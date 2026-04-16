Shukrawar Upay: शुक्रवार के दिन इस शंख से करें मां लक्ष्मी का अभिषेक, दौड़ी चली आएंगी धन की देवी!

Shukrawar Upay: शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित माना गया है. यही वजह है कि इस दिन लोग मां लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यतानुसार, शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की उपासना करने से आर्थिक जीवन से जुड़ी तमाम परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं. वैसे तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए भक्त विशेष विधि से उनकी पूजा-अर्चना करते हैं. कहा जाता है कि मां लक्ष्मी की पूजा में शंख का विशेष महत्व है. ऐसा इसलिए क्योंकि शंख समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त होने वाले 14 विशेष रत्नों में से एक है. कहा जाता है कि शंख का मां लक्ष्मी से विशेष कनेक्शन है. इसलिए मां लक्ष्मी की उपासना में इसको विशेष महत्व दिया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शुक्रवार के दिन शंख से जुड़े किन उपायों को करने से घर-परिवार में धन की स्थिति अच्छी हो सकती है.

कैसे करें शंख से मां लक्ष्मी का अभिषेक?

धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए शंख के अभिषेक करना एक उत्तम उपाय है. शास्त्रों के मुताबिक, शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी का अभिषेक करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल करना चाहिए. मां लक्ष्मी का अभिषेक करने के लिए सबसे पहले चांदी या तांबे के एक बर्तन में गंगाजल भरें. इसके साथ ही इसमें गाय का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार करें. इतना करने के बाद शंख में पंचामृत भरकर मां लक्ष्मी के यंत्र, मूर्ति या तस्वीर पर धीरे-धीरे चढ़ाएं. अभिषेक के दौरान 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' इस मंत्र का जाप करते रहें. पंचामृत अभिषेक के बाद गंगाजल से फिर से मां लक्ष्मी का अभिषेक करें. इसके बाद माता लक्ष्मी को सुहाग की सामग्रियां और लाल रंग की चुनरी अर्पित करें. मान्यतानुसार, शुक्रवार के दिन इस विधि से मां लक्ष्मी का अभिषेक करने पर उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है, जिसके परिणास्वरूप आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे अच्छी होने लगती है.

किस मुहूर्त में करें मां लक्ष्मी का अभिषेक?

दृक पंचांग के अनुसार, 16 अप्रैल यानी शुकवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 55 मिनट से 5 बजकर 41 मिनट तक रहेगा. इसके साथ ही इस दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 20 मिनट से 1 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 52 मिनट से 3 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. अमृत काल सुबह 9 बजकर 50 मिनट से 11 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. जबकि, सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे का शुभ संयोग पूरे दिन बना रहेगा. ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार, इन मुहूर्तों में मां लक्ष्मी का अभिषेक और पूजन कर सकते हैं.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)