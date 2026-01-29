Shukra Pradosh 2026: शुक्र प्रदोष व्रत पर राशि अनुसार करें महादेव का अभिषेक, कुंडली से दूर होगा ग्रहों का अशुभ प्रभाव!

Shukra Pradosh 2026 Upay: प्रदोष व्रत पर महादेव को राशि अनुसार क्या चढ़ाएं, आइए इस बारे में विस्तार से जानें ताकि शिव जी की कृपा से कुंडली में ग्रहों का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है.
Shukra Pradosh Vrat January 2026: जनवरी के अंतिम प्रदोष की बात करें तो इस बार 30 जनवरी 2026 को शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा. पुण्य फलदायी शुक्र प्रदोष व्रत माघ माह के शुक्ल त्रयोदशी तिथि पर रखा जाएगा. वैसे तो गंगाजल, शहद, चंदन से लेकर जल में बेलपत्र डालकर शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है. हालांकि, शुक्र प्रदोष व्रत पर शिव जी की विशेष पूजा करें और शिवलिंग पर अपनी राशि के अनुसार अगर अभिषक करें तो शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है. आइए इस कड़ी में जानें शुक्र प्रदोष पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राशि अनुसार करें शिवलिंग पर किन चीजों से अभिषेक करें.
शुक्र प्रदोष मुहूर्त
पंचांग की मानें तो शुक्र प्रदोष व्रत पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के समय 05:59 बजे से लेकर रात 08:37 बजे तक है. माघ शुक्ल त्रयोदशी तिथि 30 जनवरी 2026 को सुबह 11:09 बजे से लेकर 31 जनवरी 2026 सुबह 08:25 बजे तक है. इस तरह पूरे तिथि में पूजा का शुभ मुहूर्त 2 घंटे 38 मिनट तक का होगा.
राशि अनुसार करें शिवलिंग पर अभिषेक (Abhishekam Of Bholenath According To Zodiac Sign)
मेष राशि: मेष राशि के जातक प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक करें.
वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातक प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर दही से अभिषेक करें.
मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातक प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर जल में बेल पत्र डालकर अभिषेक करें.
कर्क राशि: कर्क राशि के जातक प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें.
सिंह राशि: सिंह राशि के जातक प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें.
कन्या राशि: कन्या राशि के जातक प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक करें.
तुला राशि: तुला राशि के जातक प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करें.
वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातक प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर गंगाजल जल से अभिषेक करें.
धनु राशि: धनु राशि के जातक प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें.
मकर राशि: मकर राशि के जातक प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर तिल के तेल से अभिषेक करें.
कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातक प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें.
मीन राशि: मीन राशि के जातक प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर गंगाजल से अभिषेक करें.
नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
