Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /जन्म के छठे दिन ही श्रीकृष्ण के बेटे को निगल गई थी मछली, फिर रसोईघर में कैसे हुआ चमत्कार?

जन्म के छठे दिन ही श्रीकृष्ण के बेटे को निगल गई थी मछली, फिर रसोईघर में कैसे हुआ चमत्कार?

Krishna son pradyumna fish story: ये खबर श्रीमद्भागवत महापुराण के आधार पर श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के अपहरण, उन्हें मछली द्वारा निगले जाने और शंबरासुर के महल में उनकी पत्नी रति द्वारा उनके पालन पोषण की अद्भुत कथा के बारे में बताने का काम करता है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 26, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:21 PM IST
जन्म के छठे दिन ही श्रीकृष्ण के बेटे को निगल गई थी मछली, फिर रसोईघर में कैसे हुआ चमत्कार?

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए आषाढ़ माह में दें सूर्य देव को अर्घ्य, मिलेगा पुण्य
Puja Tips49 min ago
2
NEET Re-Exam 202650 min ago
3
crime news51 min ago
4
Dhruv Jurel54 min ago
5
July Rashifal 202654 min ago