Last Shukravar Vrat 2025: साल के अंतिम शुक्रवार को बन रहा अशुभ योग, कर लें ये अचूक उपाय और मंत्र जाप

Last Shukravar Vrat 2025: कल यानी आने वाला शुक्रवार व्रत इस साल का यानी साल 2025 का अंतिम शुक्रवार का व्रत है. जिसमें अशुभ योग बन रहा है. जिसके प्रभाव को दूर करने के लिए शुक्रवार को कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं. आइए जानें कौन सा अशुभ योग बन रहा है और क्या उपाय करें.
Shukravar Vrat 2025: साल 2025 का अंतिम शुक्रवार व्रत 26 दिसंबर को है और इस दिन आडल योग बन रहा है. आडल योग एक अशुभ योग है. इस शुक्रवार को पौष शुक्ल षष्ठी तिथि जो शुक्रवार दोपहर 01:43 बजे तक होगी मिनट तक रहेगी और फिर सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी. इस दिन सूर्य धनु राशि में और 27 दिसंबर तक चंद्रमा का सुबह 03:10 बजे तक कुंभ राशि में रहेगा. ध्यान दें कि ब्रह्मवैवर्त से लेकर मत्स्य पुराण में शुक्रवार व्रत के बारे में वर्णन मिलता है. इस तिथि पर मां लक्ष्मी और संतोषी माता की उपासना की जाती है. ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार व्रत करने से जातक को सुख, शांति, धन-धान्य के साथ ही समृद्धि की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम सुख और शांति प्राप्त होती है.
आडल योग कब से कब तक है?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आडल योग एक अशुभ योग है जिसमें किसी भी तरह का शुभ कार्य करना पूरी तरह से वर्जित है. हालांकि यह योग सुबह 07:12 बजे से शुरू होकर सुबह के 9 बजे तक ही रहने वाला है. योग के खत्म होने पर सारे शुभ कार्य किए जाएंगे.
आडल योग का उपाय क्या करें?
हालांकि, धर्मशास्त्रों में आडल योग एक अशुभ योग है जिससे बचने के कुछ उपाय करने चाहिए. इसके लिए सूर्य पुत्र शनिदेव की विधिवत पूजा अर्चना करें. इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है. अशुभ योग का बुरा प्रभाव खत्म होगा.
शुक्रवार व्रत और पूजा विधि
सुबह जल्द उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें.
पूजा स्थल पर गंगाजल अर्पित करें छिड़कें और पवित्र करें.
चौकी पर लाल कपड़े बिछाएं और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें.
दीया जलाएं और फूल, चंदन, अक्षत चढ़ाएं.
कुमकुम और मिठाई का भोग अर्पित करें,
‘श्री सूक्त’ और ‘कनकधारा स्तोत्र’ का पाठ कर सकतें हैं.
मां लक्ष्मी को समर्पित मंत्र का जाप करें.
माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें.
लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और भक्तों में प्रसाद बांटें.
इन मंत्रों का जाप करें
यह मंत्र भी है शक्तिशाली- ‘ऊं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः’
इस मंत्र का जाप करें- ‘विष्णुप्रियाय नमः’
