Shukrawar Upay: शुक्रवार को घर में रख दें यह चमत्कारी पोटली, भरने लगेगा आपका बैंक अकाउंट!
Shukrawar Upay: शुक्रवार को घर में रख दें यह चमत्कारी पोटली, भरने लगेगा आपका बैंक अकाउंट!

Shukrawar Ke Upay: भारतीय संस्कृति और परंपराओं में शुक्रवार का दिन विशेष महत्व रखता है, खासकर मां लक्ष्मी और शुक्र देव की पूजा के लिए। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन किए गए कुछ खास उपायों से घर में सुख-समृद्धि आती है और पैसों की तंगी दूर हो जाती है। ऐसे ही एक विशेष उपाय के बारे में आज हम आपको बताएंगे – ‘शुक्रवार पोटली उपाय’।

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 15, 2025, 06:43 AM IST
Shukrawar ke upay
Shukrawar ke upay

Friday Astro Remediese For Money: ज्योतिष शास्त्र और तांत्रिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि सही तरीके से इस पोटली को बनाकर घर में रखने से अचानक धन वृद्धि हो सकती है, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है और व्यापार में लाभ मिल सकता है। इस उपाय से न केवल धन प्राप्ति होती है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति भी बनी रहती है। इस लेख में हम इस पोटली को बनाने की विधि, आवश्यक सामग्री, सही दिशा, पूजा विधि, सावधानियाँ और अतिरिक्त सुझाव विस्तार से साझा करेंगे।

शुक्रवार पोटली उपाय का महत्व
शुक्रवार का दिन वैभव, सौंदर्य और सुख-संपत्ति के कारक ग्रह ‘शुक्र’ और मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपाय जल्दी फलदायी होते हैं और जीवन में धन का स्थायित्व लाते हैं। पोटली उपाय में कुछ विशेष वस्तुओं को लेकर उन्हें पवित्र करके बांधा जाता है और फिर घर के किसी खास स्थान पर रखा जाता है। मान्यता है कि इससे धन का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही, यह उपाय मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में भी मदद करता है।

शुक्रवार पोटली बनाने के लिए सामग्री
इस पोटली को बनाने के लिए आपको निम्न सामग्री की आवश्यकता होगी:
लाल रंग का नया कपड़ा – धन और शक्ति का प्रतीक।
कुबेर के सिक्के या चांदी का सिक्का – धन वृद्धि का कारक।गुड़ और चावल – समृद्धि और शांति का संकेत।
केसर – सुख और ऐश्वर्य का प्रतीक।

5 इलायची – सौभाग्य लाने वाली वस्तु।
पीली कौड़ी – मां लक्ष्मी का प्रिय प्रतीक।
सुपारी – स्थिरता और दीर्घकालिक लाभ का संकेत।

पोटली बनाने की विधि
शुक्रवार की सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें।
पूजा स्थान को साफ करके वहां मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखें।
दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं।
लाल कपड़े के बीच में सभी सामग्री रखें।
कपड़े के चारों कोनों को ऊपर लाकर पोटली के रूप में बांध लें।
पोटली बांधते समय “ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें।
इस पोटली को पूजा के बाद घर की उत्तर दिशा में रखें, जहां आप पैसा रखते हैं।

शुक्रवार पोटली रखने की सही दिशा
ज्योतिष शास्त्र में उत्तर दिशा को धन और समृद्धि की दिशा माना गया है। यह दिशा कुबेर देव की है, जो धन के स्वामी हैं। जब आप पोटली को इस दिशा में रखते हैं, तो धन के स्रोत बढ़ने लगते हैं और घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है।

इस उपाय के फायदे
अचानक धन लाभ के योग बनते हैं।
बैंक बैलेंस बढ़ता है और बचत में वृद्धि होती है।
व्यापार में लाभ और नए अवसर मिलते हैं।
घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
आर्थिक संकट और कर्ज से छुटकारा मिलता है।
मानसिक शांति और सकारात्मक सोच बढ़ती है।

सावधानियां
पोटली बनाने के बाद इसे किसी भी अनजान व्यक्ति को न दिखाएं।
इसे गंदे हाथों से न छुएं।
पोटली को हमेशा साफ और सुरक्षित स्थान पर रखें।
पोटली के पास नकारात्मक या क्रोध से भरी बातें न करें।
हर शुक्रवार को पोटली के पास दीपक जलाएं और लक्ष्मी माता का ध्यान करें।

अतिरिक्त सुझाव
यदि संभव हो तो शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनें और मीठा दान करें।
इस दिन मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं।
शुक्रवार की रात चंद्रमा को देखकर मीठा दूध पीना भी धन संबंधी समस्याओं को कम करता है।
पोटली के पास सकारात्मक बातें और शांति बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पोटली बदलने और लंबी अवधि के उपयोग के बारे में
मान्यता है कि पोटली को हर छह महीने या अधिकतम एक साल में बदल देना चाहिए। पुरानी पोटली को किसी पवित्र स्थान जैसे मंदिर, नदी या किसी पेड़ के नीचे रखकर प्रवाहित कर सकते हैं। नई पोटली बनाते समय पुरानी पोटली की कुछ शुभ वस्तुएँ जैसे सिक्का या कौड़ी नई पोटली में रख सकते हैं। यह तरीका सौभाग्य और धन के स्थायित्व को बनाए रखने में मदद करता है।

मानसिक और ऊर्जा विज्ञान की दृष्टि
पोटली में रखी जाने वाली सामग्री जैसे केसर, इलायची और चावल प्राकृतिक सुगंध फैलाते हैं और घर के वातावरण को ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। जब आप इसे नियमित रूप से शुक्रवार को पूजा के साथ रखते हैं, तो यह आपकी मानसिक स्थिति को शांत और संतुलित रखता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ऐसे उपाय आपके अवचेतन मन में विश्वास पैदा करते हैं, जिससे आप आर्थिक निर्णय अधिक समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ले पाते हैं।

निष्कर्ष
शुक्रवार पोटली उपाय एक सरल, प्रभावी और समय-परीक्षित ज्योतिषीय टोटका है। इसे सही विधि और विश्वास के साथ करने पर यह न केवल धन वृद्धि में सहायक है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनाए रखने में भी मदद करता है। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं या चाहते हैं कि आपका बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता रहे, तो इस शुक्रवार से यह उपाय अपनाना शुरू कर दें।

author img
Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

Shukrawar ke upay

