/जन्म के छठे दिन ही श्रीकृष्ण के बेटे को निगल गई थी मछली, फिर रसोईघर में कैसे हुआ चमत्कार?

Krishna son pradyumna fish story: भगवान श्रीकृष्ण और उनकी नगरी द्वारका से जुड़ी कई अद्भुत कथाएं प्रचलित हैं. इन्हीं में से एक बेहद हैरान करने वाली कहानी उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न की है. श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कंध में इस पूरी घटना का बहुत ही सुंदर और प्रामाणिक वर्णन मिलता है.
कथा के अनुसार प्रद्युम्न असल में कामदेव के अवतार थे. जब द्वारका में माता रुक्मिणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ, तो पूरी नगरी में खुशियां मनाई जाने लगीं. लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी क्योंकि एक भयानक दैत्य उनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा था.
शंबरासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस को यह भविष्यवाणी पता चल चुकी थी कि श्रीकृष्ण का यही पुत्र आगे चलकर उसका काल बनेगा. अपने वध के डर से वह बेहद घबरा गया था. इसी वजह से प्रद्युम्न के जन्म के ठीक छठे दिन शंबरासुर ने रूप बदला और चुपके से द्वारका के महल में प्रवेश कर गया.
उसने बच्चों के कमरे से उस नवजात शिशु का अपहरण कर लिया. राक्षस ने मासूम बच्चे को तुरंत ले जाकर गहरे समुद्र के खौलते पानी में फेंक दिया ताकि उसका अंत हो जाए.
दैत्य को लगा कि उसने अपने काल को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है, लेकिन नियति का खेल कुछ और ही था. जैसे ही प्रद्युम्न को पानी में फेंका गया, वहां तैरती हुई एक बहुत विशाल मछली ने उस बालक को जिंदा ही निगल लिया. अद्भुत बात यह थी कि मछली के पेट में जाने के बाद भी भगवान की माया से उस शिशु को एक खरोंच तक नहीं आई.
कुछ समय बाद मछुआरों ने उस विशाल मछली को अपने जाल में पकड़ लिया. वे उस अनोखी और बड़ी मछली को उपहार के रूप में सीधे शंबरासुर के दरबार में ले आए.
शंबरासुर ने उस मछली को अपने महल की रसोई में भेजने का आदेश दे दिया. जब रसोइयों ने मछली के पेट को काटा, तो उसके भीतर से एक बेहद सुंदर और जीवित बालक बाहर निकला. यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए. उसी रसोईघर में मायावती नाम की एक स्त्री काम करती थी, जो वास्तव में कामदेव की पत्नी रति का अवतार थीं.
देवर्षि नारद ने पहले ही मायावती को इस पूरी घटना के बारे में बता दिया था. उन्होंने मायावती को समझाया था कि यह बालक कोई और नहीं बल्कि उनके पति कामदेव हैं, जो श्रीकृष्ण के घर प्रद्युम्न के रूप में जन्मे हैं.
मायावती ने उस दिव्य बालक को चुपचाप अपने संरक्षण में ले लिया और शंबरासुर की नजरों से छिपाकर महल में ही उसका पालन पोषण करने लगीं. समय बीतने के साथ प्रद्युम्न बड़े हुए और उन्होंने मायावती से अपनी शक्तियों और पिछले जन्म का पूरा सच जाना.
इसके बाद प्रद्युम्न ने शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी मायावी विद्याओं के बल पर उस पापी राक्षस का वध कर दिया. शंबरासुर का अंत करने के बाद प्रद्युम्न अपनी पत्नी मायावती के साथ वापस द्वारका लौटे, जहां माता रुक्मिणी और भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी खोई हुई संतान को गले से लगा लिया.
ये भी पढ़ें:
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)