Janmashtami 2025 Shlok: जन्माष्टमी पर जरूर पढ़ें ये चमत्कारी श्लोक, श्रीकृष्णाष्टकम् से लेकर गीता के ये श्लोक जीवन करेंगे सफल!

Shri krishna janmashtami shlok in sanskrit: सनातन धर्म में जन्माष्टमी पर्व का बहुत महत्व है. इसके साथ ही श्रीकृष्ण के श्लोकों का भी महत्व है जो जीवन को रास्ता दिखाते हैं और व्यक्ति को आध्यात्म से जोड़ते हैं. ये श्लोक केवल श्लोक नहीं है बल्कि श्रीकृष्ण के दिव्य गुण, लीलाओं व आध्यात्मिक वचनों का सार है. श्रीकृष्ण के श्लोकों का जाप करने से मानसिक शांति तो मिलती ही है साथ ही मन बुद्धि निर्मल होने लगती है और ईश्वर से जुड़ाव महूसूस होने लगता है, जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है. यहां आइए श्रीकृष्ण जी के कुछ चमत्कारी श्लोक और मंत्रों को देखें.

1. श्रीकृष्णाष्टकम्

"वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् ।"

"देवकीपरमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥"

2.श्रीकृष्णाष्टक

"गोविन्दं उमापतिं विष्णुं"

"श्रीधरं मुरारि चौधरीम्।"

"जगदेकं महादेवं देवं"

"सर्वलोकैकनाथमार्गदम्॥"

3. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी श्लोक

"श्रीकृष्ण जन्म शुभ मुहूर्ते,"

"सर्व संकट निवारक दूते।"

"माखन चोर, मुरलीधर,"

"भक्तजन हितकारी अधीर।"

"जय श्रीकृष्ण जय जय गोपाल,"

"भवसागर तराने वाले पालनहार।"

4. "ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने।"

"प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः॥"

5. "भगवान कृष्ण की महिमा"

"मधुसूदनं नमामि देवमध्यस्थं जगत्पतेम् ।"

"सर्वकामदं सर्वेशं शान्ताकारं भुजगशय्यकम् ॥"

6. श्रीकृष्ण की आरती श्लोक

"जय कन्हैया लाल की, जय गिरिधर गोपाल की।"

"जय राजाधिराज की, जय भूपति बल्लभ की।"

भगवद्गीता से श्लोक (Bhagavad Gita Shlok In Hindi )

1. "मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।"

"मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥"

2. "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।"

"मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥"

