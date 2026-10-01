/Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को पूजा के समय करें राशि अनुसार इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप, दूर होंगे दुख और धन संकट

मेष राशि के लोग शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और 'ॐ कान्तायै नमः' मंत्र का जाप करें.

वृषभ राशि के लोग दुख और संकट से निजात पाने के लिए पूजा करते हुए 'ॐ कालरात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें.

शुक्रवार के दिन मिथुन राशि के लोग पूजा के समय मातारानी के 'ॐ कामिन्यै नमः' मंत्र का जाप करें.

शुक्रवार के दिन कर्क राशि के लोग मां काली की पूजा कर 'ॐ कुलीनायै नमः' मंत्र का जाप करें.

शुक्रवार के दिन सिंह राशि के लोग मां लक्ष्मी की विधि अनुसार पूजा करें और 'ॐ कामधेन्वै नमः' मंत्र का जाप करें.

शुक्रवार के दिन कन्या राशि के लोग स्नान-ध्यान करें और मां काली की पूजा कर'ॐ कामाख्यायै नमः' मंत्र का एक माला जाप करें।

शुक्रवार के दिन तुला राशि के लोग स्नान-ध्यान कर मां लक्ष्मी की पूजा करें और 'ॐ कलहायै नमः' मंत्र का एक माला जाप करें.

शुक्रवार के दिन वृश्चिक राशि के लोग धन प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी की पूजा करें और 'ॐ कामेश्वर्यै नमः' मंत्र का जाप करें.

शुक्रवार के दिन धनु राशि के लोग मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करें और 'ॐ कामकान्तायै नमः' मंत्र का जाप करें.

शुक्रवार के दिन मकर राशि के लोग मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 'ॐ कामदात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें.

शुक्रवार के दिन कुंभ राशि के लोग श्रद्धा भाव से मां लक्ष्मी की पूजा कर 'ॐ कुमुदायै नमः' मंत्र का जाप करें.

शुक्रवार के दिन मीन राशि के लोग मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में कमल का फूल चढ़ाएं और 'ॐ कुलपूजितायै नमः'मंत्र जपें.