शुक्रवार को नहीं खानी चाहिए ये चीजें, बैंक अकाउंट होने लगता है खाली, छा जाती है घनघोर कंगाली
Advertisement
trendingNow12928217
Hindi Newsधर्म

शुक्रवार को नहीं खानी चाहिए ये चीजें, बैंक अकाउंट होने लगता है खाली, छा जाती है घनघोर कंगाली

Friday Fast Rules: शुक्रवार का व्रत मां लक्ष्‍मी और संतोषी माता के लिए रखा जाता है. शुक्रवार का व्रत रखने से कुंडली में शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है, जो धन-समृद्धि और सुख-विलासिता देते हैं. जान लें शुक्रवार व्रत रखने के जरूरी नियम. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शुक्रवार को नहीं खानी चाहिए ये चीजें, बैंक अकाउंट होने लगता है खाली, छा जाती है घनघोर कंगाली

Shukrawar Vrat ke Niyam: शुक्रवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है क्‍योंकि इस दिन का संबंध धन, सुख-समृद्धि की दाता मां लक्ष्‍मी से है. इसके अलावा शुक्रवार के दिन संतोषी माता और शीतला माता की पूजा करने का भी विधान है. संतोषी माता और वैभवलक्ष्‍मी के व्रत कई भक्‍तगण रखते हैं. मान्‍यता है कि एक निश्चित संख्‍या में ये व्रत रखने और विधि-विधान से पूजा करने से बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है. शुक्रवार का व्रत रखने के नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी है, लेकिन इसके अलावा भी शुक्रवार के दिन कुछ काम करने की मनाही की गई है. यदि शुक्रवार के दिन ये काम किए जाएं तो जीवन में कंगाली आ जाती है. 

यह भी पढ़ें: गुरु का केंद्र त्रिकोण योग शुरू करेगा इन राशियों का गोल्‍डन टाइम, राजशाही में बीतेगा हर दिन, बनेंगे अमीर

शुक्रवार के दिन ना करें ये काम 

Add Zee News as a Preferred Source

- शुक्रवार के दिन किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन ना करें. ये गलती मां लक्ष्‍मी को नाराज कर देती है. शुक्रवार को घर के बने सात्विक भोजन का सेवन करना ही उचित होगा. शुक्रवार के दिन मांसाहार का सेवन करना सख्‍ती से मना किया गया है. मांसाहार का सेवन करने पर माता लक्ष्मी, संतोषी और शीतला नाराज हो जाती हैं. शुक्रवार के दिन खट्टी चीज का सेवन करना भी वर्जित है. 

- शुक्रवार के दिन प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रसोई के सामान और पूजा-पाठ से जुड़ा सामान नहीं खरीदना चाहिए. ना ही कोई खट्टी चीज शुक्रवार के दिन खरीदें. ऐसा करना बहुत अशुभ होता है. इससे मां लक्ष्‍मी नाराज हो जाती हैं और घर से बरकत चली जाती है. शुक्रवार के दिन सोना-चांदी, लग्‍जरी गाड़ी, सजावटी सामान, घर खरीदना शुभ होता है. इससे घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है. 

- शुक्रवार के दिन उधार का लेन-देन ना करें, ऐसा करने से लक्ष्‍मी माता नाराज हो जाती हैं. साथ ही कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है, जिससे आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है. 

यह भी पढ़ें: नवरात्रि से शुरू हो रहा नया सप्‍ताह, मां दुर्गा बेशुमार धन और खुशियों से भरेंगी इन राशि वालों की झोली

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Shukrawar ke upay

Trending news

हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
;