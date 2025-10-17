Advertisement
मां लक्ष्मी और धनकुबेर का चमत्‍कारिक मंदिर, सिर्फ दर्शन करने से ही खत्‍म हो जाती है आर्थिक तंगी

Laxmi Kubera Temple Chennai: धनतेरस का दिन धन की देवी लक्ष्‍मी और देवता कुबेर की पूजा का दिन है. ताकि धन के ये देवी-देवता प्रसन्‍न हों और धन-समृद्धि दें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 17, 2025, 03:05 PM IST
Laxmi Kubera Temple Chennai: 18 अक्‍टूबर को धनतेरस से दीपावली महापर्व शुरू हो रहा है. इस त्योहार पर विशेष रूप से मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है. दोनों को ही धन का देवता माना जाता है. तमिलनाडु में एक ऐसा मंदिर है, जहां मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर एक साथ भक्तों को दर्शन देते हैं. यह दक्षिण भारत का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर एक साथ विराजमान हैं. 

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्‍मी लड़कियों से शादी करने वालों की खुलती है किस्‍मत, धन का लग जाता है अंबार, दिलाती हैं सम्‍मान

दर्शन मात्र से खत्‍म होती हैं आर्थिक तंगी 

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के रत्नमंगलम और वंडालूर के पास श्रीलक्ष्मी कुबेर मंदिर है, जहां दीपावली के दिन मंदिर को फूलों से सजाकर मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए खास अनुष्ठान किए जाते हैं. माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली के दिन जो भक्त इस मंदिर में मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर के दर्शन करता है, पूजा करता है, उसकी झोली धन-धान्य और समृद्धि से भर जाती है. ऐसे भक्‍तों को कभी धन की कमी नहीं होती है. यही वजह है कि हर साल दीपावली और धनतेरस के मौके पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है, जो अपनी आर्थिक तंगी से निकलने के लिए मां लक्ष्मी के दर पर आते हैं.

यह भी पढ़ें: इस हफ्ते मेष से मीन राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी? पढ़ें साप्‍ताहिक लव राशिफल

कुबेर से साथ पत्‍नी सिद्धरानी भी विराजमान 

इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहां कुबेर देव अपनी पत्‍नी के साथ विराजमान हैं. मंदिर में मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की प्रतिमा काले पत्थर से बनाई गई है. साथ ही मंदिर में भगवान कुबेर अकेले नहीं बल्कि अपनी पत्नी सिद्धरानी के साथ विराजित हैं. तीनों प्रतिमाओं के पास धन को आकर्षित करने वाली मछली और कछुए की प्रतिमा रखी गई है. मछली और कछुए को धन-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लोग आमतौर पर भी घर में क्रिस्टल का कछुआ रखते हैं. ये भी कहा जाता है कि मछलियों को आटा खिलाने से धन में वृद्धि होती है और घर सुख-समृद्धि से भर जाता है.

यह भी पढ़ें: सूर्य का शुक्र की राशि में गोचर, सुपर रिच बनेंगे वृषभ राशि समेत इन राशियों के लोग, जीवन में होगा मंगल ही मंगल

चढ़ावे में हरे रंग का कपड़ा 

इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए भक्‍त कुबेर देव का हरे रंग का कपड़ा अर्पित करते हैं. साथ ही हरी पत्तियां और फूल भी चढ़ाते हैं. वहीं, मां लक्ष्मी को कमल के फूल सबसे ज्यादा प्रिय हैं, लिहाजा पूजा में कमल के फूल जरूर रखे जाते हैं. पर्यटन की दृष्टि से भी मंदिर बहुत खास है क्योंकि मंदिर 4,000 वर्ग फुट में बना है. इस मंदिर का निर्माण राजलक्ष्मी कुबेर ट्रस्ट ने कराया है, जो आज भी मंदिर की देखरेख कर रहा है.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

laxmi kuber temple chennai

