Advertisement
trendingNow13093477
Hindi Newsधर्मजाग गए शुक्र देव, शादियां समेत सारे शुभ-मांगलिक कार्य शुरू, देखें फरवरी 2026 में विवाह मुहूर्त

जाग गए शुक्र देव, शादियां समेत सारे शुभ-मांगलिक कार्य शुरू, देखें फरवरी 2026 में विवाह मुहूर्त

Shukra Uday kab hoga 2026 : फरवरी 2026 की शुरुआत शुक्र उदय से हो रही है. शुक्र ग्रह धन, समृद्धि, प्रेम के दाता हैं इसलिए शुक्र अस्‍त रहने के दौरान शादी, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों पर रोक रहती है. 1 फरवरी 2026 को शुक्र उदय होने से अब विवाह मुहूर्त भी शुरू हो गए हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 01, 2026, 09:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जाग गए शुक्र देव, शादियां समेत सारे शुभ-मांगलिक कार्य शुरू, देखें फरवरी 2026 में विवाह मुहूर्त

Shadi Vivah Muhurat 2026 : 1 फरवरी का दिन कई मामलों में शुभ है. आज से धन-समृद्धि, प्रेम और भौतिक सुख के दाता शुक्र ग्रह उदित हो रहे हैं. साथ ही 1 फरवरी 2026 को पुष्‍य योग भी है. दिसंबर 2025 में शुक्र अस्‍त हुए थे, जिसके बाद से ही सारे शुभ कार्यों पर रोक लग गई थी. क्‍योंकि शुक्र अस्‍त के दौरान शादी-विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नए कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है. शुक्र अस्‍त के दौरान शादी करने से वैवाहिक सुख में बाधा आती है. 1 फरवरी 2026 को शुक्र उदय हो रहे हैं और कई महीनों तक शुक्र उदित रहेंगे, जिससे शुभ-मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे. 

फरवरी 2026 में विवाह मुहूर्त 

शुक्र अस्‍त रहने के कारण खरमास खत्‍म होने के बाद भी इस साल शादियां शुरू नहीं हो सकीं. वहीं बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त भी शुक्र अस्‍त के चलते बेकार गया और इस दिन भी विवाह नहीं हो सके. 1 फरवरी 2026 को शुक्र उदय होते ही शादियों के मुहूर्त शुरू हो जाएंगे. ये है फरवरी 2026 के शादी मुहूर्त की लिस्‍ट. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बेस्‍ट पैरेंट्स साबित होते हैं इन मूलांकों वाले मां-बाप, बच्‍चे का हर कदम पर देते हैं साथ; बनाते हैं सफल और खुशहाल

05 फरवरी 2026, गुरुवार
06 फरवरी 2026, शुक्रवार
08 फरवरी 2026, रविवार
10 फरवरी 2026, मंगलवार
12 फरवरी 2026, गुरुवार
14 फरवरी 2026, शनिवार
19 फरवरी 2026, गुरुवार
20 फरवरी 2026, शुक्रवार
21 फरवरी 2026, शनिवार
24 फरवरी 2026, मंगलवार
25 फरवरी 2026, बुधवार
26 फरवरी 2026, गुरुवार

यह भी पढ़ें: माघ पूर्णिमा पर शुक्र उदय और रवि पुष्‍य का महाशुभ संयोग, पूरे फरवरी महीने नोट छापेंगे 5 राशि वाले लोग

फरवरी 2026 में गृह प्रवेश मुहूर्त 

वहीं गृह प्रवेश के लिए भी फरवरी में कई शुभ मुहूर्त हैं-  6 फरवरी, 11 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी 2026 को गृह प्रवेश करना शुभ रहेगा.

वहीं मुंडन संस्कार के लिए इस महीने की 6 फरवरी, 7 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी तारीख शुभ रहेगी. इस शुभ मुहूर्तों में मांगलिक कार्य करने से जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ेगी, दांपत्‍य जीवन में प्रेम बढ़ेगा. 

यह भी पढ़ें: फरवरी में बुध का ट्रिपल गोचर वृष समेत 3 राशियों को करेगा मालामाल, पूरे महीने गिनेंगे नोट

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

shukra uday 2026

Trending news

पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
pm modi punjab visit
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
ajit pawar death
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
Mamata Banerjee
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Navjot Kaur Sidhu Quits Congress
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: बजट से पहले घबराया शेयर मार्केट, 130 प्वाइंट गिरा सेंसेक्स, सोना-चांदी में भी भारी गिरावट
budget 2026
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: बजट से पहले घबराया शेयर मार्केट, 130 प्वाइंट गिरा सेंसेक्स, सोना-चांदी में भी भारी गिरावट
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
Weather
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
Stray dogs
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
Piyush Goyal
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
DNA
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
Pakistan
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?