/दिमाग में हर वक्त चलती है खटपट? गीता के इन 3 विचारों में छिपा है ओवरथिंकिंग का परमानेंट इलाज

आजकल हर दूसरा इंसान एक ही बीमारी से परेशान है. वो है दिमाग में हर वक्त चलने वाली खटपट, जिसे लोग ओवरथिंकिंग भी कहते हैं. हम दिन भर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं. जो हो चुका है उसके बारे में सोचते हैं, और जो होने वाला है उसकी चिंता पहले ही करने लगते हैं.
ये आदत हमें मानसिक रूप से थका देती है. इस उलझन से बाहर निकलने का सबसे बेहतरीन और परमानेंट इलाज श्रीमद्भगवद्गीता में छिपा है. गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मन को शांत रखने के कुछ बहुत ही आसान और काम के तरीके बताए हैं.
अगर हम इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लें, तो बेवजह की सोच से हमेशा के लिए पीछा छूट सकता है.
ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम काम शुरू करने से पहले ही उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं. हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि आगे क्या होगा.
गीता में कृष्ण कहते हैं कि इंसान का हक सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं. जब हम भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं, तो हमारा दिमाग एकदम हल्का हो जाता है.
हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम आज और अभी क्या अच्छा कर सकते हैं. जब काम पूरी ईमानदारी से होगा, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही आएगा. इसलिए कल क्या होगा, इस बात को सोचकर अपना आज खराब करना बिल्कुल बंद कर दीजिए.
हमारा मन ही हमारे सबसे बड़े दुखों का कारण है. अगर इस पर हमारा कंट्रोल न हो, तो यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है. गीता में मन को वश में करने के दो तरीके बताए गए हैं अभ्यास और वैराग्य.
अभ्यास का मतलब है कि जब भी दिमाग में फालतू के विचार आएं, तो उन्हें जबरदस्ती रोककर सही जगह पर लगाएं. मन एक छोटे बच्चे की तरह होता है. वह बार बार भटकेगा, लेकिन आपको उसे प्यार से समझाकर वापस काम पर लगाना होगा.
जब आप बार बार ऐसा करेंगे, तो धीरे धीरे दिमाग फालतू बातें सोचना बंद कर देगा और आपका दोस्त बन जाएगा.
ज्यादातर लोग या तो पुराने दिनों को याद करके दुखी होते हैं या आने वाले कल को सोचकर डरते हैं. इन दोनों ही हालतों में हम अपने आज को खो देते हैं. गीता हमें वर्तमान यानी आज के पल में जीना सिखाती है.
जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते, और जो आने वाला है उसे हम देख नहीं सकते. तो फिर उसके बारे में सोचकर परेशान होने का कोई फायदा नहीं है. जो कुछ भी है, वह बस यही पल है.
जब आप पूरी तरह से अपने आज में रहने लगते हैं, तो दिमाग की आधी खटपट अपने आप ही शांत हो जाती है.
ओवरथिंकिंग से बचने के लिए दिन में कुछ समय खुद के साथ बिताना बहुत जरूरी है. जब हम लगातार गैजेट्स या लोगों से घिरे रहते हैं, तो दिमाग को आराम नहीं मिलता.
थोड़ी देर शांत बैठना या गहरी सांसें लेना भी मन को बहुत सुकून देता है. खुद को यह समझाना जरूरी है कि दुनिया की हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चल सकती.
कुछ चीजों को वक्त के भरोसे छोड़ देना ही समझदारी है. गीता का सीधा सा सार यही है कि मन को शांत रखो, अपना काम करो और बेवजह की चिंताओं को खुद पर हावी मत होने दो.
(डिस्क्लेमर- सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)