Laxmi Yantra: बरसेगी अपार सुख-समृद्धि, रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा, घर में इस दिन लगा लें ये शक्तिशाली यंत्र

Maa Laxmi Powerful Yantra for Money: मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए अक्सर लोग अपने घर में श्रीयंत्र की स्थापना करते हैं. लेकिन अगर इस यंत्र को स्थापित करने में गलती होती है तो उसका भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है.
Trending Photos
Laxmi Powerful Yantra: हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे. वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर में श्रीयंत्र स्थापित करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख-समृद्धि आती है. वास्तु एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर घर की ऊर्जा शुभ हो तो जीवन में खुशहाली और प्रगति के मार्ग खुलते हैं. इसलिए श्रीयंत्र को सही नियमों और विधियों से स्थापित करना जरूरी माना गया है. शास्त्रों श्रीयंत्र स्थापित करने के लिए विशेष विधि बताई गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में किस श्रीयंत्र की स्थापना करनी चाहिए और इसे स्थापित करने के विशेष नियम क्या हैं.
श्रीयंत्र क्या है?
श्रीयंत्र एक विशेष ज्यामितीय आकृति है, जो त्रिभुजों और वृत्तों के मिलने से बनी होती है. यह मां लक्ष्मी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है. कहा जाता है कि इससे धन-संपत्ति का आगमन होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं. जिन लोगों को बार-बार आर्थिक हानि हो रही हो, उनके लिए घर में श्रीयंत्र की स्थापना विशेष रूप से शुभ मानी जाती है.
श्रीयंत्र की स्थापना कहां करें?
श्रीयंत्र को रखने के लिए सबसे उत्तम स्थान घर का पूजाघर है. इसके अलावा इसे तिजोरी या अलमारी के पास भी स्थापित किया जा सकता है. ध्यान रखें कि जिस स्थान पर श्रीयंत्र रखा जाए, वह जगह हमेशा साफ-सुथरी और पवित्र होनी चाहिए. धूल या गंदगी यहां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसका शुभ प्रभाव कम हो सकता है.
श्रीयंत्र स्थापना के लिए शुभ दिन
शुक्रवार का दिन श्रीयंत्र स्थापना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है. यह दिन मां लक्ष्मी का दिन होता है और शुक्र ग्रह का भी. चूंकि शुक्र धन, वैभव और सौंदर्य का कारक है, इसलिए इस दिन श्रीयंत्र की स्थापना विशेष फलदायी होती है.
यह भी पढ़ें: घर में इस यंत्र को लगाने से सोने सी चमक उठेगी किस्मत, जॉब में होगी दिन-रात तरक्की
श्रीयंत्र स्थापना की विधि
सबसे पहले श्रीयंत्र को कच्चे दूध से धोएं. इसके बाद गंगाजल से इसे शुद्ध करें. श्रीयंत्र स्थापित करते समय "ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः" मंत्र का जाप करें. पूजन के समय श्रीयंत्र के सामने दीपक जलाएं और फूल, अक्षत अर्पित करें.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)