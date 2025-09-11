Pradosh Vrat 2025: इस दिन रखा जाएगा शुक्र पदोष व्रत, धन-दौलत में वृद्धि के लिए करें ये 5 उपाय, जानें डेट और मुहूर्त
Advertisement
trendingNow12918209
Hindi Newsधर्म

Pradosh Vrat 2025: इस दिन रखा जाएगा शुक्र पदोष व्रत, धन-दौलत में वृद्धि के लिए करें ये 5 उपाय, जानें डेट और मुहूर्त

Shukra Pradosh Vrat 2025 Upay: शुक्र प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने का विशेष दिन होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से 5 उपाय करने पर धन-दौलत में वृद्धि होगी. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pradosh Vrat 2025: इस दिन रखा जाएगा शुक्र पदोष व्रत, धन-दौलत में वृद्धि के लिए करें ये 5 उपाय, जानें डेट और मुहूर्त

Shukra Pradosh Vrat 2025: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है. हर सप्ताह पड़ने वाले प्रदोष व्रत में से शुक्रवार का प्रदोष व्रत (शुक्र प्रदोष) विशेष फलदायी माना जाता है. यह व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत-पूजन करने से न सिर्फ आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, बल्कि घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है. इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होती है.साथ ही, ग्रह दोष, विशेषकर शुक्र ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है. यह व्रत कर्ज से मुक्ति और व्यापार में उन्नति के लिए भी शुभ माना जाता है. इसके अलावा इस व्रत के शुभ प्रभाव से वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सितंबर महीने में शुक्र प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किन उपायों को करने से धन-दौलत में वृद्धि हो सकती है.  

धन-दौलत पाने के लिए शुक्र प्रदोष के उपाय

शिव-पार्वती की पूजा- शुक्र प्रदोष के दिन सायंकाल गोधूलि बेला में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें. शुद्ध जल, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, पुष्प और दीप से उनका अभिषेक व आराधना करें. इससे परिवार में आर्थिक स्थिरता आती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कन्याओं को भोजन- शास्त्रों के अनुसार, शुक्र प्रदोष व्रत के दिन छोटी-छोटी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराना और उन्हें वस्त्र या उपहार देना अत्यंत शुभ माना गया है. प्रदोष व्रत पर किए गए इस उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर विशेष कृपा बरसाती हैं. 

शिवलिंग पर चढ़ाएं ये शुभ चीजें- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धन वृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष पर शिवलिंग पर इत्र, शहद और सफेद पुष्प अर्पित करें. यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और धन के स्रोत बढ़ाता है. यह उपाय आर्थिक संकट को भी दूर करता है.

शुक्र ग्रह के लिए दान- परंपरा अनुसार, शुक्र प्रदोष व्रत के दिन चांदी, चावल, सफेद वस्त्र, दही या सफेद तिल का दान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और आर्थिक संकट दूर होते हैं. यह उपाय कर्ज से मुक्ति दिलाने में सहायक माना गया है. 

माता पार्वती की स्तुति और मंत्र जाप- शुक्र प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में माता पार्वती की स्तुति करें और “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें. यह मंत्र लक्ष्मी कृपा और धन वृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है.

यह भी पढ़ें: पति के खून-पसीने की कमाई को फिजूल में उड़ा देती हैं इस मूलांक की लड़कियां, फिजूलखर्ची में होती हैं माहिर

शुक्र प्रदोष व्रत डेट और शुभ मुहूर्त

जब प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस महीने की 19 तारीख को शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा. दृक पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को रात 11 बजकर 24 मिनट से होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 19 सितंबर 2025 को रात 11 बजकर 36 मिनट पर होगी. प्रदोष व्रत के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 22 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा इस दिन प्रदोष काल शाम 6 बजकर 22 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. प्रदोष व्रत की पूजा के लिए प्रदोष काल खास माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Pradosh Vrat 2025

Trending news

'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
Akola riots
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
india nepal news
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
Nepal
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
;