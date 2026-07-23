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Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार के इन प्रभावशाली उपायों से मां लक्ष्मी को करें प्रसन्न और शुक्र ग्रह को मजबूत!

Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को अगर कुछ प्रभावशाली उपाय करें तो मां लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती है और शुक्र ग्रह भी मजबूत हो सकता है. आइए इन उपायों को जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 23, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:12 PM IST
Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार के इन प्रभावशाली उपायों से मां लक्ष्मी को करें प्रसन्न और शुक्र ग्रह को मजबूत!

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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