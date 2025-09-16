Shukra Pradosh Vrat 2025: शुक्र प्रदोष व्रत पर क्या पूजा मुहूर्त, जानें शिवलिंग पर किन शुभ सामग्रियों को करें अर्पित!

Shukra Pradosh Vrat 2025: सितंबर महीने का आखिरी प्रदोष व्रत यानी शुक्र प्रदोष व्रत 19 सितंबर को पड़ रहा है. आइए जानें इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहू्र्त क्या रहने वाला है और इस दिन किन सामग्रियों को शिवलिंग पर चढ़ाना है.
Shukra Pradosh 2025 Vrat Kab Hai: सितंबर महीने का दूसरा व आखिरी शुक्र प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन 19 सितंबर 2025 को रखा जाएगा. भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित प्रदोष व्रत शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है. पंचांग के अनुसार आश्विन कृष्ण त्रयोदशी तिथि 18 सितंबर को रात 11:24 बजे से लेकर 19 सितंबर को रात 11:36 बजे समाप्त होगा. उदयातिथि में व्रक और पूजा की जाएगा. ऐसे में आइए जानें पूजा का मुहूर्त इस प्रदोष काल में क्या होने वाला है और इस दिन शिवलिंग पर किन चीजों को अर्पित करें.
शुक्र प्रदोष व्रत पर पूजा मुहूर्त
19 सितंबर को शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा जिसके लिए पूजा का मुहूर्त प्रदोष काल में होगा. 19 सितंबर को शाम के समय 6 बजकर 21 मिनट से लेकर 8 बजकर 43 मिनट तक पूजा का शुभ मुहूर्त होगा.
प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर ये चीजें करें अर्पित
बिल्व पत्र
शिवलिंग पर जो भक्त 108 बिल्व पत्र अर्पित करता है और साथ में बेलपत्र पर चंदन से 'ॐ' लिखता है उससे भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं.
दूर्वा घास
शिव जी को दूर्वा घास अति प्रिय है. ऐसे में अगर कोई भक्त शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाता है तो उसकी बुद्धि बढ़ती है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है.
शमी के पत्ते
शमी के पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने से शनि देव शांत होते हैं. शनिदेव शिव जी के भक्त है ऐसे में जैसे शिवलिंग पर शनि देव के अति प्रिय शमि के पत्ते अर्पित किए जाते हैं. शनि दोष और पितृ दोष दूर होता है.
गंगाजल और दूध
शिवलिंग पर गंगाजल व कच्चा दूध को एक लोटे में मिलाएं और इसी से शिवलिंग का अभिषेक करें. इससे शिव जी जल्द प्रसन्न हो जाएंगे और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे.
तिल और जौ
शिवलिंग पर काले तिल और जौ चढ़ाने से घर में समृद्धि आती है. शनि और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है.
पुष्प और दीपक
शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करे से मन शांत होता है. प्रदोष व्रत के दिन शुद्ध घी का दीया जलाने से शिव परिवार की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
