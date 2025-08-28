Shukrawar Ke Upay: शंख दान और पाठ से मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, शुक्रवार को ये 3 टोटके कर पाएं धन का वरदान!
Advertisement
trendingNow12899832
Hindi Newsधर्म

Shukrawar Ke Upay: शंख दान और पाठ से मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, शुक्रवार को ये 3 टोटके कर पाएं धन का वरदान!

Aaj Shukrawar Ke Upay, 29 august 2025: शंख दान और पाठ से जुड़े शुक्रवार के उपाय कर मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं. ऐसे में आइए शुक्रवार के 3 टोटके या उपायों के बारे में जानें जिनको करके धन की दिक्कतों से निजात पाया जा सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 28, 2025, 01:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shukrawar Ke Upay
Shukrawar Ke Upay

Maa Lakshmi Ko Prasann Karne Ke Upay: हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी धन, वैभव और भौतिक सुख की अधिष्ठात्री देवी हैं. जिनकी आराधना पूजा कर धन संबंधी परेशानियों से पार पाया जा सकता है. शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को निमित्त है. इस दिन दो भी व्यक्ति माता की आराधना करता है उसके जीवन से कर्ज, आय में कमी और आर्थिक तंगी जैसी परेशानियों से छुटकारा मिलता है. अगर पैसों से जुड़ी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है या कर्ज का बोझ खत्म नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में शुक्रवार के उपाय कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए. आइए शुक्रवार के उपाय जानें. 

शंख चढ़ाएं
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन अगर मां लक्ष्मी की आराधना करें और पूजा के समय ही देवी को शंख अर्पित करें तो इसके शुभ फल प्राप्त होंगे. ध्यान रहे कि शुद्ध देसी घी से दीप जलाएं और माता की आरती करें और शंख को भी रोली चंदन आदि लगाकर आरती उतारें. इसके बाद नियमित रूप से शंख की पूजा करें. इस उपाय को करके कर्ज, रोग और तनाव से मुक्त हुआ जा सकता है. 

शुक्रवा के दिन करें दान
शुक्रवार को मिट्टी के कलश में चावल भरें और फिर उसमें एख एक सिक्का और एक हल्दी की कुछ गांठें डालें. इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और कलश को पूजा के समय माता के चरणों में डाल दें. इस एक टोटके को करने से घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा और धन लाभ के रास्ते खुलेंगे. माता लक्ष्मी धन का आशीर्वाद देंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

लक्ष्मी चालीसा का करें पाठ
शुक्रवार के दिन अगर माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करें और फिर माता के सामने बैठकर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें तो यह उपाय अति लाभकारी सिद्ध होगा. धन संबंधी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर पर ही वास करेंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shani Gochar 2025: शनि का गुरु के नक्षत्र में होने वाला है गोचर, इन 3 राशि वालों पर बरसेगा धन, मिलेगी जॉब में तरक्की!

और पढ़ें- Wrist Watch Numerology: आप भी पहनते हैं चमड़े की बेल्ट वाली वॉच, जानें यह शुभ या अशुभ, कौन सी घड़ी बदल सकती है भाग्य!

और पढ़ें- Astro Tips: पूजा करते समय छींक आना शुभ या अशुभ? जानिए धार्मिक कार्यों पर क्या पड़ता है इसका असर

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Shukrawar ke upay

Trending news

115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
;