धर्म

Kundli Shani Dosh: ये 5 संकेत बताते हैं कुंडली में शनि दोष है या नहीं, जानें कैसे करें पहचान और दोष निवारण के उपाय

Kundli Shani Dosh Upay: शनि दोष जीवन में कठिनाइयां लाता है, लेकिन नियमित पूजा, संयम और सकारात्मक कर्मों से इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है. आइए जानते हैं कुंडली में शनि दोष के संकेत और उपाय.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 07, 2025, 07:39 PM IST
Kundli Shani Dosh: ये 5 संकेत बताते हैं कुंडली में शनि दोष है या नहीं, जानें कैसे करें पहचान और दोष निवारण के उपाय

Shani Dosh Upay: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि ग्रह प्रतिकूल स्थिति में होते हैं या शुभ भावों में नहीं विराजमान रहते, तो इसे शनि दोष कहा जाता है. इस दोष का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ता है, जिससे आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, रिश्तों में तनाव और कार्यों में रुकावट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. हालांकि, उचित उपाय और श्रद्धा से किए गए पूजन द्वारा इसके दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे पता करें कि किंडली में शनि दोष है या नहीं, अगर है तो उसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए. 

शनि दोष की पहचान कैसे करें?

शनि दोष का निर्धारण किसी अनुभवी ज्योतिषी द्वारा जन्म कुंडली के गहन विश्लेषण से ही संभव है. इससे यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति पर साढ़ेसाती, ढैय्या या शनि की अशुभ दृष्टि का प्रभाव है या नहीं. यदि बार-बार कार्यों में रुकावट आ रही हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, स्वास्थ्य कमजोर हो या मानसिक अस्थिरता महसूस हो रही हो, तो यह भी शनि दोष के लक्षण हो सकते हैं.

कुंडली में शनि दोष के लक्षण

कार्यों में बाधा और आर्थिक हानि- जब शनि प्रतिकूल स्थिति में होता है, तब व्यक्ति के प्रयास बार-बार असफल होते हैं. मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती और धन की कमी बनी रहती है.

स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं- शनि दोष के प्रभाव से शरीर में कमजोरी, आंखों की रोशनी कम होना, बाल झड़ना, हड्डियों या जोड़ों से संबंधित रोग और सुनने की क्षमता में कमी जैसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं.

मानसिक अस्थिरता और आलस्य- शनि परिश्रम और अनुशासन का ग्रह है. इसके अशुभ होने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव, अवसाद, भय और अत्यधिक आलस्य महसूस होता है, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होती है.

रिश्तों में तनाव- शनि की प्रतिकूल दृष्टि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में मतभेद बढ़ा सकती है. प्रेम संबंधों में दूरी और मित्रों से विवाद की स्थिति भी बन सकती है.

सफलता में देरी- कड़ी मेहनत के बावजूद फल में देरी होना, कार्य अधूरे रह जाना या अवसर हाथ से निकल जाना- ये सब शनि दोष के प्रभाव माने जाते हैं.

शनि दोष से राहत के उपाय

शनि दोष के प्रभाव को कम करने के लिए शनिदेव की पूजा करना, शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और जरूरतमंदों को दान देना शुभ माना गया है. इसके अलावा, काले तिल, काले कपड़े या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान भी शनि को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

