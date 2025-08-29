चावल के 4 दाने संवार देंगे आपकी किस्मत, शुक्रवार के इस टोटके से मां लक्ष्मी देंगी अकूत धन

Shukrawar Ke Upay: वैसे तो यह सभी जानते हैं कि शुक्रवार धन और ऐश्वर्य की देवी को समर्पित है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इस दिन किए गए चावल के टोटके मां लक्ष्मी की असीम कृपा के साथ-साथ अकूत धन और संपत्ति दिला सकते हैं. आइए जानते हैं.
Shukrawar ke Totke: हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवता की उपासना के लिए महत्वपूर्ण माना गया है. शुक्रवार का दिन विशेष रूप से धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है. साथ ही यह दिन ज्योतिष में शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है. मान्यता है कि शुक्रवार के दिन कुछ खास उपाय और टोटके करने से जीवन में आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख-शांति का वास होता है. इनमें चावल से जुड़े उपाय विशेष फलदायी माने जाते हैं. आइए जानते हैं शुक्रवार को किए जाने वाले चावल के कुछ खास टोटके.
सुख-शांति के लिए चावल का दान
शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान शुभ फल देता है. इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को चावल दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है. मान्यता है कि इस उपाय से घर-परिवार में सुख-शांति आती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है. इसके साथ ही, चावल का दान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है.
जीवन में सफलता पाने का टोटका
अगर जीवन में बार-बार बाधाएं आ रही हों, तो शुक्रवार को यह टोटका करना लाभकारी होता है.सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें. माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें. लाल रंग के कपड़े में एक मुट्ठी साबुत चावल और 5 या 7 पीली कौड़ियां रखें. इसे पोटली बनाकर किसी मंदिर में रख दें. मान्यता है कि इस उपाय से रुके हुए काम बनने लगते हैं, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सफलता के नए मार्ग खुलते हैं.
धन प्राप्ति का उपाय
आर्थिक स्थिति सुधारने और धन लाभ के लिए शुक्रवार का दिन अत्यंत फलदायी माना जाता है. शाम को माता लक्ष्मी की पूजा और आरती करें. लाल कपड़े में थोड़े चावल, केसर और गुलाब के फूल रखकर पोटली बनाएं. इसे मंदिर में रख दें और अगले दिन पूजा करने के बाद घर लाकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें. इस उपाय से पैसों की तंगी दूर होती है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.
माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का उपाय
यदि घर में नकारात्मकता अधिक हो और खुशहाली की कमी महसूस हो रही हो, तो शुक्रवार को चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग अर्पित करें. पूजन के दौरान “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. यह उपाय करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और परिवार पर अपनी कृपा बरसाती हैं. साथ ही, नौकरी और करियर में भी सफलता के नए अवसर मिलने लगते हैं.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)