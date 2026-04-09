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Hindi Newsधर्मShukrwar Ke Upay: शुक्रवार को भूलकर भी न करें ये 4 काम, नहीं तो उल्टे पांव लौट जाएंगी मां लक्ष्मी और घर को घेर लेगी कंगाली!

Shukrwar Ke Upay: शुक्रवार को भूलकर भी न करें ये 4 काम, नहीं तो उल्टे पांव लौट जाएंगी मां लक्ष्मी और घर को घेर लेगी कंगाली!

Shukrawar Ke Niyam: शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है. इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करना शुभ फलदायी होता है लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इस क्या न करें. आइए शुक्रवार के नियम जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 09, 2026, 02:12 PM IST
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Maa Laxami
Maa Laxami

Shukrwar Upay: शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी की उपासना के लिए समर्पित है. ऐसे में इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मां की पूजा उपासना की जाती है. शुक्रवार के दिन विशेष पूजा करने से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होकर धन, सुख, समृद्धि और स्थिरता का आशीर्वाद देती हैं. हालांकि, इस बात पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि शुक्रवार के दिन क्या न करें क्योंकि कुछ ऐसे काम भी हैं जिनको करने से मां लक्ष्मी रूठ सकती हैं और धन की बर्बादी जैसी कई दिक्कतें शुरू हो सकती है.

शुक्रवार के दिन ना करें ये काम
शुक्रवार को किन चीजों का दान वर्जित
शुक्रवार के दिन दान-पुण्य करना वैसे तो शुभ फलदायी होता है लेकिन कुछ ऐसी भी सामग्री है जिनको भूलकर भी शुक्रवार के दिन दान नहीं करना चाहिए और न तो किसी को उधार देना चाहिए. ऐसा करने से घर से लक्ष्मी देवी भी चली जाती हैं. शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है और भौतिक सुख खत्म होने लगता है. शुक्रवार के दिन सफेद चीजें जैसे चीनी, सफेद मिठाई और चांदी का दान न करें.

पति-पत्नी का झगड़ना
शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन है और यह दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो सुख और विवाह का कारक है. ऐसे में शुक्रवार के दिन कभी भी पति-पत्नी को झगड़ा नहीं करना चाहिए नहीं तो भौतिक और वैवाहिक सुख दोनों का अंत हो सकता है और दांपत्य जीवन में परेशानियां खड़ी हो सकती है.

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अचल संपत्ति की खरीद
कुछ ऐसे भी दिन हैं जब जमीन या घर खरीदने के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं. शुक्रवार भी इन्हीं दिनों में से आता है. शुक्रवार के दिन कोई भी अचल संपत्ति न खरीजें. इस दिन की गई डील नुकसान करा सकती है. हालांकि आपको प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधी मामलों में दिन, समय और शुभ मुहूर्त के लिए अपने ज्योतिषाचार्य से सुझाव जरूर लें.

महिला का अपमान
शुक्र ग्रह का प्रतीक स्त्री होती है, ऐसे में कभी शुक्रवार के दिन भूलकर भी अपने घर या बाहर की महिलाओं का अपमान न करें. महिलाएं मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई हैं ऐसे में जहां महिला का अपमान होता वहां पर एक पल के लिए भी मां लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं. ऐसे घर में कंगाली आती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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