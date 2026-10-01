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Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को पूजा के समय करें राशि अनुसार इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप, दूर होंगे दुख और धन संकट

Friday Ke Upay: धार्मिक मान्यता है कि शुक्रवार को मां लक्ष्मी और काली की उपासना करने से जीवन के सभी दुखों का अंत होता है. शुक्रवार के दिन मां काली की विशेष पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है. शुक्रवार के दिन विधि-विधान से मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Oct 01, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 01:24 PM IST
Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को पूजा के समय करें राशि अनुसार इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप, दूर होंगे दुख और धन संकट
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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