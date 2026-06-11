/Shukra Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत पर धन के लिए राशि अनुसार करें शिवलिंग का अभिषेक, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और दुर्लभ संयोग!

मेष राशि- शुद्ध जल में लाल चंदन मिलाएं और इसी जल से शिवलिंग का अभिषेक करें. धन लाभ होगा.

वृषभ राशि- कच्चे दूध में चीनी व गुलाब की पंखुड़ियां डालें और शिवलिंग पर अभिषेक करें. आर्थिक रूप से स्थिरता मिलेगी.

मिथुन राशि- गंगाजल में दूर्वा डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें या गन्ने का रस भी चढ़ा सकते हैं. व्यापार में लाभ होगा.

कर्क राशि- कच्चे दूध या शुद्ध जल में अक्षत मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. घर में धन और समृद्धि बढ़ेंगी.

सिंह राशि- शुद्ध जल में शहद और लाल फूल मिलाएं और उसी जल से शिवलिंग का अभिषेक करें. आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी.

कन्या राशि- पहले बेलपत्र चढ़ाएं और फिर गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें. रुके हुए धन की प्राप्ति होगी.

तुला राशि- इत्र और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें. आय के कई रास्ते खुलेंगे और आर्थिक तंगी दूर होगी.

वृश्चिक राशि- शुद्ध जल में काले तिल डाले और शिवलिंग का अभिषेक करें. अचानक धन मिल सकता है.

धनु राशि- हल्दी को शुद्ध जल में डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें या दूध चढ़ाएं. धन की प्राप्ति होगी.

मकर राशि- शिवलिंग पर पंचामृत या जल में सरसों का तेल डालकर अभिषेक करें. धन संचय करने में सफल होंगे.

कुंभ राशि- जल में शहद और गंगाजल मिलाएं और शिवलिंग पर अभिषेक करें. अटके धन को पा सकेंगे.