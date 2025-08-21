Shukrawar Ke Upay: पांच कौड़ी का टोटका रात को चुपके से कर लें, तिजोरी में धन भरते भरते थक जाएंगे, करें शुक्रवार के उपाय!

Maa Lakshmi Ko Prasann Karne Ke Upay: अगर धन की है कामना जल्द पूरी हो ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन अगर को साधक मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर दे तो उस धन से लेकर भोतिक सुख और समृद्धि का आशीर्वाज जरूर प्राप्त हो सकता है. मां लक्ष्मी को समर्पित दिन शुक्रवार है. ऐसे में शुक्रवार के उपाय कर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है. शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है. आइए इस कड़ी में धन, वैभव और एश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी के निमित्त कुछ शुक्रवार के उपाय जानें.

पूजा के समय इस मंत्र का करें जप

शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करें और देवी लक्ष्मी की विधि अनुसार पूजा करें. शाम के समय में भी स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और लाल रंग का कपड़ा बिछाकर मां लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापिक करें. इसके बादरोली, फूल, अक्षत और श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर पूजा शुरू करें. घी का दीपक जलाएं और 108 बार मंत्र जाप करें. मंत्र है- "ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमो नमः".

कौड़ी से करें ये उपाय

पांच कौड़ी लें और लाल कपड़े में बांध दें इसके बाद इसे रात के समय मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें. अब अगली सुबह कौड़ियों की पोटली उठा लें और चुपचाप तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर इसे रखें. इस उपाय को करने से घर की दरिद्रता दूर होगी और माता लक्ष्मी घर छोड़कर कबी नहीं जाएंगी.

चावल से भी करें उपाय

शुक्रवार की रात को एक मुट्ठी चावल लें और उसे साफ लाल कपड़े में पोटली बनाकर रख दें. घर के किसी कोने में इस पोटली छिपाकर रख दें, ध्यान रहे कि इस उपाय को करते हुए कोई न देखे.धन आगमन के नये रास्ते खुलेंगे.

श्री यंत्र की पूजा

शुक्रवार के दिन अगर रात के समय श्रीयंत्र की पूजा विधि विधान से करें तो इसकी शक्ति से धन के आगमन को बढ़ा सकते हैं. शुक्रवार को घर में श्रीयंत्र की स्थापना करें और विधि अनुसार पूजा करें. श्रीयंत्र की हर दिन पूजा अर्चना करें तो घर में आर्थिक उन्नति आएगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

