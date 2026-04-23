Shukrwar Ke Upay: प्रेम पाने से लेकर धन लाभ तक... ये 6 प्रभावशाली शुक्रवार के उपाय सारी इच्छाओं को करेंगे पूर्ण!

Shukrwar Remedies in Hindi: शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है जो धन-समृद्धि की देवी है. वहीं शुक्रवार दिन की शुरुआत शुक्र ग्रह से होती है जो सुख, प्रेम, सौंदर्य और धन के कारक ग्रह है. ऐसे में सुख, प्रेम, सौंदर्य और धन के लिए किए गए शुक्रवार के उपाय बेहद प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि शुक्रवार के दिन प्रेम, धन और सुख प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करें जिससे शुभ परिणाम की प्राप्ति हो सके.

21 कौड़ी का उपाय

शुक्रवार के दिन गुलाबी वस्त्र धारण करें और शाम के समय मां लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें 21 कौड़ी अर्पित करें. धन की समस्या खत्म होगी और प्रेम विवाह की इच्छा पूरी होगी.

तुलसी देवी को दूध अर्पण

शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की सुबह पूजा करें और फिर कच्चा दूध और मिश्री मिलाकर तुलसी के पौधे में अर्पित करें. इस आसान उपाय से वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ेगा और प्रेम संबंध मधुर होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

काली चींटियों और गाय को भोग लगाएं

शुक्रवार के दिन काली चींटियों को अगर चीनी डालें, सफेद गाय को आटा और गुड़ खिलाएं तो भाग्य खुल जाएंगे. कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें

प्रेम संबंध में बाधाएं, मनमुटाव या अनबन चल रही है तो शुक्रवार के दिन व्रत का संकल्प करें और देवी लक्ष्मी की पूजा कर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें. धन प्राप्ति, प्रेम संबंध में सुधार के साथ ही मानसिक शांति मिलेगी.

हरी इलाइची का सेवन करें

शुक्रवार के दिन घर में साफ सफाई जरूर करें. खुद इत्र और सुगंध जरूर लगाएं और प्रेम में सफलता पाने के लिए जेब में हरी इलायची रखें या सुबह सुबह के समय इसका सेवन करें.

लाल गुलाब का उपाय करें

हर शुक्रवार को अगर लाल गुलाब देवी लक्ष्मी के चरणोम में अर्पित करें तो प्रेम में सफल होने से कोई रोक नहीं सकेगा. इसके साथ ही अगर शुक्रवार का व्रत रखें और सफेद वस्त्र धारण करने तो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे. सफेद वस्तुओं का दान करने से धन और प्रेम दोनों मामलों में सफलता मिल सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Dream Astrology: सपने में बार-बार दिख रही है किसी मौत, क्या मिल रहे हैं जीवन से जुड़े गहरे संकेत? जानें

और पढ़ें- Tulsi Puja: घर में लक्ष्मी का होगा प्रवेश... नोट गिनते-गिनते थक जाएंगे, तुलसी पूजा के समय करें इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप!

और पढ़ें- अद्भुत वास्तुकला से सजा एक मंदिर जहां शाम के बाद जाना मना है, चहल-पहल के बाद गहरे सन्नाटे का क्या है रहस्य? जानें