/Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार के इन प्रभावशाली उपायों से मां लक्ष्मी को करें प्रसन्न और शुक्र ग्रह को मजबूत!

Maa Laxmi Ko Prasann Karne Ke Upay: हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह और धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. ऐसे में शुक्रवार के दिन अगर घर में घी का दीपक जलाएं या गंगाजल का छिड़काव करें तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न होंगी ही, इसके साथ ही जीवन से सभी ग्रह दोष का नाश भी हो जाएगा. ऐसे में शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के उपाय करें. इससे जीवन की सभी बाधाओं का अंत हो जाएगा.