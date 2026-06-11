/Shukra Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत पर धन के लिए राशि अनुसार करें शिवलिंग का अभिषेक, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और दुर्लभ संयोग!

Shukra Pradosh Vrat 2026: शुक्र प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने का विधान है. इस दिन भक्त शिव जी के निमित्त व्रत का संकल्प करते हैं और उनकी कृपा व आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण इसे शुक्र प्रदोष कहा जाएगा. प्रदोष व्रत पर सभी देवी-देवता प्रदोष काल में धरती पर उतरकर महादेव की उपासना करते हैं.
अधिकमास में पड़ने वाले इस शुक्र प्रदोष की सबसे विशेष बात ये है कि यह लक्ष्मी जी के दिन यानी शुक्रवार को पड़ रहा है. ऐसे में इस दिन धन प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर अभिषेक करें तो विशेष लाभ हो सकता है. आइए जानें प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त और दुर्लभ योग क्या हैं.
अधिकमास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 12 जून 2026 को रात के समय 07 बजकर 36 मिनट पर होगी और तिथि 13 जून को शाम के समय 04.07 बजे पर समाप्त हो जाएगा. इस तरह 12 जून को शिव जी और पार्वती जी की पूजा प्रदोष काल में की जाएगी.
प्रदोष काल मुहूर्त - शाम 7.36 से लेकर रात 9.20 तक है.
सर्वार्थ सिद्धि योग - सुबह 5.23 से लेकर सुबह 6.28
सुकर्मा योग - रात 09.26 के बाद बनेगा.
ज्योतिष शास्त्र के साथ ही शिव पुराण के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग का अभिषेक करता है तो उसके ग्रह दोष दूर होने लगते हैं और जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है. आइए जानें प्रदोष व्रत पर धन वृद्धि और आर्थिक संकट को दूर करने के लिए राशि अनुसार किन चीजों से शिवलिंग पर अभिषेक करें.
मेष राशि- शुद्ध जल में लाल चंदन मिलाएं और इसी जल से शिवलिंग का अभिषेक करें. धन लाभ होगा.
वृषभ राशि- कच्चे दूध में चीनी व गुलाब की पंखुड़ियां डालें और शिवलिंग पर अभिषेक करें. आर्थिक रूप से स्थिरता मिलेगी.
मिथुन राशि- गंगाजल में दूर्वा डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें या गन्ने का रस भी चढ़ा सकते हैं. व्यापार में लाभ होगा.
कर्क राशि- कच्चे दूध या शुद्ध जल में अक्षत मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. घर में धन और समृद्धि बढ़ेंगी.
सिंह राशि- शुद्ध जल में शहद और लाल फूल मिलाएं और उसी जल से शिवलिंग का अभिषेक करें. आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी.
कन्या राशि- पहले बेलपत्र चढ़ाएं और फिर गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें. रुके हुए धन की प्राप्ति होगी.
तुला राशि- इत्र और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें. आय के कई रास्ते खुलेंगे और आर्थिक तंगी दूर होगी.
वृश्चिक राशि- शुद्ध जल में काले तिल डाले और शिवलिंग का अभिषेक करें. अचानक धन मिल सकता है.
धनु राशि- हल्दी को शुद्ध जल में डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें या दूध चढ़ाएं. धन की प्राप्ति होगी.
मकर राशि- शिवलिंग पर पंचामृत या जल में सरसों का तेल डालकर अभिषेक करें. धन संचय करने में सफल होंगे.
कुंभ राशि- जल में शहद और गंगाजल मिलाएं और शिवलिंग पर अभिषेक करें. अटके धन को पा सकेंगे.
मीन राशि- दूध में केसर डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें. पैसों की बचत कर पाएंगे.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)