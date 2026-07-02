/Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को करें ये 4 अचूक उपाय, तिजोरी में भर जाएगा लबालब धन और घर में मां लक्ष्मी का होगा स्थिर वास!

Shukrawar Astro Remedies: सनातन धर्म में शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है और इस दिन पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. ऐसे में इस दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो घर में धन-समृद्धि बढ़ती है. श्रद्धा और भक्ति भाव से इस दिन मां लक्ष्मी से जुड़े कुछ उपाय करें तो जीवन में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि में कोई बाधा नहीं आती है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शुक्र ग्रह को सक्रिय करने के भी उपाय शुक्रवार के दिन करें तो सुख और धन की प्राप्ति हो सकती है.