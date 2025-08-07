Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार की रात चुपके से कर लें कौड़ी के ये उपाय, मां लक्ष्मी घर में करेंगी वास और बरसेगा धन!

Shukrawar Ke Upay For Money: हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित किया गया है. मां लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं जिनकी कृपा अगर किसी साधक पर बरसती है तो उसके जीवन से धन संबंधी सभी परेशानियों का अंत हो जाता है. आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है और पैसे कमाने के अनेक रास्ते दिखने लगते हैं. आइए जानें शुक्रवार के दिन कौन से उपाय करके मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है.

पूजा के समय विशेष मंत्र का जाप

शुक्रवार की सुबह जल्द उठें और स्नान करें. इसके बाद मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें. शाम के समय फिर से स्नान करें और साफ कपड़े पहनकर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें. रोली, फूल, अक्षत के साथ ही 16 श्रृंगार की सामग्री माता को अर्पित करें. अब मां लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक जलाएं. इसके साथ ही "ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमो नमः" मंत्र का जाप 108 बार करें. इससे धन संबंधी परेशानियों का अंत होगा.

कौड़ी का अचूक उपाय

रात के समय पांच कौड़ी लें. इन्हें लाल कपड़े में बांधें और मां लक्ष्मी के चरणों में सच्चे मन से अर्पित कर दें. अगली सुबह कौड़ियों को अपनी तिजोरी रख लें. इन्हें धन रखने वाली जगह जैसे पैसों की आलमारी या तिजोरी में रखें. घर की दरिद्रता दूर होगी. घर में मां लक्ष्मी का साक्षात वास होगा.

चावल से करें ये उपाय

शुक्रवार की रात को जातक अगर चुपके से यह उपाय करें तो इसके लाभ दिखेंगे. एक मुट्ठी चावल लेकर किसी लाल कपड़े में बांधें और फिर इसे घर के किसी कोने में छिपाकर रख दें. घर में दिनोंदिन बरकत होने लगेगी. धन के नए रास्ते भी खुल जाएंगे.

श्री यंत्र की पूजा और उपाय

शुक्रवार के दिन अगर श्रीयंत्र की पूजा करें तो धन प्राप्ति के अनेक रास्ते खुल सकते हैं. शुक्रवार के दिन श्रीयंत्र की स्थापना करनें और फिर हर शुक्रवार को विधिपूर्वक पूजा करने से घर के एक एक सदस्य की आर्थिक उन्नति तेजी से होती है.

