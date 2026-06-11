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Shukra Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत पर धन के लिए राशि अनुसार करें शिवलिंग का अभिषेक, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और दुर्लभ संयोग!

Shukra Pradosh Vrat 2026: 12 जून 2026 को शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा. इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा कर अपनी राशि अनुसार अगर शिवलिंग का अभिषेक करें तो इसके शुभ परिणाम जल्द ही देखने को मिल सकते हैं. आइए इस बारे में और जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 11, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:13 PM IST
Shukra Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत पर धन के लिए राशि अनुसार करें शिवलिंग का अभिषेक, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और दुर्लभ संयोग!
Image Credit: AI (Shiv Ji)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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