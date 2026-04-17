उसकी तेज गति थी, रुक्मिणी के हरण से था उसका गहरा नाता, श्री कृष्ण के गरुड़ध्वज रथ के बारे में जान हैरान रहा जाएंगे!

Shri Krishna Rath Fact: महाभारत की कहानी हमें काफी कुछ सिखाती है और कई ऐसी बातें बताती है जिसे जानकर हम आश्चर्य से भर जाते हैं. महाभारत की कथा हमें कई कर्तव्यों, अधिकारों और उद्येश्यों के बारे में बताती है. महाभारत की कहानी में भिन्न-भिन्न पात्रों का वर्णन मिलता है, द्वंद और ईर्ष्या की इस कथा में योद्धा कुरुक्षेत्र उतरकर महायुद्ध में शामिल हुए.

कृष्णजी के पास 2 रथ थे

महाभारत के युद्ध में श्रीकृष्ण ने अपने रथ पर सारथी बनकर अर्जुन के रथ को चलाया था. एक तरफ कृष्ण की नारायणी सेना थी और दूसरी तरफ श्रीकृष्ण और अर्जुन. क्या आप जानते हैं कि कृष्णजी के पास 2 रथ थे जो दैवीय शक्तियों से युक्त थे. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

श्रीकृष्ण के जैत्र रथ के बारे में जानें

श्रीमद्भागवत के अनुसार श्रीकृष्ण के पास 2 रथ थे. एक रथ का नाम गरुड़ध्वज और दूसरे का नाम जैत्र था. वहीं जैत्र रथ एक विजयी रथ था जिनमें चार घोड़े लगते थे. इस घोड़ों का नाम शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, और बलाहक था. इस अद्भुत और तेज रथ का निर्माण देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने किया था. ध्यान दें कि जैत्र नाम का एक सेवक भी श्रीकृष्ण के सेवा में प्रस्तुत रहते थे.

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गरुड़ध्वज रथ और उसका देवी रुक्मिणी से गहरा संबंध

वहीं, गरुड़ध्वज रथ की बात करें तो यह रथ अपने आप में अद्भुत और दैविय शक्तियों से युक्त था. इस रथ के बारे में बताया जाता है कि यह रथ स्वर्ग से उतरा था जिसमें 3 अश्व यानी घोड़े थे. इन 3 घोड़ों का नाम शैव्य, सुग्रीव और मेघपुष्प था. दारुक इस रथ के सारथी का नाम था. गरुड़ध्वज रथ का श्रीकृष्ण की पत्नी रुक्मिणी से गहरा संबंध था क्योंकि श्रीकृष्ण ने जब विवाह के लिए रुक्मिणी हरण किया था तो वे गरुड़ध्वज रथ पर सवार थे. एक क्षण के लिए रुके और रुक्मिणी को साथ लेकर निकल गए. रथ की गति इतनी तेज थी कि उसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं थी. आंधी के समान तेज दौड़ लगाने वाले उसके घोड़े हवाओं से बात करते थे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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