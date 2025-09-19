शुक्रवार को नहीं खानी चाहिए ये चीजें, बैंक अकाउंट होने लगता है खाली, छा जाती है घनघोर कंगाली

Shukrawar Vrat ke Niyam: शुक्रवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है क्‍योंकि इस दिन का संबंध धन, सुख-समृद्धि की दाता मां लक्ष्‍मी से है. इसके अलावा शुक्रवार के दिन संतोषी माता और शीतला माता की पूजा करने का भी विधान है. संतोषी माता और वैभवलक्ष्‍मी के व्रत कई भक्‍तगण रखते हैं. मान्‍यता है कि एक निश्चित संख्‍या में ये व्रत रखने और विधि-विधान से पूजा करने से बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है. शुक्रवार का व्रत रखने के नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी है, लेकिन इसके अलावा भी शुक्रवार के दिन कुछ काम करने की मनाही की गई है. यदि शुक्रवार के दिन ये काम किए जाएं तो जीवन में कंगाली आ जाती है.

शुक्रवार के दिन ना करें ये काम

- शुक्रवार के दिन किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन ना करें. ये गलती मां लक्ष्‍मी को नाराज कर देती है. शुक्रवार को घर के बने सात्विक भोजन का सेवन करना ही उचित होगा. शुक्रवार के दिन मांसाहार का सेवन करना सख्‍ती से मना किया गया है. मांसाहार का सेवन करने पर माता लक्ष्मी, संतोषी और शीतला नाराज हो जाती हैं. शुक्रवार के दिन खट्टी चीज का सेवन करना भी वर्जित है.

- शुक्रवार के दिन प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रसोई के सामान और पूजा-पाठ से जुड़ा सामान नहीं खरीदना चाहिए. ना ही कोई खट्टी चीज शुक्रवार के दिन खरीदें. ऐसा करना बहुत अशुभ होता है. इससे मां लक्ष्‍मी नाराज हो जाती हैं और घर से बरकत चली जाती है. शुक्रवार के दिन सोना-चांदी, लग्‍जरी गाड़ी, सजावटी सामान, घर खरीदना शुभ होता है. इससे घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है.

- शुक्रवार के दिन उधार का लेन-देन ना करें, ऐसा करने से लक्ष्‍मी माता नाराज हो जाती हैं. साथ ही कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है, जिससे आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)