Advertisement
trendingNow13053121
Hindi Newsधर्मLast Shukravar Vrat 2025: साल के अंतिम शुक्रवार को बन रहा अशुभ योग, कर लें ये अचूक उपाय और मंत्र जाप

Last Shukravar Vrat 2025: साल के अंतिम शुक्रवार को बन रहा अशुभ योग, कर लें ये अचूक उपाय और मंत्र जाप

Last Shukravar Vrat 2025: कल यानी आने वाला शुक्रवार व्रत इस साल का यानी साल 2025 का अंतिम शुक्रवार का व्रत है. जिसमें अशुभ योग बन रहा है. जिसके प्रभाव को दूर करने के लिए शुक्रवार को कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं. आइए जानें कौन सा अशुभ योग बन रहा है और क्या उपाय करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 25, 2025, 03:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shukravar Vrat 2025
Shukravar Vrat 2025

Shukravar Vrat 2025: साल 2025 का अंतिम शुक्रवार व्रत 26 दिसंबर को है और इस दिन आडल योग बन रहा है. आडल योग एक अशुभ योग है. इस शुक्रवार को पौष शुक्ल षष्ठी तिथि जो शुक्रवार दोपहर 01:43 बजे तक होगी  मिनट तक रहेगी और फिर सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी. इस दिन सूर्य धनु राशि में और 27 दिसंबर तक चंद्रमा का सुबह 03:10 बजे तक कुंभ राशि में रहेगा. ध्यान दें कि ब्रह्मवैवर्त से लेकर मत्स्य पुराण में शुक्रवार व्रत के बारे में वर्णन मिलता है. इस तिथि पर मां लक्ष्मी और संतोषी माता की उपासना की जाती है. ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार व्रत करने से जातक को सुख, शांति, धन-धान्य के साथ ही समृद्धि की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम सुख और शांति प्राप्त होती है.

आडल योग कब से कब तक है?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आडल योग एक अशुभ योग है जिसमें किसी भी तरह का शुभ कार्य करना पूरी तरह से वर्जित है. हालांकि यह योग सुबह 07:12 बजे से शुरू होकर सुबह के 9 बजे तक ही रहने वाला है. योग के खत्म होने पर सारे शुभ कार्य किए जाएंगे.

आडल योग का उपाय क्या करें?
हालांकि, धर्मशास्त्रों में आडल योग एक अशुभ योग है जिससे बचने के कुछ उपाय करने चाहिए. इसके लिए सूर्य पुत्र शनिदेव की विधिवत पूजा अर्चना करें. इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है. अशुभ योग का बुरा प्रभाव खत्म होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

शुक्रवार व्रत और पूजा विधि

  • सुबह जल्द उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें.

  • पूजा स्थल पर गंगाजल अर्पित करें छिड़कें और पवित्र करें.

  • चौकी पर लाल कपड़े बिछाएं और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें.

  • दीया जलाएं और फूल, चंदन, अक्षत चढ़ाएं.

  • कुमकुम और मिठाई का भोग अर्पित करें, 

  • ‘श्री सूक्त’ और ‘कनकधारा स्तोत्र’ का पाठ कर सकतें हैं.

  • मां लक्ष्मी को समर्पित मंत्र का जाप करें.

  • माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें.

  • लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और भक्तों में प्रसाद बांटें.

इन मंत्रों का जाप करें

  • यह मंत्र भी है शक्तिशाली- ‘ऊं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः’

  • इस मंत्र का जाप करें- ‘विष्णुप्रियाय नमः’

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Demons Temples: इन 5 मंदिरों में पूजे जातें हैं राक्षस और राक्षसी, हर मंदिर की हैं अनोखी और हैरान करने वाली मान्यताएं!

और पढ़ें- Palmistry: छोटी मोटी टूटी... हथेली की जीवन रेखा में छुपे हैं व्यक्ति के कई राज, जानते ही चौंक जाएंगे!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Shukravar Vrat 2025

Trending news

'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
Mithun Chakraborty
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
BLO
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
BMC Election
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
zee archive
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
Karnataka Bus accident
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
Atal Bihari Vajpayee birthday
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
Gujarat news
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा