के समय 11वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान चेन्नाकेशव मंदिर बनाया गया. हालांकि मंदिर निर्माण राजा विष्णुवर्धन ने साल 1117 ई. में शुरू कर दी थी लेकिन आगे चलकर तीन पीढ़ियों में मंदिर को समय समय पर अद्भुत रूप देत हुए मंदिर को और भव्य किया. श्री चेन्नाकेशव स्वामी मंदिर के अद्भुत वास्तुकला की बात करें तो सेलखड़ी पत्थर से इस मंदिर का निर्माण किया गया है. खास ये हैं कि यह पत्थर अन्य सामान्य पत्थरों की अपेक्षा थोड़ा मुलायम है जिस पर नक्काशी करना थोड़ा सा आसान काम होता है.

मन मोह लेगी उत्कृष्ट वास्तुकला

श्री चेन्नाकेशव स्वामी मंदिर में सरस्वती मां की एक अति सुंदर और अनोखी प्रतिमा है. वो दरअसल मां सरस्वती की प्रतिमा से सिर पर जल अर्पित करने ले नाक के नीचे बाईं ओर होता हुआ जलबाएं हाथ की हथेली में गिरता है और फिर पैरों से होता हुआ बाहर जा गिरता है. श्री चेन्नाकेशव स्वामी मंदिर में सरस्वती मां की पूजा करने ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है. इसी तरह मंदिर के गर्भगृह में अनेक प्रतिमाएं है जो अद्भुत कला को दिखाती हैं.

