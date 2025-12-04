Advertisement
Hindi Newsधर्म

Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को कौन से फूल चढ़ाएं, माता प्रसन्न होकर धन से भर देंगी घर!

Maa Lakshmi Favourite Flowers: कमल का फूल देवी लक्ष्मी को अति प्रिय है लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां लक्ष्मी को कमल समेत 5 और फूल अर्पित कर उनकी कृपा पाई जा सकती है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 04, 2025, 07:04 PM IST
Maa Lakshmi Favourite Flowers

Maa Lakshmi Favourite Flowers List: सनातन धर्म में देवी लक्ष्मी को धन की अधिष्ठात्री देवी माना गया है. माता जिस भक्त से प्रसन्न हो जाती हैं उसे वैभव, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. भक्त की भौतिक संपत्ति बढ़ जाती है और मानसिक शांति मिलती है. शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है. शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से और मां के प्रिय फूल चढ़ाने से उनकी कृपा जीवनभर बनी रहती है. आइए जानें मां लक्ष्मी के प्रिय फूल कौन से हैं. 

देवी लक्ष्मी के प्रिय फूल
कमल का फूल
कमल का फूल देवी लक्ष्मी का सबसे अधिक प्रिय है. इस एक कमल के फूल को मां लक्ष्मी को अर्पित करना अचूक उपाय सिद्ध हो सकता है. शुक्रवार के दिन कमल का फूल मां लक्ष्मी को चढ़ाने से माता समृद्धि, शांति और सकारात्मकता का आशीर्वाद देती हैं और धन संबंधी दिक्कतें दूर होती है. वैवाहिक जीवन सुख में बीतता है.

सफेद चमेली
सफेद चमेली का फूल देवी लक्ष्मी को अति प्रिय है. इसका सफेद रंग जीवन में शांति लाती है और परिवार के सदस्यों के बीच एकजुटता बनी रहती है. मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है. परिवार में प्रेम और सद्भाव बना रहता है और किसी काम में बाधा नहीं आती है.

केवड़े का फूल
केवड़े का फूल शुक्रवार के दिन जब माता लक्ष्मी को जब चढ़ाया जाता है तो घर में धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है. केवड़े का विशिष्ट सुगंध घर को और जीवन को तो सुगंधित करता ही है, इसके साथ ही देवी लक्ष्मी की कृपा भी घर में बरसता है. पूजा में अर्पित केवड़े के फूल से देवी लक्ष्मी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं. 

गुलाब का फूल
लाल और सफेद गुलाब मां लक्ष्मी को अति प्रिया है. इन फूलों को शुक्रवार के दिन चढ़ाने से माता को जब चढ़ाते हैं तो घर में शांति और पवित्रता बनी रहती है. धन का आवक बढ़ता है और काम आने वाली बाधाओं का अंत होता है. मानसिक तनाव दूर होने लगती है और पति पत्नी के बीच का प्रेम बना रहता है.

गेंदे का फूल
गेंदे का फूल मां लक्ष्मी को अति प्रिय हैं. ऐसे में पूजा के समय जब मां लक्ष्मी को गेंदे का फूल अर्पित करते हैं मां प्रसन्न हो जाती हैं. गेंदे के फूल का मनमोहक सुगंध देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करता है. इससे घर में सकारात्मकता आती है और बुरी शक्तियां घर से दूर होती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shukra Mangal Yog 2025: शुक्र मंगल का महाशक्तिशाली योग, मौज काटेंगे ये 4 राशि के लोग, भारी कमाई से बनेंगे महाधनवान!

और पढ़ें- Trendy Baby Name: बुधवार को जन्मे बच्चों को दें ये सुंदर नाम, जान लें कैसे होते हैं ये लोग, धनवान या गरीब?

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

Shukrawar ke upay

