/Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को करें ये 4 अचूक उपाय, तिजोरी में भर जाएगा लबालब धन और घर में मां लक्ष्मी का होगा स्थिर वास!

Shukrawar Astro Remedies: सनातन धर्म में शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है और इस दिन पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. ऐसे में इस दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो घर में धन-समृद्धि बढ़ती है. श्रद्धा और भक्ति भाव से इस दिन मां लक्ष्मी से जुड़े कुछ उपाय करें तो जीवन में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि में कोई बाधा नहीं आती है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शुक्र ग्रह को सक्रिय करने के भी उपाय शुक्रवार के दिन करें तो सुख और धन की प्राप्ति हो सकती है.
आर्थिक तंगी दूर करने से लेकर व्यापार में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन कौन से उपाय करें और किस तरह मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें, आइए इस लेख में विस्तार से जानें.
सफेद या हल्के रंग के कपड़े शुक्रवार के दिन पहनें. ये रंग शुक्र ग्रह को सक्रिय करते हैं जिससे जीवन में सुख और धन बढ़ता है. यह एक आसान उपाय है जिससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है.
शुक्र मंत्र का जाप करने से घर में सुख संपत्ति बढ़ती है. शुक्रवार के दिन नहाने के बाद सूर्योदय के समय श्रद्धा और एकाग्रता से शुक्र मंत्र का जाप करें. इससे धन की स्थिति मजबूत होगी और तिजोरी के धन दिनोदिन बढ़ेगी.
सरल शुक्र मंत्र: "ॐ शुक्राय नमः"
बीज मंत्र: "ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः"
शुक्रवार के दिन अगर कुछ सफेद चीजों का दान करें तो धन वृद्धि के रास्ते खुलेंगे. चावल, दूध, दही से लेकर मिश्री, चीनी, सफेद वस्त्र और चांदी का दान करें. इसके अलावा कई और सुगंधित वस्तुओं का दान करें तो शुभ परिणाम जल्द ही प्राप्त होने लगेंगे. माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इससे शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-संपन्नता बढ़ती है.
शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है. धन और वैभव की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी की शुक्रवार के दिन उपासना करने से घर में धन की वृद्धि होती है और ऐसे घर में कभी भी तिजोरी खाली नहीं होती है. शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा श्रद्धापूर्वक करें, मां के सामने दीपक जलाएं और कमल का फूल चढ़ाएं. मां लक्ष्मी के सामने बैठकर मंत्रों का जाप और आरती करें. घर पर लक्ष्मी जी की कृपा होगी.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)