Janmashtami 2025 Shlok: जन्माष्टमी पर जरूर पढ़ें ये चमत्कारी श्लोक, श्रीकृष्णाष्टकम् से लेकर गीता के ये श्लोक जीवन करेंगे सफल!
Advertisement
trendingNow12883353
Hindi Newsधर्म

Janmashtami 2025 Shlok: जन्माष्टमी पर जरूर पढ़ें ये चमत्कारी श्लोक, श्रीकृष्णाष्टकम् से लेकर गीता के ये श्लोक जीवन करेंगे सफल!

Shri krishna janmashtami shlok in sanskrit: जन्माष्टमी पर्व का बहुत महत्व है. इस खास दिन पर अगर मुरली मनोहर की पूजा अर्चना करें और पूरी श्रद्धा से कान्हा की भक्ति में डूब जाएं तो जीवन की अनेक अनेक परेशानियों का अंत हो जाए. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 16, 2025, 10:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shri krishna janmashtami shlok in sanskrit
Shri krishna janmashtami shlok in sanskrit

Shri krishna janmashtami shlok in sanskrit: सनातन धर्म में जन्माष्टमी पर्व का बहुत महत्व है. इसके साथ ही श्रीकृष्ण के श्लोकों का भी महत्व है जो जीवन को रास्ता दिखाते हैं और व्यक्ति को आध्यात्म से जोड़ते हैं. ये श्लोक केवल श्लोक नहीं है बल्कि श्रीकृष्ण के दिव्य गुण, लीलाओं व  आध्यात्मिक वचनों का सार है. श्रीकृष्ण के श्लोकों का जाप करने से मानसिक शांति तो मिलती ही है साथ ही मन बुद्धि निर्मल होने लगती है और ईश्वर से जुड़ाव महूसूस होने लगता है, जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है. यहां आइए श्रीकृष्ण जी के कुछ चमत्कारी श्लोक और मंत्रों को देखें. 

1. श्रीकृष्णाष्टकम्
"वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् ।"
"देवकीपरमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥"

2.श्रीकृष्णाष्टक
"गोविन्दं उमापतिं विष्णुं"
"श्रीधरं मुरारि चौधरीम्।"
"जगदेकं महादेवं देवं"
"सर्वलोकैकनाथमार्गदम्॥"

3. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी श्लोक
"श्रीकृष्ण जन्म शुभ मुहूर्ते,"
"सर्व संकट निवारक दूते।"
"माखन चोर, मुरलीधर,"
"भक्तजन हितकारी अधीर।"
"जय श्रीकृष्ण जय जय गोपाल,"
"भवसागर तराने वाले पालनहार।"

4. "ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने।"
"प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः॥"

5. "भगवान कृष्ण की महिमा"
"मधुसूदनं नमामि देवमध्यस्थं जगत्पतेम् ।"
"सर्वकामदं सर्वेशं शान्ताकारं भुजगशय्यकम् ॥" 

6. श्रीकृष्ण की आरती श्लोक
"जय कन्हैया लाल की, जय गिरिधर गोपाल की।"
"जय राजाधिराज की, जय भूपति बल्लभ की।"

भगवद्गीता से श्लोक (Bhagavad Gita Shlok In Hindi )
1. "मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।"
"मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥"

2. "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।"
"मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥"

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Janmashtami 2025: मुरली से लेकर मोरपंख वाले ये हैं टॉप 7 रंगोली डिजाइन, जन्माष्टमी पर मनाएं कान्हाजी के आगमन का उत्सव

और पढ़ें- Laddu Gopal: क्या घर में दो लड्डू गोपाल को रखना सही? जानें क्या कहते हैं नियम!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Janmashtami 2025

Trending news

मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी के घर ED की छापेमारी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी के घर ED की छापेमारी
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
;