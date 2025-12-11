Advertisement
Hindi Newsधर्मअकाल मृत्‍यु से पहले भी मिलते हैं मौत आने के संकेत, अचानक होने लगती हैं ऐसी घटनाएं, कुछ नहीं आता नजर

Signs of Death : मृत्‍य अंतिम सत्‍य है, लेकिन इस सत्‍य का सामना करने से ज्‍यादातर लोग डरते ही हैं. भरपूर जिंदगी जीने के बाद मौत आए या फिर अकाल मृत्‍यु हो, वह आने से पहले अपनी आमद की आहट जरूर देती है. जानिए मरने से पहले कौनसे संकेत मिलते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:17 AM IST
5 Signs of Death : जिसने भी इस धरती पर जन्‍म लिया है, उसका मरना निश्चित है. इसलिए हिंदू धर्म में धरती को मृत्‍यु लोक कहा गया है. मृत्‍यु यदि सामान्‍य हो, तो वह भगवान की मर्जी होती है. लेकिन अकाल मृत्‍यु से हुई मौत आत्‍मा को भारी कष्‍ट देती है. ऐसी आत्‍मा को परलोक में जगह नहीं मिलती और वह अपनी आयु पूरी करने तक भटकती रहती है. कुछ शास्‍त्रों और लोगों के मुताबिक कुछ मामलों में तो वह भूत-प्रेत, पिशाच बनकर दूसरों को भी परेशान करती है. बिना शरीर के भटकती हुई ऐसी आत्‍मा को बहुत कुछ सहना पड़ता है. गरुड़ पुराण के अनुसार मरने से पहले व्‍यक्ति को कुछ संकेत मिलते हैं. कुदरती मौत के साथ-साथ अकाल मृत्‍यु से पहले भी मौत आने के संकेत मिलते हैं. जानिए अकाल मृत्‍यु क्‍या है और वे क्‍या संकेत हैं, जो बताते हैं कि अब मौत करीब है.  

अकाल मृत्‍यु क्‍या है? 

जब किसी व्यक्ति की प्राकृतिक उम्र पूरी होने से पहले ही किसी अप्राकृतिक या आकस्मिक कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसे अकाल मृत्‍यु कहते हैं. मौत के ये कारण हैं - दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, प्राकृतिक आपदा में मौत, डर, बिना भोजन-पानी के व्‍याकुल होकर मरना आदि. 

मरने से पहले मिलने वाले संकेत 

- जब मृत्‍यु आने वाली होती है तो व्‍यक्ति को अपनी नाक का अगला हिस्‍सा दिखाई देना बंद हो जाता है. 

- यहां तक कि आईना, पानी, तेल आदि में व्‍यक्ति को अपना चेहरा नजर आना बंद हो जाता है. यदि नजर आए तो ऐसा अक्‍स होता है कि वह खुद को नहीं पहचान पाता है. 

- शिव पुराण के अनुसार मरने से 6 महीने पहले व्यक्ति की जीभ ठीक से काम नहीं करती है. यानी कि उसे भोजन, पेय पदार्थों का ठीक से टेस्‍ट नहीं आता है. 

- इतना ही नहीं उसकी नजर भी काफी कमजोर हो जाती है. कुछ मामलों में सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है. वह बोलने में लड़खड़ाने लगता है या सही तरीके से शब्‍द उच्‍चारित नहीं कर पाता है. 

- कई बार तो उसे भरपूर उजाले में भी चीजें नजर नहीं आती हैं. आसमान के तारे, सूरज और चांद भी सही तरीके से नजर नहीं आते हैं. उसे इनके चारों ओर काले या लाल घेरे नजर आने लगते हैं.

- मरने से कुछ समय पहले जातक की परछाई दिखनी बंद हो जाती है. यह ऐसा होता है जब उसकी मृत्‍यु काफी करीब होती है. 

