Laxmi Kubera Temple Chennai: 18 अक्‍टूबर को धनतेरस से दीपावली महापर्व शुरू हो रहा है. इस त्योहार पर विशेष रूप से मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है. दोनों को ही धन का देवता माना जाता है. तमिलनाडु में एक ऐसा मंदिर है, जहां मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर एक साथ भक्तों को दर्शन देते हैं. यह दक्षिण भारत का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर एक साथ विराजमान हैं.

दर्शन मात्र से खत्‍म होती हैं आर्थिक तंगी

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के रत्नमंगलम और वंडालूर के पास श्रीलक्ष्मी कुबेर मंदिर है, जहां दीपावली के दिन मंदिर को फूलों से सजाकर मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए खास अनुष्ठान किए जाते हैं. माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली के दिन जो भक्त इस मंदिर में मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर के दर्शन करता है, पूजा करता है, उसकी झोली धन-धान्य और समृद्धि से भर जाती है. ऐसे भक्‍तों को कभी धन की कमी नहीं होती है. यही वजह है कि हर साल दीपावली और धनतेरस के मौके पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है, जो अपनी आर्थिक तंगी से निकलने के लिए मां लक्ष्मी के दर पर आते हैं.

कुबेर से साथ पत्‍नी सिद्धरानी भी विराजमान

इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहां कुबेर देव अपनी पत्‍नी के साथ विराजमान हैं. मंदिर में मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की प्रतिमा काले पत्थर से बनाई गई है. साथ ही मंदिर में भगवान कुबेर अकेले नहीं बल्कि अपनी पत्नी सिद्धरानी के साथ विराजित हैं. तीनों प्रतिमाओं के पास धन को आकर्षित करने वाली मछली और कछुए की प्रतिमा रखी गई है. मछली और कछुए को धन-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लोग आमतौर पर भी घर में क्रिस्टल का कछुआ रखते हैं. ये भी कहा जाता है कि मछलियों को आटा खिलाने से धन में वृद्धि होती है और घर सुख-समृद्धि से भर जाता है.

चढ़ावे में हरे रंग का कपड़ा

इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए भक्‍त कुबेर देव का हरे रंग का कपड़ा अर्पित करते हैं. साथ ही हरी पत्तियां और फूल भी चढ़ाते हैं. वहीं, मां लक्ष्मी को कमल के फूल सबसे ज्यादा प्रिय हैं, लिहाजा पूजा में कमल के फूल जरूर रखे जाते हैं. पर्यटन की दृष्टि से भी मंदिर बहुत खास है क्योंकि मंदिर 4,000 वर्ग फुट में बना है. इस मंदिर का निर्माण राजलक्ष्मी कुबेर ट्रस्ट ने कराया है, जो आज भी मंदिर की देखरेख कर रहा है.

