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Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को करें ये 4 अचूक उपाय, तिजोरी में भर जाएगा लबालब धन और घर में मां लक्ष्मी का होगा स्थिर वास!

Shukrawar Ke Upay For Money: शुक्रवार के दिन आसान और प्रभावी उपायों को करें तो मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है. शुक्रवार को किए उपायों से धन, समृद्धि और सुख-शांति तेजी से बढ़ती है. इन उपायों से खाली तिजोरी भी भर सकती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 02, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:05 PM IST
Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को करें ये 4 अचूक उपाय, तिजोरी में भर जाएगा लबालब धन और घर में मां लक्ष्मी का होगा स्थिर वास!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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