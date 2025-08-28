Shukrawar Ke Upay: शंख दान और पाठ से मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, शुक्रवार को ये 3 टोटके कर पाएं धन का वरदान!

Aaj Shukrawar Ke Upay, 29 august 2025: शंख दान और पाठ से जुड़े शुक्रवार के उपाय कर मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं. ऐसे में आइए शुक्रवार के 3 टोटके या उपायों के बारे में जानें जिनको करके धन की दिक्कतों से निजात पाया जा सकता है.
Trending Photos
Maa Lakshmi Ko Prasann Karne Ke Upay: हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी धन, वैभव और भौतिक सुख की अधिष्ठात्री देवी हैं. जिनकी आराधना पूजा कर धन संबंधी परेशानियों से पार पाया जा सकता है. शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को निमित्त है. इस दिन दो भी व्यक्ति माता की आराधना करता है उसके जीवन से कर्ज, आय में कमी और आर्थिक तंगी जैसी परेशानियों से छुटकारा मिलता है. अगर पैसों से जुड़ी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है या कर्ज का बोझ खत्म नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में शुक्रवार के उपाय कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए. आइए शुक्रवार के उपाय जानें.
शंख चढ़ाएं
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन अगर मां लक्ष्मी की आराधना करें और पूजा के समय ही देवी को शंख अर्पित करें तो इसके शुभ फल प्राप्त होंगे. ध्यान रहे कि शुद्ध देसी घी से दीप जलाएं और माता की आरती करें और शंख को भी रोली चंदन आदि लगाकर आरती उतारें. इसके बाद नियमित रूप से शंख की पूजा करें. इस उपाय को करके कर्ज, रोग और तनाव से मुक्त हुआ जा सकता है.
शुक्रवा के दिन करें दान
शुक्रवार को मिट्टी के कलश में चावल भरें और फिर उसमें एख एक सिक्का और एक हल्दी की कुछ गांठें डालें. इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और कलश को पूजा के समय माता के चरणों में डाल दें. इस एक टोटके को करने से घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा और धन लाभ के रास्ते खुलेंगे. माता लक्ष्मी धन का आशीर्वाद देंगी.
लक्ष्मी चालीसा का करें पाठ
शुक्रवार के दिन अगर माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करें और फिर माता के सामने बैठकर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें तो यह उपाय अति लाभकारी सिद्ध होगा. धन संबंधी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर पर ही वास करेंगे.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
और पढ़ें- Shani Gochar 2025: शनि का गुरु के नक्षत्र में होने वाला है गोचर, इन 3 राशि वालों पर बरसेगा धन, मिलेगी जॉब में तरक्की!
और पढ़ें- Wrist Watch Numerology: आप भी पहनते हैं चमड़े की बेल्ट वाली वॉच, जानें यह शुभ या अशुभ, कौन सी घड़ी बदल सकती है भाग्य!
और पढ़ें- Astro Tips: पूजा करते समय छींक आना शुभ या अशुभ? जानिए धार्मिक कार्यों पर क्या पड़ता है इसका असर