जीवन को दिशा देते हैं श्रीकृष्ण के चरण कमल, जानें भगवान के पैरों के प्रतीकों का क्या है आध्यात्मिक रहस्य

Krishna lotus feet spiritual secret: भगवान श्रीकृष्ण का संपूर्ण सौदर्य अगर एक बार आखों में समा जाए को फिर और कुछ देखने का मन ही नहीं करता है. भगवान के चरण इतने सुंदर हैं कि इन्हें चरण कमल कहा जाता है. उनके चरण कमल जैसे अति सुहर हैं. भगवान के चरण कमल को लेकर पौराणिक मान्यता है कि कमल के जैसे कोमल, शीतल, पवित्र और सुगंधित भगवान के चरणों पर बनें चिह्नों के पीछे कई रहस्य हैं.

श्रीकृष्ण के चरण कमल क्या दर्शाते हैं?

श्रीकृष्ण के चरण माया और मोह से प्रभावित नहीं होते हैं. श्रीकृष्ण के चरण भक्ति, शरण व मोक्ष को दर्शाते हैं. यही श्रीकृष्ण के चरण है जिनको ध्यान और स्मरण में अंतिन आश्रय के रूप में देखा गया है जहां बहुच कर व्यक्ति मन के भय, मोह और अभिमान से मुक्ति पा लेता है.भक्त का मन कृष्ण के चरणों पर टिका व्यक्ति पर संसार की उलझनों से मुक्ति पकर ईश्वर को पा लेता है. श्रीकृष्ण के चरण कमल पर कुछ दिव्य चिह्न हैं जिसका विशेष अर्थ. ये चिह्न शुभता और समृद्धि को तो दर्शाते हैं, इसके साथ ही जीवन को दिशा भी देते हैं. भगवान के दाहिने पैर पर 11 चिह्न हैं और बाएं पैर पर 8 चिह्न हैं जिनके क्या आध्यात्मिक रहस्य हैं इस बारे में हम इस कड़ी में जानेंगें.

1. चक्र का चिह्न

भगवान कृष्ण के चरण पर पर बना चक्र का चिह्न इस बात का संकेत देता है कि अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध काटकर ही अज्ञान के अंधेरे से मुक्त हुआ जा सकता है.

2. कमल का चिह्न

भगवान कृष्ण के चरण पर कमल का चिह्न सौंदर्य, सम्पूर्णता और दिव्यता को दर्शाता है. कमल, देवी लक्ष्मी की उपस्थिति को भी प्रदर्शित करता है जो सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद भक्तों को देती हैं.

3. वज्र का चिह्न

भगवान कृष्ण के चरण पर वज्र का चिह्न है जो संकेत देता है कि भीतरी बाधाओं और कर्मों के बंधन को भक्त भगवान के चरण कमल को पाकर तोड़ सकता है. यह दिव्य शक्ति को धर्शाता है.

4. शंख का चिह्न

भगवान कृष्ण के चरण पर बने शंख का चिह्न भगवान द्वारा भक्त का उद्धार करने और उसकी सुरक्षा का प्रतीक है.

5. अंकुश (अंकुना) का चिह्न

भगवान कृष्ण के चरण पर बने अंकुश का चिह्न इस बात को दर्शाता है कि भगवान कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने वाले भक्त का ध्यान जब हाथी की तरह भटके तो उसे वश में किया जा सकता है.

6. ध्वज का चिह्न

भगवान कृष्ण के चरण पर ध्वज का चिह्न है जिसका आध्यात्मिक रहस्य है कि जो भी भक्त भगवान का ध्यान करते हैं उनको स्वयं भगवान रक्षा और संरक्षण प्रदान करते हैं.

7. स्वास्तिक का चिह्न

भगवान कृष्ण के दाहिने चरण पर स्वास्तिक का चिह्न अंकित है जिसको सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि जो भी भक्त भगवान के शरण में होते हैं उन्हें सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है.

