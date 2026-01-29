Advertisement
trendingNow13090637
Hindi Newsआरतीशुक्रवार को शुक्र कवच का पाठ कर पाएं चमत्कारी परिणाम, जीवन में प्रेम सौंदर्य और वैवाहिक सुख का होगा संचार

शुक्रवार को शुक्र कवच का पाठ कर पाएं चमत्कारी परिणाम, जीवन में प्रेम सौंदर्य और वैवाहिक सुख का होगा संचार

Shukra kavach Ka Path: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रेम और सौंदर्य का कारक माना जाता है. ऐसे में शुक्रवार को शुक्र कवच का पाठ करें तो शुक्र की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है. आइए शुक्र कवच को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 29, 2026, 06:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shukra Kavacham
Shukra Kavacham

Shukra Kavacham Benefits: ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में शुक्र ग्रह का बहुत महत्व है. शुक्र ग्रह प्रेम और सुंदरता के कारक हैं. जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उसके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है और व्यक्ति शारीरिक रूप से आकर्षक होता है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है ऐसे में जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं उसकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है. शुक्रवार को सच्चे मन से शुक्र कवच का पाठ करें तो जीवन में कभी भी सौंदर्य, प्रेम, वैवाहिक सुख, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है और धन का आगमन घर में बना रहता है. आइए शुक्र कवच का पाठ करें और जानें शुक्र कवच के क्या लाभ हैं, 

शुक्र कवच के पाठ का लाभ
शुक्र कवच के पाठ से आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी, धन, वैभव और विलासिता बढ़ेगा. 
शुक्र कवच के पाठ से वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ेगा और मुख का सौहार्द बढ़ता है. दांपत्य जीवन में कलह दूर होगी और असंतोष दूर होगा.
शुक्र कवच के पाठ से स्वास्थ्य लाभ होता है और बीमारियां दूर होती है और शारीरिक रूप से असंतुलन दूर होगा.
शुक्र कवच के पाठ से जीवन में कलात्मकता और रचनात्मकता बढ़ेगी. सफलता के रास्ते खुलेंगे. प्रसिद्धि बढ़ेगी.
शुक्र कवच के पाठ से शारीरिक आकर्षण होगा और व्यक्तित्व में प्रभावशीलता आएगी. प्रभाव समाज में जातकों का प्रभाव भी बढ़ सकता है.
शुक्र कवच के पाठ से प्रेम संबंध में स्थिरता आती है और प्रेम जीवन में सकारात्मकता आती है. विवाह की बाधाएं दूर होंगी.

॥शुक्र कवच॥
मृणालकुन्देन्दुषयोजसुप्रभं पीतांबरं प्रस्रुतमक्षमालिनम् ।
समस्तशास्त्रार्थनिधिं महांतं ध्यायेत्कविं वांछितमर्थसिद्धये ॥

Add Zee News as a Preferred Source

ॐ शिरो मे भार्गवः पातु भालं पातु ग्रहाधिपः ।
नेत्रे दैत्यगुरुः पातु श्रोत्रे मे चन्दनदयुतिः ॥

पातु मे नासिकां काव्यो वदनं दैत्यवन्दितः ।
जिह्वा मे चोशनाः पातु कंठं श्रीकंठभक्तिमान् ॥

भुजौ तेजोनिधिः पातु कुक्षिं पातु मनोव्रजः ।
नाभिं भृगुसुतः पातु मध्यं पातु महीप्रियः॥

कटिं मे पातु विश्वात्मा ऊरु मे सुरपूजितः ।
जानू जाड्यहरः पातु जंघे ज्ञानवतां वरः ॥

गुल्फ़ौ गुणनिधिः पातु पातु पादौ वरांबरः।
सर्वाण्यङ्गानि मे पातु स्वर्णमालापरिष्कृतः ॥

य इदं कवचं दिव्यं पठति श्रद्धयान्वितः ।
न तस्य जायते पीडा भार्गवस्य प्रसादतः ॥

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Shukra Kavacham

Trending news

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
UGC Guidelines
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
Shashi Tharoor
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
West Bengal news
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
Supreme Court On UGC
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर
RG Kar rape case
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर
76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड
Telangana NEWS
76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत
Sanjay Raut
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत