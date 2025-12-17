Shukra Grah Ke Upay: कुंडली में कमजोर शुक्र छीन लेता है पैसा प्यार और सौंदर्य, जानें इसे मजबूत करने के उपाय!

Shukra Grah ke Upay Hindi Me: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, प्रेम, सुंदरता और सुख का कारक ग्रह है. वृषभ और तुला राशि के जातकों के स्वामी शुक्र है. ध्यान दें कि जब शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में धन हानि से लेकर प्रेम में धोखा और सुख में कमी होने लगती है. शुक्र के अशुभ उपायों को झेलना पड़ता है. ऐसे में जरूरी है कि कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएं. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि शुक्र ग्रह के कमजोर होने के क्या लक्षण है और कैसे इसे मजबूत किया जा सकता है.

शुक्र ग्रह कमजोर हैं कैसे जानें?

वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है और संबंध में अगर तनाव बना रहता है तो यह शुक्र के कमजोर होने का संकेत है. विवाह के बाद भी अगर दोनों में से कोई एक किसी और के साथ संबंध रखता है तो समझ लें शुक्र कमजोर स्थिति में है.

शुक्र के कमजोर होने से संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है और पुरुष को वीर्य दोष होने लगता है.

कमजोर शुक्र वाले लोगों की लव लाइफ कामयाब नहीं होता है. रिश्ते में विश्वासघात बना रहता है.

आंख, पेशाब, आंख से लेकर पैर किडनी जैसी बीमारी होना, स्किन की दिक्कत बार बार होने लगे तो समझें कि शुक्र कमजोर है.

शुक्र कमजोर हो तो धन बर्बाद होता है, सुख का नाश होता है, प्रेम जीवन में तनाव बना रहता है. सुंदरता खत्म होने लगती है.

शुक्र को मजबूत करने के आसान उपाय क्या हैं?

Add Zee News as a Preferred Source

शुक्र ग्रह को मजबूत करना है तो इसके लिए शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं और मां लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं.

पूजा के समय अगर सच्चे मन से शुक्र मंत्र का जाप 108 बार करें तो शुक्र मजबूत होकर धन दिक्कतों को दूर करेगा. मंत्र है- शुं शुक्राय नम: या ॐ द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राय नम:

भोजन में सफेद चीजों का सेवन करना जैसे दही, चावल, दूध, शक्कर खाने से शुक्र मजबूत होता है.

शुक्रवार को पूजा के बाद गरीब को भोजन कराएं और ब्राह्मण को दान में सफेद वस्त्र, सुगंधित वस्तुओं के साथ ही सौदर्य सामग्री दें.

शुक्र को मजबूत करने का आसान सा उपाय ये है कि विधि विधान से शुक्रवार के ओपल या हीरा धारण करें, हालांकि अपने ज्योतिषाचार्य से इसके बारे में सुझाव जरूर ले लें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: बैंक से लोन लेना हो या किसी से कर्ज, कौन सा दिन इसके लिए अशुभ? शीघ्र ऋण उतरना है तो जरूर जानें!

और पढ़ें- कैसे होते हैं अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग, इन पर किस ग्रह का होता है गहरा प्रभाव, जानें इनका व्यक्तित्व

और पढ़ें- Palm Astro: दाईं हथेली में होते हैं कौन से 5 तीर्थ, पितरों से लेकर ऋषियों तक... जानें किस हिस्से से किन्हें जल चढ़ाने का नियम!