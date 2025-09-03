Rahu Ketu Dosh Upay: सता रहा है राहु और केतु का दोष, भारत के इस एकमात्र मंदिर में दर्शन से हो सकता है निवारण!

Shri Kalhasti Temple: जिन लोगों को खराब राहु केतु परेशान कर रहा है या कुंडली में राहु और केतु ग्रह का दोष चल रहा है उन लोगों को एक ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे तुरंत और लंबे समय के लिए इसका निवारण मिल जाए. राहु केतु के अशुभ प्रभाव से जीवन में अनेक कष्ट आते हैं और हर काम में बाध आती है. अंतिम समय पर काम बिगड़ जाता है और जातक लगातार मानसिक तनाव व आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं.शारीरिक रूप से जातक बीमार रहते हैं और घर की शांति दूर होने लगती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु के दोष से ही कुंडली में कालसर्प दोष बनता है और फिर तरह तरह की दिक्कतें खड़ी होने लगती हैं. ऐसे में कुछ विशेष ज्योतिष उपाय कर राहु केतु के दोष को दूर किया जा सकता है.

राहु केतु के दोष को दूर करने के लिए मंदिर

राहु केतु के दोष को दूर करने का एक सबसे कारगर उपाय तो यही है कि आंध्रप्रदेश के श्री कालहस्ती मंदिर जातक प्रभावित जातक दर्शन कर सकते हैं. भगवान शिव को समर्पित श्री कालहस्ती मंदिर में दर्शन मात्र से ही राहु केतु का दोष दूर हो जाता है. इस मंदिर में राहु केतु के दोष को दूर करने के लिए पूजा भी की जाती है. इतना ही नहीं इस मंदिर की विशेषताएं जानकर यही कहेंगे कि मंदिर तो अद्भुत है.

श्री कालहस्ती मंदिर के बारे में (About Sri Kalahasti Temple)

श्रीकालहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के करीब पेन्नार नदी की ही एक शाखा नदी स्वर्णमुखी नदी के तट के करीब स्थित है. श्री कालहस्ती मंदिर की बड़ी विशेषता तो यही है कि दक्षिण के पंचतत्व लिंगों में से यह एक वायु तत्त्व लिंग माना गया है जहां पर वायु लिंग का स्पर्श करना वहां के पुजारियों को भी वर्जित है. जहां पूजा अर्चना की बात है तो प्रतिमा के पास ही स्वर्ण पट्ट रखा गया है और उसी पर शिवलिंग के लिए फूल आदि सामग्री अर्पित करने की परंपरा है. यहां पर शिवलिंग की ऊंचाई करीब 4 फीट बताई जाती है. मंदिर के शिखर की बनावट दक्षिण भारतीय शैली में है. ऐसा माना जाता है कि प्रभु कालहस्ती वर के अर्जुन ने यहीं पर दर्शन पाया था. बताया जाता है कि कालहस्ती मंदिर सलाना करीब 100 करोड़ से अधिक की आय अर्जित करता है.

