Pradosh Vrat 2025: इस दिन रखा जाएगा शुक्र पदोष व्रत, धन-दौलत में वृद्धि के लिए करें ये 5 उपाय, जानें डेट और मुहूर्त

Shukra Pradosh Vrat 2025: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है. हर सप्ताह पड़ने वाले प्रदोष व्रत में से शुक्रवार का प्रदोष व्रत (शुक्र प्रदोष) विशेष फलदायी माना जाता है. यह व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत-पूजन करने से न सिर्फ आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, बल्कि घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है. इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होती है.साथ ही, ग्रह दोष, विशेषकर शुक्र ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है. यह व्रत कर्ज से मुक्ति और व्यापार में उन्नति के लिए भी शुभ माना जाता है. इसके अलावा इस व्रत के शुभ प्रभाव से वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सितंबर महीने में शुक्र प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किन उपायों को करने से धन-दौलत में वृद्धि हो सकती है.

धन-दौलत पाने के लिए शुक्र प्रदोष के उपाय

शिव-पार्वती की पूजा- शुक्र प्रदोष के दिन सायंकाल गोधूलि बेला में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें. शुद्ध जल, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, पुष्प और दीप से उनका अभिषेक व आराधना करें. इससे परिवार में आर्थिक स्थिरता आती है.

कन्याओं को भोजन- शास्त्रों के अनुसार, शुक्र प्रदोष व्रत के दिन छोटी-छोटी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराना और उन्हें वस्त्र या उपहार देना अत्यंत शुभ माना गया है. प्रदोष व्रत पर किए गए इस उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर विशेष कृपा बरसाती हैं.

शिवलिंग पर चढ़ाएं ये शुभ चीजें- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धन वृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष पर शिवलिंग पर इत्र, शहद और सफेद पुष्प अर्पित करें. यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और धन के स्रोत बढ़ाता है. यह उपाय आर्थिक संकट को भी दूर करता है.

शुक्र ग्रह के लिए दान- परंपरा अनुसार, शुक्र प्रदोष व्रत के दिन चांदी, चावल, सफेद वस्त्र, दही या सफेद तिल का दान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और आर्थिक संकट दूर होते हैं. यह उपाय कर्ज से मुक्ति दिलाने में सहायक माना गया है.

माता पार्वती की स्तुति और मंत्र जाप- शुक्र प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में माता पार्वती की स्तुति करें और “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें. यह मंत्र लक्ष्मी कृपा और धन वृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है.

शुक्र प्रदोष व्रत डेट और शुभ मुहूर्त

जब प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस महीने की 19 तारीख को शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा. दृक पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को रात 11 बजकर 24 मिनट से होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 19 सितंबर 2025 को रात 11 बजकर 36 मिनट पर होगी. प्रदोष व्रत के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 22 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा इस दिन प्रदोष काल शाम 6 बजकर 22 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. प्रदोष व्रत की पूजा के लिए प्रदोष काल खास माना गया है.

