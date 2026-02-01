जाग गए शुक्र देव, शादियां समेत सारे शुभ-मांगलिक कार्य शुरू, देखें फरवरी 2026 में विवाह मुहूर्त

Shadi Vivah Muhurat 2026 : 1 फरवरी का दिन कई मामलों में शुभ है. आज से धन-समृद्धि, प्रेम और भौतिक सुख के दाता शुक्र ग्रह उदित हो रहे हैं. साथ ही 1 फरवरी 2026 को पुष्‍य योग भी है. दिसंबर 2025 में शुक्र अस्‍त हुए थे, जिसके बाद से ही सारे शुभ कार्यों पर रोक लग गई थी. क्‍योंकि शुक्र अस्‍त के दौरान शादी-विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नए कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है. शुक्र अस्‍त के दौरान शादी करने से वैवाहिक सुख में बाधा आती है. 1 फरवरी 2026 को शुक्र उदय हो रहे हैं और कई महीनों तक शुक्र उदित रहेंगे, जिससे शुभ-मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे.

फरवरी 2026 में विवाह मुहूर्त

शुक्र अस्‍त रहने के कारण खरमास खत्‍म होने के बाद भी इस साल शादियां शुरू नहीं हो सकीं. वहीं बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त भी शुक्र अस्‍त के चलते बेकार गया और इस दिन भी विवाह नहीं हो सके. 1 फरवरी 2026 को शुक्र उदय होते ही शादियों के मुहूर्त शुरू हो जाएंगे. ये है फरवरी 2026 के शादी मुहूर्त की लिस्‍ट.

05 फरवरी 2026, गुरुवार

06 फरवरी 2026, शुक्रवार

08 फरवरी 2026, रविवार

10 फरवरी 2026, मंगलवार

12 फरवरी 2026, गुरुवार

14 फरवरी 2026, शनिवार

19 फरवरी 2026, गुरुवार

20 फरवरी 2026, शुक्रवार

21 फरवरी 2026, शनिवार

24 फरवरी 2026, मंगलवार

25 फरवरी 2026, बुधवार

26 फरवरी 2026, गुरुवार

फरवरी 2026 में गृह प्रवेश मुहूर्त

वहीं गृह प्रवेश के लिए भी फरवरी में कई शुभ मुहूर्त हैं- 6 फरवरी, 11 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी 2026 को गृह प्रवेश करना शुभ रहेगा.

वहीं मुंडन संस्कार के लिए इस महीने की 6 फरवरी, 7 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी तारीख शुभ रहेगी. इस शुभ मुहूर्तों में मांगलिक कार्य करने से जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ेगी, दांपत्‍य जीवन में प्रेम बढ़ेगा.

