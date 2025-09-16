Shukra Pradosh Vrat 2025: शुक्र प्रदोष व्रत पर क्या पूजा मुहूर्त, जानें शिवलिंग पर किन शुभ सामग्रियों को करें अर्पित!
Advertisement
trendingNow12924317
Hindi Newsधर्म

Shukra Pradosh Vrat 2025: शुक्र प्रदोष व्रत पर क्या पूजा मुहूर्त, जानें शिवलिंग पर किन शुभ सामग्रियों को करें अर्पित!

Shukra Pradosh Vrat 2025: सितंबर महीने का आखिरी प्रदोष व्रत यानी शुक्र प्रदोष व्रत 19 सितंबर को पड़ रहा है. आइए जानें इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहू्र्त क्या रहने वाला है और इस दिन किन सामग्रियों को शिवलिंग पर चढ़ाना है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 16, 2025, 01:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shukra Pradosh 2025
Shukra Pradosh 2025

Shukra Pradosh 2025 Vrat Kab Hai: सितंबर महीने का दूसरा व आखिरी शुक्र प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन 19 सितंबर 2025 को रखा जाएगा. भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित प्रदोष व्रत शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है. पंचांग के अनुसार आश्विन कृष्ण त्रयोदशी तिथि 18 सितंबर को रात 11:24 बजे से लेकर 19 सितंबर को रात 11:36 बजे समाप्त होगा. उदयातिथि में व्रक और पूजा की जाएगा. ऐसे में आइए जानें पूजा का मुहूर्त इस प्रदोष काल में क्या होने वाला है और इस दिन शिवलिंग पर किन चीजों को अर्पित करें. 

शुक्र प्रदोष व्रत पर पूजा मुहूर्त
19 सितंबर को शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा जिसके लिए पूजा का मुहूर्त प्रदोष काल में होगा. 19 सितंबर को शाम के समय 6 बजकर 21 मिनट से लेकर 8 बजकर 43 मिनट तक पूजा का शुभ मुहूर्त होगा.

प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर ये चीजें करें अर्पित 

Add Zee News as a Preferred Source

बिल्व पत्र
शिवलिंग पर जो भक्त 108 बिल्व पत्र अर्पित करता है और साथ में बेलपत्र पर चंदन से 'ॐ' लिखता है उससे भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं. 

दूर्वा घास
शिव जी को दूर्वा घास अति प्रिय है. ऐसे में अगर कोई भक्त शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाता है तो उसकी बुद्धि बढ़ती है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है. 

शमी के पत्ते
शमी के पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने से शनि देव शांत होते हैं. शनिदेव शिव जी के भक्त है ऐसे में जैसे शिवलिंग पर शनि देव के अति प्रिय शमि के पत्ते अर्पित किए जाते हैं. शनि दोष और पितृ दोष दूर होता है.

गंगाजल और दूध
शिवलिंग पर गंगाजल व कच्चा दूध को एक लोटे में मिलाएं और इसी से शिवलिंग का अभिषेक करें. इससे शिव जी जल्द प्रसन्न हो जाएंगे और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे.

तिल और जौ 
शिवलिंग पर काले तिल और जौ चढ़ाने से घर में समृद्धि आती है. शनि और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है.

पुष्प और दीपक 
शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करे से मन शांत होता है. प्रदोष व्रत के दिन शुद्ध घी का दीया जलाने से शिव परिवार की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Pitru Paksha 2025: क्या मृत्यु हो जाने पर नवजात शिशु का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, जनिए क्या हैं नियम

और पढ़ें- Pitru Paksha Niyam: पितृ पक्ष में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, बचे हुए दिनों में न करें ये 5 काम!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Shukra Pradosh 2025

Trending news

तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
amit shah
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
Monsoon
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Rahul Gandhi
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
Pakistan
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
Supreme Court of India
रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
Weather
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
;