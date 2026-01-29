शुक्रवार को शुक्र कवच का पाठ कर पाएं चमत्कारी परिणाम, जीवन में प्रेम सौंदर्य और वैवाहिक सुख का होगा संचार

Shukra Kavacham Benefits: ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में शुक्र ग्रह का बहुत महत्व है. शुक्र ग्रह प्रेम और सुंदरता के कारक हैं. जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उसके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है और व्यक्ति शारीरिक रूप से आकर्षक होता है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है ऐसे में जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं उसकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है. शुक्रवार को सच्चे मन से शुक्र कवच का पाठ करें तो जीवन में कभी भी सौंदर्य, प्रेम, वैवाहिक सुख, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है और धन का आगमन घर में बना रहता है. आइए शुक्र कवच का पाठ करें और जानें शुक्र कवच के क्या लाभ हैं,

शुक्र कवच के पाठ का लाभ

शुक्र कवच के पाठ से आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी, धन, वैभव और विलासिता बढ़ेगा.

शुक्र कवच के पाठ से वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ेगा और मुख का सौहार्द बढ़ता है. दांपत्य जीवन में कलह दूर होगी और असंतोष दूर होगा.

शुक्र कवच के पाठ से स्वास्थ्य लाभ होता है और बीमारियां दूर होती है और शारीरिक रूप से असंतुलन दूर होगा.

शुक्र कवच के पाठ से जीवन में कलात्मकता और रचनात्मकता बढ़ेगी. सफलता के रास्ते खुलेंगे. प्रसिद्धि बढ़ेगी.

शुक्र कवच के पाठ से शारीरिक आकर्षण होगा और व्यक्तित्व में प्रभावशीलता आएगी. प्रभाव समाज में जातकों का प्रभाव भी बढ़ सकता है.

शुक्र कवच के पाठ से प्रेम संबंध में स्थिरता आती है और प्रेम जीवन में सकारात्मकता आती है. विवाह की बाधाएं दूर होंगी.

॥शुक्र कवच॥

मृणालकुन्देन्दुषयोजसुप्रभं पीतांबरं प्रस्रुतमक्षमालिनम् ।

समस्तशास्त्रार्थनिधिं महांतं ध्यायेत्कविं वांछितमर्थसिद्धये ॥

ॐ शिरो मे भार्गवः पातु भालं पातु ग्रहाधिपः ।

नेत्रे दैत्यगुरुः पातु श्रोत्रे मे चन्दनदयुतिः ॥

पातु मे नासिकां काव्यो वदनं दैत्यवन्दितः ।

जिह्वा मे चोशनाः पातु कंठं श्रीकंठभक्तिमान् ॥

भुजौ तेजोनिधिः पातु कुक्षिं पातु मनोव्रजः ।

नाभिं भृगुसुतः पातु मध्यं पातु महीप्रियः॥

कटिं मे पातु विश्वात्मा ऊरु मे सुरपूजितः ।

जानू जाड्यहरः पातु जंघे ज्ञानवतां वरः ॥

गुल्फ़ौ गुणनिधिः पातु पातु पादौ वरांबरः।

सर्वाण्यङ्गानि मे पातु स्वर्णमालापरिष्कृतः ॥

य इदं कवचं दिव्यं पठति श्रद्धयान्वितः ।

न तस्य जायते पीडा भार्गवस्य प्रसादतः ॥